DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden dede ve 2 torunu toprağa verildi

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından helallik için Yatukçu Mahallesi'ne getirildi. İki çocuğunu kaybeden anne Halime ve baba Emrullah Çetin, cenaze arabalarını görünce sinir krizi geçirdi. Bayılan anne Halime Çetin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Dede ve torunları daha sonra Yatukçu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı anne, 'yavrularım, sizi toprağa mı verecektim?' diye gözyaşı döktü. Hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Helallik alınmasından detaylar-Tabutlardan detaylar- Anne Halime ve baba Emrullah Çetin'den detaylar-Cenaze namazlarından detaylar-Anne Halime Çetin'in mezarda dua etmesinden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/BAYAT, (Çorum),

============================

Sürmene'de selde mahsur kalan vatandaşlar belediyeye ait iş makinesiyle böyle kurtarıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------İş makinesi mahsur kalanları kurtarma anları

TRABZON,

================================

Porsuk Çayı'na giren kişi boğuldu

ESKİŞEHİR'de, serinlemek için Porsuk Çayı'na giren Mehmet İ. (51), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için suya giren Mehmet İ., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Suda yapılan aramada Mehmet İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mehmet İ.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenaze aracının gelişi-Mehmet İ.'nin cesedinin taşınması ve tabuta konulması-Tabutun cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

===========================

Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde 2 atölyede yangın

ÇORUM'da Keresteciler Sitesi'nde 2 atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kentte merkeze bağlı İskilip Caddesi üzerinde yer alan Keresteciler Sitesi'nde akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler yan tarafındaki başka bir atölyeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinim müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması başlattı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 atölyede hasar oluşurken, küle dönen 1 traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yangının kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralının olmadığı belirterek "Akşam saatlerinde itfaiye ekiplerimize yangın ihbarı geldi. Arkadaşlarımız anının da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Burası kereste atölyelerinin bulunduğu bir bölge. 16 itfaiye aracıyla alevlere müdahale ettik. İlk belirlemelere göre, 2 atölye de hasar oluştu. Bölgede 1 adet traktör yandı. Hasar tespit çalışması başlatılacak. Herhangi bir dumandan etkilenen ve yaralımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangın görüntüleri

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

================================

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi. Ardından Kasapoğlu ve Erdoğan, düzenlenen tanıtım toplantısında organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan'a; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. İlk olarak oyunların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, daha sonra Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında İznik Göçebe Oyunları Alan Tahsis Protokolü imzalandı.

'BU ORGANİZASYON DA SPOR TURİZMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK'Tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmak ve bu heyecanı yaşamak bizim için gurur ve mutluluk vesilesi. Göçebe oyunları Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın bu kıymetli mirasına sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Ülkemizde özellikler gençler arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına verdikleri destek nedeniyle Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bütünleştirici misyonu, geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında da çok önemli bir misyonu ifade ediyor. Biz de bakanlık olarak bu misyonun icra edilmesinde konfederasyonun yanındayız. Bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, yerel yönetimlerimiz ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon da spor turizmimize katkı sağlayacak" diye konuştu.

'İZNİK'TE MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYONU İZLEYECEĞİZ'Tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu sene İznik'te yapılacak olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, inanıyorum ki İznik'e cazibe katacak. Bu anlamda İznik'te olması önemli. İznik'in hitap ettiği kültür coğrafyası için önemli. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle Türk Konseyi'mizin kurumsal yapısı içinde Dünya Göçebe Oyunları'nın kurumsal işlerliği ile ilgili birimin meydana gelmesini ümit ediyoruz. Böylelikle Dünya Göçebe Oyunları, 2 senede bir farklı ülkelerde oldukça Türk Konseyi bünyesinde bunun uzmanlığının kurumsal olarak var olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda da değerli Genel Sekreter Bagdat Amreyev'in bu konudaki desteğini takdirle karşılıyoruz. Bu sene inşallah Türk Konseyi İstanbul'da çok geniş bir mekana da kavuşacak. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum Çünkü Dünya Göçebe Oyunları'nın devamlılığı ve standartlarının yükselmesi Türk Konseyi bünyesinde bunun inşa edilmesine bağlı. Hem bugüne kadar emeği geçenlere hem de Türk Konseyimize bu öncülükleri üzerinden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu oyunların düzenleyici ortağa olarak yine bütün uzmanlığımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Oyunların İznik'te olmasının bir anlamlı yönü daha var. Kırgızistan'da bu oyunlar Issık Gölü'nün yanında yapılıyordu. İznik'te gölün yanındayız belki ama İznik'in Orhan Gazi tarafından fethinde Kırgızistan'dan gelen savaşçıların da büyük katkısı olmuş. Bugün İznik'teki Kırgızlar Türbesi de 700 yıl önceki birlikteliğin bir simgesi. Bu anlamda bu oyunların Kırgızistan'dan İznik'e gelmesi sadece bir gölün devamı değil, aynı zamanda bu tarihi yakınlığın da göstergesi. Bunun için de ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ortalama 13-14 ay sonra İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz."