DHA YURT BÜLTENİ -21 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -21

6 saat önce

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.

DHA YURT BÜLTENİ -21, System.String[]

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği

SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.

Suudi Arabistan'dan getirilen ve İnegöl'deki Kredi Yurtlar Kurumu Şirin Hatun Yurdu'na (KYK) yerleştirlen 127 kişiye, yurt çalışanları Türk bayrağı dağıttı. Daha sonra, yurdun bahçesine kurulan ses sisteminden 'Çırpınırdı Karadeniz' ve 'Ölürüm Türkiyem' gibi şarkılar çalındı. Karantinadaki vatandaşlar, odalarının pencerelerinden çıkıp, Türk bayraklarını sallayarak parçalara eşlik etti.

Görüntü dökümü;

-Türk bayrağı sallamaları

-Çalan şarkılar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

========================

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Akşam eve gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın hafta sonu etkili olacağını bildirdi.

Görüntü döükümü:

Araçların ilerlemesi

Su dolu caddeler

Detay görüntü

İnsanların yağmurda ilerlemesi

Cadde üzernden akan yağmur suyu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

========================

Akhisar'da uyuşturucu üretilen eve baskın

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar ve 750 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akhisar JASAT Timleri, Zeytinliova Mahallesi'ndeki Y.G.'ye (26) ait evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Manisa Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timi'nin de desteğiyle eve düzenlenen operasyonda saksı içinde 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk tohumu, bitkileri yetiştirmede kullanılan 7 ışıklandırma cihazı, 4 ısıtma fanı, 2 zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüpheli Y.G., 'uyuşturucu madde imal ve ticaretinden' gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber -Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR/ DHA

========================

Ambulans uçak Emel için havalandı

GAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara'daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı. Bugün öğleden sonra Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep'e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto'yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:54 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli         
00:43
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi         
00:16
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
23:59
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı         
23:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi         
23:46
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı         
23:18
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir         
22:35
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 03:38:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ -21 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]