DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

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Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi (2) (CANSIZ BEDENİ BULUNDU)CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDUZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının...

Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi (2) (CANSIZ BEDENİ BULUNDU)

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:08 Kaynak: DHA

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