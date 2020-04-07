DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)

'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apart otelin sahibi olduğunu iddia eden kişinin, odasına girip yüksek sesle bağırdığı kız öğrencilerden, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sinem Akyüz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akyüz, yurt sırası beklediklerini, bu süreçte de apart otelde yurt sisteminde kaldıklarını ifade ederek, "Biz İ.N.B. ve H.K.B. ile aynı odada 3 kişi kalıyorduk. Orayla anlaşırken misafir getirebileceğimizi söylediler, ancak daha sonra verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi bunu da tutmadılar. Örneğin bize açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dediler, ancak tabildot şeklinde çıkıyordu. Klimalar belli bir saatten sonra çalışmıyordu ve birkaç kat battaniye örterek uyuyorduk. Bunun gibi birçok problemle karşılaştığımız bir yer orası" dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Olay anını anlatan Akyüz, "Olay anında bir arkadaşımız, bize misafirliğe gelmişti. Otel sahibi İ.A. odaya girdi ve odadaki kedi ve köpeğimizi zorla dışarıya çıkardı. Sonra, misafir arkadaşımıza dönüp 'Derhal buradan çık' diyerek bağırdı. 'Burası benim mülküm istediğim gibi öğrencilerin odasına girerim' dedi. Daha sonra oda arkadaşım İ.N.B.'nin üzerine yürüdü. Hepimiz endişelendik ve çok korktuk. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sinem Akyüz ile röp.

Olayın bir başka görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN - Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi

KİLİS'te, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Kopan (65), sağlık görevlilerince alkışlanarak taburcu edildi.

Umre ziyaretinin ardından memleketi Kilis 'e dönen Mehmet Kopan, yüksek ateş şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından Kopan, koronavirüs belirtileri nedeniyle karantinaya alındı. Hastanede yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Kopan, karantina süresinin dolmasıyla taburcu oldu. Kopan, hastaneden taburcu olurken doktor, hemşire ve sağlık görevlilerince alkışlarla uğurlandı. Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Kopan, herkese teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

Kopan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle de kendi evinde karantinada kalacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane kordorundan görüntü

Doktorların alkışları arasında hasta taburcu olurken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Jandarma ekipleri, traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getirdi.

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlayı sürdü. Biz de Kızılcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma traktörle tarla sürerken

Mahalle sakinlerinden Ramazan Önder ile röportaj

Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

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Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, T.A. (53) adlı kadın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede karantinaya alındı. T.A.'nın Kıbrıs'tan ziyaretine gelen kızı, damadı ve torunu da tedbir amacıyla evlerinde izole edildi.

Korkuteli'nde yaşayan T.A.'ya Kıbrıs'tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi. Dün çeşitli şikayetler ile hastaneye başvuran T.A.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. T.A., Korkuteli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. T.A.'nın kızı, eşi ve torununa da test yapıldı. İlk testleri negatif çıkan aile evde izole edildi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Korkuteliler, maalesef dün gece itibariyle ilçemizde ilk Covid-19 virüs tespitli bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Virüs bulaşma sebebi Kıbrıs kökenlidir. Vatandaşımız Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, tedavisi sürmektedir. Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve etrafı karantinaya alınmıştır. Temaslı bulunduğu kişiler kurumlarımız tarafından hikayesi dinlenerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle izole edilecektir. Başta vatandaşımız ve ailesi olmak üzere ilçemize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Daha fazla vatandaşımızın ilçemizde bulunduğu netleşen virüsten dolayı hastalanmaması adına çok çok acil bir durum oluşmadan evlerinden çıkmamalarını hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının evinden görüntü

Korkuteli Devlet Hastanesi dış plan detay

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

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Reyhanlı'da polis maske dağıttı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadale kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi 'nde vatandaşlara maske kağıttı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis vatandaşa maske verirken

-Aralarında geçen konuşmalar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),

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Antalya Polisi'nden 175. yıl klibi

EMNİYET Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli operasyonlardan kesitlerin bulunduğu klip, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin simgesi Yivli Minare, Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi'nin bulunduğu klipte, bekçilerden Özel Harekat Şube Müdürlüğüne, Deniz Şube Müdürlüğü, Yunuslar , Narkotim olmak üzere bütün şubeler yer alıyor. 2019 yılında gerçekleştirilmiş operasyondan görüntülerin bulunduğu klip, 'Huzura adanmış, 175 yıl' sloganı ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kentten görünüm görüntüler

-Polislerin farklı operasyonlarından görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailenin bireylerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belde karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde bir ailede Covid-19 vakası tespit edilmiş olup, ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Beldenin girişinden görüntü

-Jandarma araçlarından görüntü

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,