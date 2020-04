DHA YURT BÜLTENİ- 21 - Son Dakika

Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.

Kaya Mahallesi'nde oturan A.S., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs belirtileri fark edilen A.S., yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman'da yapılan covid-19 testi pozitif çıkan A.S., tedaviye alınırken, Çelikhan Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Kaya Mahallesi'nde 14 gün süre ile karantinaya uygulaması başlattı. Karantina kararının ardından jandarma ekiplerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Çelikhan Devlet Hastanesi

Jandarma ve Emniyet ekipleri

Sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

===========================

Tedavisi tamamlanan karı-koca, alkışlarla taburcu edildi

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

18 Mart günü Müfit Ekinci, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle HKMÜ Araştırma Hastanesi izole polikliniğine gelerek müracaatta bulundu. Bundan 4 gün sonra Müfit Ekinci'nin eşi Ayhan Ekinci de aynı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastaneye yatışı yapılan Ekinci çiftinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ekinci çifti, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla koronavirüsü yenerek, bugün kendisini tedavi eden hastane personelinin akışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneye ölü geldiğini, ancak sağ olarak çıktığını söyleyen Müfit Ekinci, tedavilerini yapan ve kendilerini uğurlamaya gelen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.