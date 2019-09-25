Dha yurt bülteni - 21

Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası

SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında kentin birçok noktasında araçta sigara içen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Güzergahlarda kamerayla araçları kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek plakaları uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153'er lira para cezası uyguladı. Sivas kent merkezinde gün boyu yapılan denetimlerde toplam 45 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:

-Uygulamadan görüntüler

-Denetime takılan sürücüler

-Ceza işlemi uygulanması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallelerinde ev ve işyerlerinin kapı kilitlerinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadının Adana'dan hırsızlık için kente gelen yaşı küçük S.Ö. ile Pınar Ö. ve İpek Ö., olduğunu belirledi. Çevredeki araştırmasını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi kent merkezinde bir iş yerinde hırsızlık yapmak için girdikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 500 lira para ve altın kolye ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı ise girdikleri adreslerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

İl Emniyet Müdürlüğü

Şüphelilerin çıkartılması

Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık Barajı üzerinde yüzen demir varillerin üzerine kurulu 3 kaçak ahşap evi tespit etti. Ahşap evlere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 307 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 motorlu kayık, 83 çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirildi. Ev sahipleri F.K., İ.H. ve E.S. gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Muammer İRTEM/ORHANELİ (Bursa),

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Bir hafta önce ölen sahibinin başından ayrılmadı

ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin, başından bir an olsun ayrılmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5081 Sokakta bulunan terk edilmiş tuvalette meydana geldi. Bisikletiyle çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar'dan haber alamayan arkadaşı, kaldığı yere geldi. Tuvalette Çınar'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Hüseyin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Çınar'ın yüzde 41 engelli olduğu, cebinden 2 bin 945 lira çıktığı belirtildi. Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin de bir an olsun yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hüseyin Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel görüntü

-Şahsın bisikletinden görüntü

-Olay yeri incelemeden görüntü

-Köpekten görüntü

-Cebinden çıkan paralardan görüntü

218 mb/// 1.57 SN ( HD )

Haber: Bülent tatoğulları Kamera: Emrah GÜL Antalya

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