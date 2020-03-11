DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden ateşkesin ardından Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı sınıra sevk edilen araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK'nın üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye Çevre yolu

-Konvoyun geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

BULGARİSTAN'da hastanede tedavi gören 66 yaşındaki bir kişi koronavirüsten ölen ilk kişi oldu. Bulgaristan'a Yunanistan üzerinden kaçak olarak geçtikten sonra yakalanan 1 Türk vatandaşı da koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Bulgaristan'da ilk ölüm vakası yaşandı. Salı günü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve başkent Sofya'da hastaneye kaldırılan kadın bugün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ölen kadının 74 yaşındaki eşi de, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla aynı hastanede özel olarak hazırlanan odada tedavi altında tutuluyor. Bu kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Kadın ve eşiyle temas kurduğu saptanan 98 kişi de koronavirüs testine tabi tutuldu.

Pirogov Acil Servis Hastanesi'nde ölen kadının eşiyle akciğer hastalıkları bölümünde aynı ünitede yatan 48 kişi de, hastaneden ayrı bir klinikte karantinaya alındı.

VAKA SAYISI 7

Bulgaristan Ulusal Kriz Merkezi, ülkede 7'inci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu hastanın da 62 yaşındaki bir kadın doktor olduğu belirtildi. Doktorun 22 Şubat'tan sonra İngiltere ve İspanya'da tıp kongrelerine katıldığı ve ardından virüs belirtileriyle kendisinin Askeri Tıp Akademisi'ne başvurduğu anlaşıldı.

1 TÜRK KARANTİNADA

Bu arada Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a yasadışı yollardan giren bir Türk vatandaşı Svilengrad kenti yakınlarındaki bir köyde polis tarafından yakalandı. Türk vatandaşı, koronavirüs şüphesiyle Haskova'ya götürülürek karantinaya alındı. Kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sofya Pirogov Ulusal Acil Hastanesi

-Hastane önündeki ambulanslar

-Maskeli ekipler

-Sofya'da maske ile dolaşanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),-

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Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

KONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

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Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan öğrenci servisinin şoförü Kenan Kurban (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi sahil yolunda meydana geldi. H.T. yönetimindeki 67 ABF 104 plakalı kamyon, Kenan Kurban'ın kullandığı 67 S 162 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste sıkışan sürücü Kenan Kurban, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kenan Kurban, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Polislerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-KOM tabelası

-Telefonlar

-Telefonlardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı

KASTAMONU'da katıldığı bir programda konuşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bilimde, sanatta, kültürde Türkiye'yi aşan iddialara sahip olacaksınız. Aynı Fuat Sezgin gibi. Fuat Sezgin dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı" dedi.

İnebolu Belediyesi'nce, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' kapsamında, 25 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda 'Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz ve İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları' konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgün, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

'FUAT SEZGİN HAYATINI BİLİME ADADI'

Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin'in, herhangi bir dilde araştırma yapacağı zaman o dili öğrendiğini ve 20'nin üzerinde dilde okuyup, araştırma yaptığı bilgisini verdi. Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Hayatlarınızı inandığınız davalar için vakfedin, feda edin. Hayatlarınızı sadece zevk, sefa, zenginlik, makam, iş güç için harcamayın. Muhakkak dert edindiğiniz, vatansa vatan, insanlığa hizmetse hizmet, ilimse ilim, bilimse bilim, bir şey olsun. İnanarak, dertlenerek hayatımızı vakfedeceğimiz amaçlarımız olsun. Fuat Sezgin hayatını bilime adadı. Müslümanların bilim tarihindeki yerini Batılılara, bütün dünyaya ve Müslümanlara anlatmaya çalıştı. Bunu, Müslümanlar bu eziklikten kurtulsun, kendilerine güvensin diye yaptı. Ecdadımız Batı'nın fersah fersah önündeydi, çalışırsak yine önünde oluruz. Dünyada ilimde, bilimde Müslümanların yine en önde olacağını kanıtlamak için çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

'BU MEMLEKETİN AYDINLARI BİLE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE GİRDİLER'

Bilal Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, "Biz, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettik, Balkan savaşlarında kaybettik. 20 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye geriledik ve bunun sonucunda aslında bir travma yaşadık. Batı endüstride, sanayide, ekonomide ve bilimde ilerledikçe biz kendimizi daha da komplekse kaptırdık. Biz yapamayız demeye başladık, biz batılardan öğrenmezsek, batılarla yarışamazsak, batılılar gibi olmazsak asla ilerlemeyiz diye düşündük. Hatta bu memleketin aydınları bile aşağılık kompleksine girdiler. Bu ülkede aydın geçinen, entelektüel diye kendini tanımlayıp 'keşke Hristiyan olsaydık böyle geri kalmazdık' diyenler oldu. 'Kabe onların olsun Anıtkabir bize yeter' deyip inancımızı aşağılayanlar, sapla samanı karıştıranlar oldu" diye konuştu.

Erdoğan, 17 yıldır ülkenin inancıyla, maneviyatıyla kavgalı olmayan bir iktidarın Türkiye'yi yönettiğini belirterek, şöyle devam etti:

İNSAN KALBİNDEKİ İNANCIYLA YOBAZ OLMAZ, KAFASINDA YOBAZ OLUR'

"Bu dönemde ekonomi büyüdü, gecikmiş hizmetler yerine getirildi. Bilimde önemli atılımlar yapılmaya başlandı. Hep 'bu dindar insanlar yobazdır, ilimde fende gericidir, geri kalırlar' diyorlardı. Suriye'de verilen mücadelede bize sahada üstünlük kazandıran silahlı hava araçlarını yapan mühendisler namazında niyazında inançlı insanlar. Hani bunlar dünyanın gerisinde kalmıştı, hani bunlar yobazdı? Demek ki yobazlık kafada. İnsan kalbindeki inancıyla yobaz olmaz, kafasında yobaz olur. Siz kafanızda yobaz olmayın. Aslanlar gibi imanınız, inancınız olsun. Kafanızda da 'ben dünyada iddia sahibi olacağım' diyeceksiniz."

'FUAT SEZGİN DÜNYA ÇAPINDA KENDİNİ İSPAT ETMİŞ BİLİM ADAMIYDI'

Bilal Erdoğan, öğrencilere bilimde, sanatta, kültürde Türkiye'yi aşan iddialara sahip olmaları gerektiğini tekrarlayarak, "Aynı Fuat Sezgin gibi. Fuat Sezgin dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı. Sizler de öyle olacaksınız. 'Benim imkanlarım buna yetmez' demek yok." dedi.

Konuşmaların sonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve eserleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumların sonunda öğrencilerin cep telefonlarıyla katıldıkları bir bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Erdoğan, ilk ona giren öğrencilerin, vakıf tarafından İstanbul'a götürülerek müze ve kütüphanelerin gezdirileceğini söyledi. bildirdi.

Konferansın ardından 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan 'Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz' konulu sunum yaptı.

Görüntü dökümü:

Bilal Erdoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(KASTAMONU), -

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