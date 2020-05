DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

YILLARCA ÖZLEMİNİ ÇEKTİKLERİ BEBEKLERİ, SALATALIK YERKEN BOĞULDU

MUĞLA'da, uzun yıllar çocuk sahibi olamayan Mehmet- Fatma Bulut çiftinin 10 yıllık tedavilerinin ardından kucağına aldıkları 8 aylık Ateş bebek, nefes borusuna kaçan salatalık yüzünden hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Marangoz Mehmet Bulut (41) ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut (33) çifti uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Evlat özlemi ile yanıp tutuşan Bulut çifti, 8 ay önce oğulları Ateş'i kucaklarına aldı. 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya gelen Ateş ile büyük sevinç yaşayan Bulut çifti, dün gece yıkıldı. Yemeğe çalıştığı salatalık parçası minik Ateş'in nefes borusuna kaçtı. Ateş'in morardığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ateş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından da Ateş bebek, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada doktorların müdahalesine rağmen minik Ateş, kurtarılamadı. Acı haber Bulut çiftini yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmirliler, kısıtlama öncesi alışveriş için Havra Sokağı'na akın etti

İzmirliler, sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala gıda alışverişi yapmak için Havra Sokağı'na akın etti. Zabıta ekipleri ise, maskesiz vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gece saat 00.00 itibariyla başlayacak ve pazar gecesi son bulacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Havra Sokağı, İzmirlilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, pazar alışverişini yapabilmek için sokak içerisinde bulunan tezgahlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise, Havra Sokağı'nın girişine bariyerler koyarak alışverişe gelen vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti. Maskesiz olan vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, yoğunluk oluşmasının ardından vatandaşların Havra Sokağı içerisine sırayla girmesine müsaade etti. Havra Sokağı'na alışverişe gelen Hayriye Göl, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayacağı için sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyledi. 28 gündür ilk defa sokağa çıktığını söyleyen Canan Yıldız ise, "Gelmek zorundaydık. Sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Ben yaklaşık 28 gündür ilk defa sokağa çıkıyorumö diye konuştu. Bir diğer vatandaş Orhan Sincaroğlu da, Havra Sokağı'nın bu kadar kalabalık olmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Manavgat'ta kaza; yol savaş alanına döndü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ayhan Aydın yaralandı. Kopan parçalar karayolunu savaş alanına çevirirken, otomobilin kopan tekerleği karşı şeritte seyreden hafif ticari aracın camını kırdı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 karayolu Çenger Mahallesi üzerinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Ayhan Aydın'ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan çelik bariyer ve aydınlatma direğini devirdikten sonra durdu. Otomobilin kopan sol ön tekerleği, karşı şeritte seyir halindeki Muammer Yora'nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı hafif ticari aracın sağ arka camını kırdı. Kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller, yolun karşı şeridini savaş alanına çevirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan Aydın, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ayhan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu madde metamfetamin çıktı

AYDIN'nın merkez ilçesi Efeler'de, polisin bir ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yangın tüpü içine gizlenmiş toplam 497 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında, bir ihbar üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Arama sırasında bagajdaki bir yangın tüpüne el konuldu. Spiral kesme makinesi ile kesilen yangın tüpünün içinden poşetlenmiş halde 497 gram uyuşturucu madde metamfetamin çıktı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, otomobili kullanan S.A., gözaltına alındı. S.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mardin'de yetim ailelerine yardım

UMUT Kervanı Derneği'nce, Ramazan Bayram'ı öncesi Mardin'deki yetim 50 aileye gıda, et ve bayram şekeri verildi.

Ramazan içerisinde, Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı ve nakdi destek çalışmaları yapan Mardin Umut Kervanı Temsilciliği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından her yıl Ramazan Ayının 15'inde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bu kez yetim aileleri sevindirdi. Mardin Umut Kervanı Derneği Başkanı Fatih Akman Ramazan ayı boyunca organize ettikleri çalışmalar kapsamında bu sefer ulaşabildikleri yetimlere gıda, bayram şekeri ve et desteğinde bulunduklarını söyledi.

Çalışmalarını arttırarak sürdürme gayretinde olduklarını ifade eden Akman, "Mübarek Ramazan ayının 15'inci günündeyiz. Her Ramazan ayının 15'inci günü 'Dünya Yetimler Günü' olarak kutlanmaktadır. Yetimleri sadece belirlenmiş bir günde hatırlamak değil, ihtiyaçları olduğu her zaman yanlarında olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için ciddi projeler üretmek gerekiyor. Bizler de Umut Kervanı olarak Mardin'deki yetimlere yönelik çalışma içerisine girdik. Yaklaşık 50 yetim ailemize gıda, et ve bayram şekeri desteğinde bulunduk" dedi.

Kendilerine yardım yapılan yetim aileleri de Umut Kervanı gönüllülerine teşekkür ederek kendilerini sevindiren hayırseverlere dua etti.

Elazığ'da karganın çıkardığı ses şaşırttı

ELAZIĞ'da, bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti.

Ataşehir Mahallesi'nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.