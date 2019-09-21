Dha yurt bülteni - 21

Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın çıktı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgedeki yoğun rüzgar sebebiyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından detaylar

Yangını söndürme çalışmaları detaylar

Haber-Kamera: KOZAN, (Adana),

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Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN

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DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDI

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. DEAŞ'ın sözde Emiri Suphi Huveytli tutuklanırken, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KAYSERİ

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Sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle dirkesiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 3 yaşındaki bir çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İzmir - Aydın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan hafif ticari araç önce refüje çarptı, daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sırasında araçta yolcu konumunda bulunan 3 yaşındaki Hasan A., otomobilin camından fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük Hasan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz çocuk, daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, sürücü S.A. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

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Bakan Pakdemirli, 'baba dostlarıyla' memleketi Manisa'da buluştu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu. Bakan Pakdemirli, "15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde "Baba Dostları Vefa Buluşması" adıyla yemek programı düzenlendi. Etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi(YİK) Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı. Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını anlattı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başkanlık sisteminin doğru bir hamle olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Yüz yıllık bir sistemi değiştiriyoruz. Hemen 6 ayda başarılı olmasını beklememek lazım. Eksikler var. Olacaktır. Bunlarda yolda giderilir. Herkes bundan emin olsun. Ama başkanlık sistemi bu zor coğrafyayı yönetmek için en iyi sistemlerden bir tanesidir. Başkanlık sistemine ben inanıyorum. Özal'ın inandığı gibi inanıyorum. Demirel'in inandığı gibi inanıyorum" dedi.

"TARIM ŞURASI TOPLANACAK"

Babasının anılarının ardından, bakanlık olarak yapacakları faaliyetlerden bahseden Tarım Bakanı Pakdemirli, "Bakanlık görevime ilk geldiğimden beri birşey hayal etmiştim. Fidan konusunda dünya rekoru kırmayı. 11 Kasım 2019'da saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunu buradan duyuruyorum. 81 ilde eş zamanlı yapacağız. Kampanyaya katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konudur. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancay, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olcağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak birşeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız.15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum."

Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti. Bakan Pakdemirli, oteldeki yemek programının ardından yemeğe katılanlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Pakdemirli bir süre daha otelde kalarak ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

-Yemek programından genel görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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ARINÇ: PARTİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK LAZIM

Bakan Pakdemirli, 'baba dostlarıyla' memleketi Manisa'da buluştu (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından düzenlenen 'Baba Dostlarıyla Vefa Buluşması' programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Arınç, merhum Ekrem Pakdemirli ile birlikte siyaset yapamadıklarını ama birbirlerine rakip olduklarını anlattı. Arınç, partiden ayrılarak yeni parti kurmak isteyenlere de seslenerek, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı" dedi.

Eski siyasi sistemle yeni sistem üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirken, Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisiyle de ilişkisini devam ettirmeli dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman bize biraz garip gelmişti. Ama o siyasi tarihi çok iyi incelemiş. Dedi ki, Özal'ın da Demirel'in de Cumhurbaşkanı olduktan sonra partileri zaafa uğradı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı aynı zamanda partiyle ilişkisi devam etmeli ki o parti de gücünü koruyabilsin. Bu tarihi bir gerçek olarak önümüzde. Şimdi Türkiye, 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içinde bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız. İçerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden Bismillah diyerek çözmeye çalışmalıyız diyorlar. Kolay olmadığını biliyorum çünkü daha büyük bir sıkıntı var. Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Rahmetli Demirel'in, Demokratik Parti'nin kuruluşu sırasında bir çabanın içerisine giren milletvekillerine yeminli grubun nasıl engel olduğunu söylerler ve rahmetli Demirel o partinin bizden ayrılmasına engel olmalıydı, bölünmemeliydik, parçalanmamalıydık dediğini biliyorum. O günden sonra Doğru Yol Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. 65'ler, 69'lar hayal oldu. CHP içinde de ayrılıklar oldu, ancak Ecevit toparlayabildi. O gittikten sonra başka hizipler çıktı. Şimdi biz Sayın Bakanım gibi AK Parti'de siyasete karar verdik, eminim içinizdeki bazı arkadaşlar da böyle karar vermiştir. Yani ben burada ANAP'lı sıfatıyla değil, ANAP'tan daha sonra başka tercihlerde bulunmuş insanlar olarak görüyorum. Hepinizin de tercihine saygı duyuyorum. Ama size de bize de düşen görev şudur. Bu ana gövdeyi yıpratmamak lazım. Ben AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik. Bütün başarılarda onlar vardı ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilmeli. Bu partide lider ve çevresi her şeyi yaptı partinin bütünlüğünü korumak için ama buna rağmen gittiler. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz." diye konuştu.

AK Parti'nin içindeki fitnelerden kurtulması gerektiğini kaydeden Arınç, "Rahmetli Pakdemirli'nin bize hatırlattığı sadece siyasi tecrübeler olmalı. Kazandığımız günler oldu, kaybettiğimiz günler oldu, gözyaşı döktüğümüz günler oldu, sevinçten havaya uçtuğumuz günler oldu. Türkiye'de hiçbir iktidar 10 yıldan fazla ömürlü olmamıştır, AK Parti'nin Başbakanı o zaman için söylüyorum neredeyse 14 yılı tamamladı. Şimdi 17 yılın içerisinde 'eh, mahkeme kadıya mülk değil, bu kadar da yeter' diyenleriniz olabilir. Peki, güçsüz olursak Türkiye bundan kazanacak mı kaybedecek mi? Ben kaybedeceğini düşünüyorum. O zaman tek şartımız var, AK Parti doğru işler yapmalı, memlekete daha çok hizmet etmeli, birlik ve bütünlüğünü korumalı, herkesi kucaklamalı. Herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmeli ve biz Türkiye'de tekrar bir altın dönem yaşamalıyız. 2 bin dolardan 12 bin dolara yükselmiş milli gelir, 16 milyar dolardan 160 milyar dolarlara çıkmış ihracat, 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek, toparlanarak Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arınç'ın programdan görüntüsü

-Yemekten detay

-Arınç'ın konuşması

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,