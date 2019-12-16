DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/ YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Şubeden çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Teslim olan örğüt mensupları

İşlemlerinin ardından serbest kalan Suriyeliler

Basın açıklamasının yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 479MB

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Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

ZONGULDAK'ta, yolda yürüyen kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak Y.M.'ye kafa attı.

Olay, saat 17.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı. Yakındaki trafik polisleri de olayın daha fazla büyümesini önledi. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.

Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Darp edilen adam ile kadın

-Olay yerinden detaylar

-Y.M.'nin ambulansa bindirilmesi

-Kadının polis aracına binmek istememesi

-Taksiyle polis merkezine gitmesi

Süre: (1: 52) Boyut: (210 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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'Engelli çocuğa şiddet' iddianamesi mahkemeye sunuldu

UŞAK'ta, özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğü ileri sürülen 11 yaşındaki engelli M.K. ile ilgili savcılık soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Rehabilitasyon merkezinin 3 çalışanın 'yaralama' suçundan sanık olduğu iddianame, Uşak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'ne sunuldu. Anne Emine K., "İlahi adalet er ya geç yerini bulacaktır" dedi.

?Sabri K., iddiaya göre, 8 Ekim 2018'de, rehabilitasyon merkezinden eve dönen serebral palsi (beyin felci) hastası ve otizmli çocuğu M.K.'nin vücudunun bazı bölgelerinde ısırık ve yara izleri olduğunu fark etti. Sabri K., hastaneye gidip rapor aldıklarını, raporun kendilerine verilmediğini, söz konusu raporda sürtünme ve darp ifadelerinin yer aldığını ileri sürerek, M.K.'nin şiddete maruz kaldığını iddia ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Olayla ilgili iddiaları kabul etmeyen Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, yaptıkları açıklamada "Okulumuzda yaşandığı iddia edilen olay yargıya intikal etmiş, gerekli soruşturmalara başlanmıştır.

'DARP DEĞİL, ALERJİ' AÇIKLAMASI

Öğrencimizin ailesinin aldığını iddia ettiği rapor kat'i bir darp raporu değildir. Basında yer alan fotoğraflarda darp sonucu oluştuğu iddia edilen kızarıklıkların dermatolojik-alerjik bir reaksiyon olma ihtimali ve öğrencimizin kendine zaman zaman zarar vermesi nedeniyle oluşan lezyonlardan biri olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Bu sebeple durum açıklığa kavuşmadan kurumumuz hakkında karalamak amaçlı yapılan tüm paylaşım, içerikli yorum vb. için kurum olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

Konunun ulusal ve yerel basında haber olmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılırken, ayrıca Savcılığa suç duyurusunda bunuldu ve 2 müfettiş olayı incelemesi için görevlendirildi.

4,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmasını tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Uşak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Savcı Emran Pala tarafından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, söz konusu rehabilitasyon merkezinin çalışanları G.E. (23), S.N.K. (25) ve S.B. (26), 'yaralama' suçundan sanık olarak yer aldı. Sanıkların 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.

'NE DARP NE DARP DEĞİL'

Şiddet gördüğü ileri sürülen M.K.'nin annesi Emine K., konuyla ilgili "İlahi adalet er ya geç yerini bulacaktır" dedi. Oğlunun özel rehabilitasyon merkezinde şiddet görmesinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporları kendilerinin de alıp, incelediklerini söyleyen Emine K., "Hastanenin acil servisinden alınan raporun 'darp' raporu olduğunu biliyordum. Sadece, doktor yanına soru işareti koyduğu için karşı taraf itiraz etmiş. Daha sonra ikinci kez, polis eşliğinde cildiyeye gittik. O gün orada da cildiye doktoru da muayene etti. Diğer cildiye doktorlarından biri daha geldi. İkisi beraber muayene etti. Oğlumun vücudundaki ısırık izleri incelendi. Kesinlikle ve kesinlikle iki tane ağız ölçüsü olduğu belirlenip, tutanak tutuldu. Daha sonra Savcı Bey, bizi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayın 8'inci günü Adli Tıp'a gittik. Buradan da bir rapor verildi. Bu raporda da oğlumda 5x7, 3x3 boyutlarında ısırık izlerinin olduğu, anüsünde her ne kadar darp izi gibi görünse de denilip, virgül konulmuş. Ardında da oğlumun yüzde 92 engel raporu bulunduğu belirtilip, otizm belirtilerinden kaynaklı kendisinin de bu darp ve yara izlerini yapması uygun olduğunu belirten geçen Nisan ayında bir rapor verilmiş. Adli Tıp'ın raporu yeni elimize geçti. Hastaneden aldığımız ve Adli Tıp'tan verilen raporları karşılaştırdığımızda 'ne darp, ne darp değil' gibi bir ibare var" dedi.

'OLAY ZAMANI OĞLUM 2 KİŞİYE AŞIRI TEPKİ VERİYORDU'

Kendilerini Adli Tıp'a gönderen savcının değiştiğini de vurgulayan Emine K., "Olayın meydana geldiği dönemde otizmli oğlum, gözlerini kapatarak 2 kişiye çok büyük tepki veriyordu. Bunu ifadelerimde özellikle dile getirmeme rağmen, o 2 kişiden sadece 1'inin ifadesi alınmış" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM'

Oğlunun 11 yaşında olduğunu ve bugüne kadar kendisine zarar verecek hareketlerde hiç bulunmadığının altını çizen Emine K., şöyle konuştu:

"Bu hareketi on bir yıldır yapmayan çocuk o gün yaptıysa bile, asla bir anne olarak kabul etmiyorum. Üç yaşında bir çocuğum daha var. Bu kadar saldırgan bir çocuk olmuş olsa, ona da aynı hareketlerde bulunmuş olması gerekir. Bunun dışında zaten komşularımın çocukları 7 gün 24 saat yanında. Olayın üzerinden bir sene geçti. Şu an çocuğumun üzerinde niye herhangi bir tırnak izi ya da ısırık izi vesaire yok. İlahi adaletin kesinlikle yerini bulacağına eminim. Ben çocuğumun kendisine zarar vermediğimden eminim. Tek isteğim ona bunu yapanların suçluların cezalarını çekmeleri başka bir şey istemiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne E.K. (Emine Kılınç) ve otizmli oğlu M.K.'nin ( Mustafa Kılınç ) görüntüleri

-Anne E.K. ile röp.

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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DİSK Başkanı Çerkezoğlu: İnsan onuruna yakışır asgari ücret istiyoruz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara'da işçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri devam ederken geldiği Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede olması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Bu ülkede asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş durumdadır. Bu ülkede çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretle çalışıyor. Bu oran dünyada ortalama yüzde 8-9. Asgari ücrete dahi ulaşamayan 1.8 milyon işçi var Türkiye'de. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarla düşündüğümüzle birlikte yüzde 70'leri buluyoruz. Yani Türkiye'de asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiştir. O nedenle Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmedir" dedi.

'ASGARİ ÜCRET TESPİT SÜRECİ DEĞİŞTİRİLMELİ'

Asgari ücretin belirlenme yöntemini eleştiren Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretin bu şekilde belirlenmesini, yani tümüyle antidemokratik bir biçimde, 'Bir masanın etrafına 15 kişinin toplanıp milyonların yaşamı hakkında, milyonların çoluğunun, çocuğunun geleceği hakkında karar vermesi asla kabul edilemez' diyoruz. Bu asgari ücret tespit süreci derhal değiştirilmelidir ve asgari ücret gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Gerçek bir toplu pazarlıksa grev hakkımızın da olduğu, yani uyuşmazlık durumunda grev hakkının da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmediği sürece asgari ücret, yıllardır olduğu gibi açlık sınırının da altında olduğu gibi bir asgari ücret reva görülüyor bugün Türkiye'de milyonlara. Milyonların meselesi haline gelmiş olan asgari ücret, yani bir memleket meselesi haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi sürecine biz DİSK olarak, o masada olmamamıza rağmen iş yerlerinden, sokaklardan, meydanlardan müdahil oluyoruz ve kendi emeğimize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. O yüzden kent kent, sokak sokak insan onuruna yakışır bir asgari ücret için mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açıklamanın yapıldığı alandan detaylar

İşçilerin sloganlar atmaları

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama

İşçilerden detaylar

Pankartlardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlandığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarla alakalı Ballıkaya Mahallesi'ndeki deniz sahilinde araştırma yapan ekipler, midye avlayan 5 kişiyi, 4 adet tırmık, midye elemek için kullanılan bir düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suç üstü yakaladı. Toplanan midyeler canlı olduğu için doğal yaşam alanlarına geri salınırken, gözaltına alınan 5 kişiye ise 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince yasal işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin midye toplayanların suçüstü yakalamasından görüntü

Süre: 0.22 Boyut: 15 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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