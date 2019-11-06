DHA YURT BÜLTENİ - 21

Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK 'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinin Sulatı Mezrası kırsalında, "Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan EYP ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı videodaki detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, -

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Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.O. (34), ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ileri sürdü.

Ezine ilçesinde oturan ve 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özkan'ın en son Ayvacık ilçesinde oturan arkadaşı E.O. ile görüldüğünü belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan E.O., emniyetteki ifadesinde, Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Arıklı köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle 2 el ateş ederek Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. E.O., polis ekiplerine, cesedin bulunduğu yeri de gösterirken, Gökhan Özkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Suçunu itiraf eden E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. E.O.'nun ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cesedin bulunduğu alandan görüntüler

-Zanlı E.O'nun mahkemeye sevk edilmesinden görüntü

-Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Burdur'da otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomoibilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Fethiye-Burdur yolunda Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur yönüne giden Fatih Kök (39) yönetimindeki 48 YZ 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü Fatih Kök ile eşi Dilek Kök (32), oğlu Atalay Yasin Kök (4) ile Umut Avşar (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-hastane dış görünüş

-Ambulansların gelişi

-yaralıların götürülüşü

-kazaya karışan otomobil

-yoldaki trafik

Mesut MADAN/BURDUR, -

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ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

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Annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu

BİLECİK'te, Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Gencin intihar ettiği bina

-Polis ve sağlık ekipleri

-Cenazenin çıkarılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ'nün elebaşına ait kitap da bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kliniği olan doktor Ü.O.'nun uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli çeşitli hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere ise sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dr. Ü.O.'nun kliniğinde yaptıkları aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği ihtiva eden 35 kutu hap, ayrıca çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli Dr. Ü.O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, klinikte ele geçirilen evrak ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan aramadan görüntü (cep telefonu)

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HABER: Namık Kemal KILIÇ- Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),