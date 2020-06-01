DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ilk koronavirüs vakası görüldü. Andırın Kaymakamı Emre Dündar, testi pozitif çıkan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İlçenin kırsalındaki Çokak Mahallesi'nde yaşayan K.K.'nin (66), cuma günü rahatsızlanarak gittiği Andırın Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. K.K. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, ailenin diğer fertleri de 14 gün izolasyona alındı.

Andırın Kaymakamı Emre Dündar, K.K.'nın Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bugüne kadar Andırın ilçesinde tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi. Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Demir, "Yaklaşık 2,5 aydır ilçemizde pandemi ile mücadele ediyoruz, hiçbir vaka şu ana kadar gözükmemişti ancak yayla sezonu olduğu için yaklaşık 30-40 bin yaylacı Andırın'a doğru hareket etmekle birlikte ilk vakamız Çokak Mahallesi bölgesinde görüldü. Ailenin reisi olan ve il dışından ilçemize gelen vatandaşımızdan alınan test sonuçlarına göre Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen vatandaşımızda koronavirüse rastlanıldı ve tedavisine devam edilmekte" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Andırın'ın drone görüntüsü

-Emre Dündar ile röp.

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-

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Savcı yalanıyla dolandırılmıştı, 250 bin lira değerindeki altınları ormanlık alanda bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu öldürülüp dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, JASAT ekibi tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Mukaddes A.'nın altınları ise, Jandarma ekiplerince Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda poşet içerisinde bulundu.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü gece saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Mukaddes A.'yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, " Denizli'de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu. Çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Kadın savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edinö dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altın ve bir miktar da parayı teslim etti. Mukaddes A. bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.

Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, dolandırıcıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede de kimliklerini belirledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte kadın savcı ile biri kadın 5 suç ortağına yönelik 24 Mayıs'ta Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan şüpheliler Özen E. (30) ve kardeşi Dilan Ç. (19) Antalya'da, Hasan Y. (19), Selim S. (32), Fikri A. (23) ve Mehmet D. (23) ise Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınıp Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Y., Özen E. ve Dilan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALTINLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

JASAT ekipleri, zanlıların kiralık araçlar kullandığını tespit etmesi üzerine bu araçların GPS kayıtları incelendi. Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir ormanlık alanda alınan sinyali değerlendiren ekipler, bu bölgede arama çalışması yaptı. Dün 10 dönümlük alanda yapılan incelemede, bir ağaç altında poşet içerisinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Mukaddes A.'ya ait olduğu belirlenen altınların, Denizli'deki sahibine teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Jandarma ekiplerinin arama yapması

-Kayıp altınların bulunması

-Altınlardan görüntü

-Adliyeye sevk edilenlerden arşiv görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Karton toplayıcısı el arabası alınınca intihara kalkıştı, mahalleli film izler gibi izledi

Bursa'da, karton topladığı el arabasını zabıta ekipleri alınca 6 katlı iş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkışan Yasin B. (26), polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi. Olayı gören mahalleli, iş merkezinin etrafında toplanıp, sosyal mesafe kuralını yok sayarak film izler gibi o anları izledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Yasin B.'nin el arabasını iddiaya göre, zabıta ekipleri aldı. Bunun üzerine zabıta ekibiyle tartışan Yasin B., el arabasını alamayınca Darmstad Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin teras katına çıktı. Kendisini atacağını söyleyn Yasin B.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polisve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de Yasin B.'nin atlama ihtimaline karşı iş merkezinin altına branda açtı. Yasin B.'yi ikna etmek için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen Yasin B., vazgeçirilip, indirildi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER, SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Yasin B.'nin intihara kalkıştığını gören mahalleli, iş merkezinin çevresinde toplandı. Mahalleli hem Yasin B.'yi hem de polisin ikna çalışmalarını film izler gibi izledi. Mahalleliden bazıları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Polis ekiplerinin Yasin B.'yi ikna etmesi üzerine ıslık ve alkışlar eşliğinde iş merkezinin altında toplanan kalabalık, polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.