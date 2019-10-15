DHA YURT BÜLTENİ-21

BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi ise Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Çelebi Bozbıyık'ın fotoğrafı

Mesut Çelik'in fotoğrafı

Cenaze törenine katılanlar

Cenazelerin getirilmesi

Öz geçmişlerin okunması

Cenazelerin korgo uçağına konulması

Uçağın hareket etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

===========================

SMO ASKERLERİNİN KİLİS'TEN ŞANLIURFA'YA HAREKETİ SÜRÜYOR

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

===========================

ARKADAŞLARININ CESEDİNİ TAŞIRKEN YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı. Tunç'un vücudunda darp izleri bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polislerin inceleme yapması

Ölen kişinin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),

===========================

MIKNATIS ADAM SIRTINDA ÇAY TEPSİSİ TAŞIYABİLİYOR

İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan (69), 1980'li yıllarda bir televizyon programında gördükten sonra denedi ve vücudunun belirli bölgelerinin metalleri bir mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Arslan'ın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyaller, saatlerce düşmeden durabiliyor.

Basmane'de 1984 yılından beri otel işleten, bir çocuk babası Ethem Arslan (69), 1980'li yıllarda bir televizyon programında insan vücuduna metal ürünlerin yapıştığını gördü. Eşinin ısrarı üzerine deneyen Arslan vücudunun, metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. İçinde metal bulunan her şey, Arslan'ın göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. Çevresi tarafından 'Mıknatıs Adam' olarak anılan Arslan'ın bu özelliğini ilk defa görenler şaşırıyor. Aynı özelliğin anneannesinde de olduğunu söyleyen Arslan, aynı zamanda, insanların hissettiği ağrıları onların yakınında durarak kendine çekebildiğini anlattı. Bu özelliğini fark ettikten sonra nedenini öğrenmek amacıyla doktora gitmediğini belirten Arslan, "Ben bu enerjinin varlığını ilk defa eşimin bacağı ağardığında hissettim. Ağrılar bana geçti ve onun ağrısı kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince biyoenerji eğitimleri aldım. Önceden ağrılar bileğime giriyordu, eğitim aldıktan sonra düzeldi. Herhangi bir zararı olmadı bana. Otobüste yolculuk yaparken, yanımda oturan kişinin ağrılarını kendime mıknatıs gibi çektiğimi hissediyorum. Hastanelerin özellikle yoğun bakım bölümlerinde bu ağrıları çok fazla hissediyorum. Bu tarz yerlere girmek istemiyorum, ağır geliyor" diye konuştu.

Arslan'ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem abi mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi. Hasan Balpınar ise, "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun. Bunu bir filmde seyretmiştim, insan vücudunun neler yapabildiğini gördüm. Ethem abinin vücuduna da metallerin yapıştığını gördüm. Daha önce hiç görmemiştim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ethem Arslan'ın vücuduna metal eşyaları yapıştırmasından genel ve görüntüler

Anons

Ethem Arslan'la röp.

Tanıdıkları ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,