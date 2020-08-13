DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

'SENİ BAŞKASINA YAR ETMEYECEĞİM' DİYEREK TEHDİT EDİYORDU

Üniversiteli Gizem'i eski eşi, boğarak öldürdü-2

İzmir'de, boşandığı eşi Aykut H. tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in ölğmü yakınlarını şoke ederken, mahalle sakinleride talihsiz kadın için gözyaşı döktü. Filiz'i tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı kendisine yediremedi. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Kız elimizde büyüdü. Çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" dedi.

'BOŞANMIŞSIN GİTMİŞSİN, DAHA NE İSTİYORSUN KIZIMDAN'

Öte yandan, acı haberi alıp, torunlarıyla beraber Manisa'dan İzmir'e gelen acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı. Yazık değil mi" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Davut CAN/ İZMİR,

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Düğünde koronavirüs yayıldı, mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugün itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Koronavirüsün mahallede yapılan düğünlerde yayıldığı belirlenirken, 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tavas ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan (Kırsal) 300 nüfusu bulanan Akyar Mahallesi, Tavas ilçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün olağanüstü aldığı karar gereği ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahallede tarama işlemi başlatırken, Jandarma ekipleri de mahalleye ulaşan yolları kapattı. Şeritle kapatılan iki ayrı mahalle girişinde Jandarma ekipleri, hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Köyden çıkmak isteyenler jandarmanın uyarısı üzerine geri döndürülüyor. Yapılan incelemede mahallede Kurban Bayramı öncesi düğün yapıldığı, koronavirüsün bu düğünde yayıldığı belirlendi. Koranavirüs testi yapılan bazı kişilerinden içinde 13"ünün testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Mahalleden genel görüntü-Jandarma ekiplerinin girişlerde beklemesi-Jandarma ekiplerinin yolları kapatması

-Jandarmanın çıkmak isteyenlere izin vermemesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Kırşehir'de belediye işçileri kazı yaparken mağara buldu

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde belediye işçileri, su arızasını onarmak için kazı yaparken 2 girişli mağarayla karşılaştı. Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, "Bunu turizme kazandırabilmek için Kültür Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Mucur Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Karşıyaka Mahallesi'nde su arızasını onarmak için kazı çalışması yaptı. İşçiler, kazı çalışması sırasında mağara ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı sonrası Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, beraberindeki ekipler ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede mağaranın 2 girişli olduğu ve girişlerin toprak yığını ile kapandığı tespit edildi. Başkan Yılmaz, ekiplerin su kaçağını onarmak için kazı çalışması yaptığı sırada mağara bulduklarını söyleyerek, "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz su arıza çalışmaları yaparken karşılarına mağara çıktı. İl Kültür Müdürlüğümüze bu durumu bildirdik. Bu mağaranın kaç yılına ait olduğunu İl Kültür Müdürlüğü yetkileri araştırma yapacaklar. Bizim belli bölgelerimizde yer altı çeşitlerimiz çok fazla. Özellikle Mucur yer altı şehri çok önemlidir. İnşallah bunu turizme kazandırabilmek için Kültür Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Başkan Yılmaz, mağarada şu ana kadar herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanmadığını belirtti. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gelecek günlerde daha detaylı bir çalışma yapacakları öğrenildi.