DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Nevşehir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

NEVŞEHİR'de, U dönüşü yapmaya çalışan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyfi Ali Bucak (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Lale Sanayi Sitesindeki kavşakta meydana geldi. Seyfi Ali Bucak yönetimindeki 50 ABD 383 plakalı otomobil, U dönüşü yapmaya çalışan Mehmet İşgören hakimiyetindeki 50 AAP 849 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Seyfi Ali Bucak, Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bucak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR'ın sürücüsü İşgören ise gözaltına alındı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

ANTALYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle ellerinden yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgadaı 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi, kesici aletle ellerinde yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Bir kişide tabanca olduğunun iddia edilmesi üzerine polis, arama yaptı. Bu sırada ayrılan gruplar arasında söz dalaşı devam ederken, kavga tekrar başladı. Polis ekipleri bu kez kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 yaralı da tedavi için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerden detaylar

-Polislerin kavgayı ayırma anı

-Şahısların gözaltına alınması

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

MANİSA'da, ekmek almak için evinden çıkan 83 yaşındaki Halil Atabey 'e çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altına kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Oğlu Muhterem Atabey, ambulans sesi üzerine geldiği kaza yerinde babasını terliğinden tanıyınca büyük üzüntü yaşadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle 4800 Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan Halil Atabey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ilçe belediyesine ait Ali Osman L. (40) yönetimindeki 06 BKH 483 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar merakla kaza yerinde toplanırken, polisler koronavirüs tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar olan biteni izlemeye devam etti. Kazanın ardından Ali Osman L. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA YERİNE KOŞAN OĞLU, BABASINI TERLİĞİNDEN TANIDI

Ayrıca, yaşamını yitiren Atabey'in oğlu Muhterem Atabey (48), ambulans sesi üzerine çıktığı sokakta ölen babasını terliğinden tanıdı. Muhterem Atabey, "20 dakika önce çay içtik beraber. 'Ben evime iniyorum' dedi. Ondan sonra bir ambulans sesi duyduk. Geldim, bir de baktım babamı, terliğinden bildim. Çöp kamyonu, sağdan gitmesi gerekirken soldan gitmiş" diyerek, büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Çöp kamyonundan görüntü

-Muhterem Atabey röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)

İSVEÇ'TEN GETİRİLEN 23 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen çeşitli meslek gruplarından 23 Türk vatandaşı, bu akşam geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 23 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Böylece yurtta karantina altındaki kişi sayısı 92 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yurda girişler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği

MARMARİS'te, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı 'nın, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında. 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklaması üzerine, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde belediye, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ile birlikte komisyon kuruldu. Zabıta ekipleri, Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli 8 personel, 4 araç ile sokağa çıkma yasağı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. İhtiyaç sahibi kişiler belediye ile irtibata geçerek destek istedi. 65 yaş ve üstü 21 vatandaşın alışverişleri yapılırken, bankaya işlemleri halledildi ve ilaçları da alındı. İhtiyaç sahipleri kişilere saat 08.00 ile 19.00 arası verilen hizmetin devam edeceği bildirildi.

BOZUK FIRINI TAMİR GÖTÜRDÜLER

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi'nde evi bulunan Akın Atasoy (70) da Belediye ile irtibata geçip, bozulan fırınının tamire götürülmesini istedi. Ekipler Atasoy'un isteğini yerine getirdi. Atasoy, "Sağ olsunlar erken ve zamanında geldiler. Fırınımı tamire götürdüler. Bugün de fırına acil ihtiyacım vardı. Bugün akşama kadar yapılıp, geri getirilecek. Bizlere gösterilen saygı için teşekkür ederim" dedi.

Emekli maaşını çekmek isteyen Hatice Özlü'yü (65) evinden alan görevli personel işlemler için araçla bankaya götürdü. Bankada işlemlerini halleden Özlü, "Gençlerimizden Allah razı olsun. İşlerimi halledemedim diye üzülüyordum. İmdadıma belediye yetişti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Belediye ekiplerinin görüntüsü

-Görevlilerin Akın Atasoy'un bozulan fırınını tamire götürmesinden görüntü

-Akın Atasoy röportaj

-Banka, eczane ve pazar alışverişine götürülen yaşlıların görüntüsü

-Hatice Özlü'nün görevlilere teşekkür etmesi

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu

VAN'da, korovavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Şubat'ta geçici olarak kapıtılan İran 'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yolcu giriş ve çıkışları da gece yarısı itibarıyla geçici süreyle durduruldu.

Van Valiliği , korovavirüs tedbirleri kapmasında, 23 Şubat'ta kapatılan İran'a açılan Saray ilçesine bağlı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışlarının bugün gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine, Kapıköy Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin, Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durduruldu."

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN,

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