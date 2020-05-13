DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 21

6 saat önce

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı İZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21, System.String[]

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. İçinde 3 kişi olan yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Teknenin battığını görenler durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği'nden polis botu sevk edildi. Teker teker bota alınan 3 kişi, ardından karaya çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bir kişinin polis botuna alınmasından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilen ve Ordu'nun Altınordu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 43 kişi, 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu ilçesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 43 kişinin karantina süresi bugün doldu. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Yurt dışından getirilen 43 Türk vatandaşı, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca daha evlerinde izole edecek. Bu arada yurttan ayrılan 43 kişiye Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince çam ağacı fidanı hediye edildi.

'ORADA DURUMLAR ÇOK KÖTÜ'

Karantina süresini tamamlayan Hasan Kasnak, Rusya'dan geldiklerini anımsatarak, "Her şeyden çok memnun kaldık. Allah razı olsun devletimizden. Orada durumlar çok kötü. Burada her şey eksiksizdi. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada çalışan herkese teşekkür ediyoruz"  dedi.

'BİZİMLE ÇOK İYİ İLGİLENDİLER'

Hasan Kabak da, "Allah'a şükrüler olsun karantina süremizi doldurduk. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Tüm personele, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. O büyük bir reis. Sadece Türkiye'de değil, Rusya'da bile çok büyük anılan bir insan" diye konuştu.

Ahmet Mülayim Toklu ise " Moskova'dan geliyoruz. 14 gündür Ordu'da misafir edildik. Buradaki bütün hizmet için herkese teşekkür ederiz. Bize evimizi aratmadılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların yurttan çıkış görüntüsü

-Vatandaşlara fidan dağıtımı görüntüsü

-Valizlerin bagaja yükleme görüntüsü

-Otobüslerin yurt bahçesinden ayrılma görüntüsü

-Vatandaş röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldüren genç tutuklandı

UŞAK'ta, fişek doldurduğu av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Kadirhan Acarı (15) vurarak ölümüne neden olan Halil Y. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Uşak Merkez'e bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. ve Mert C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, Halil Y. tüfeği doldururken yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TÜFEĞİ DOLDURURKEN ATEŞ ALMIŞ

Olayın ardından Halil Y. ile Mert C.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil Y. ve Mert C.S. adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mert C.S. ise serbest bırakıldı. Halil Y. ifadesinde, tüfeğin elindeyken yanlışlıkla ateş aldığını belirterek, "Aramızda eğlenmek için göletin kenarına gittik, yanımızda av tüfeği vardı. Havaya ateş ediyorduk, tüfeğin içindeki fişek bitti. Tüfeği doldururken bir anda ateş alarak Kadirhan'a isabet etti" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uşak Adliyesinden detay görüntü

-Halil Y. ve Mert C.S.'nin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Feyzi Davulcu/ UŞAK,

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Sokakta yürüyen gruba otomobilden pompalı ile ateş açıldı: 3 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokakta yürüyen 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 11 kartuş ele geçirdi. Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Bisikletli 'Kızılay' gönüllülerinden evlere servis

TÜRK Kızılay, Batman'da ramazan pidesi ve çocuk yiyecek setlerini, 25 gönüllüden oluşan bisikletli ekiple ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kızılay bünyesinde 25 gönüllüden oluşan bisikletli grup oluşturuldu. Bisikletli gönüllüler, ramazan pideleri ve çocuk yiyecek setlerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdı. Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, yardımları adreslere ulaştıran bisikletli gönüllülere teşekkür etti. Okçu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kızılay olarak biz de bir çeşit faaliyet yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine giderek ramazan pidesi ve çocukların yiyeceği çocuk setini dağıtıyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Profesyonel çalışan bir bisiklet ekibimiz var. Ramazan boyunca birlikte çalışmaya karar verdik. Kızılay'ın bu hizmetine isteyerek gönüllü olarak geldiler. Her akşam 250 aileye toplam 500 ekmek dağıtıyoruz. Hem yaşlılarımıza katkıda bulunuyoruz. Tabi bu hayrı bağışçılar sayesinde yapıyoruz. Onların bağışlarını muhabbetlerini ve sevgilerini birçok ailenin sofrasına taşıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın birbirine yardımcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Bisikletli Kızılay gönüllüsü Feridun Kartal ise ramazan pidesi dağıttıklarını belirterek "Biz de gönüllü olarak çalışıyoruz. Bisiklet grubu olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızılay ile birlikte pide dağıtıyoruz. Gönüllü olarak destek veriyoruz. Herkesi destek vermeye davet ediyoruz. Pide verdiğimiz ailelerden güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

Karaburun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:13 Kaynak: DHA


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