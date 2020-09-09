DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Bursa'da, ormanlık alanda yangın (3)

AKIN: MÜDAHALE DEVAM EDİYOR, 1 NOKTADA TEHLİKEMİZ KALDI

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili İl Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın açıklamada bulundu. Yangına 8 arazöz, 3 su ikmal tankı ile müdahale edildiğini belirten Akın, ayrıca yangın söndürme helikopterinin de yolda olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgilerinin olmadığını kaydeden Akın, "Yaklaşık 1 saat önce Kestel Gölbaşı'nda yangın olduğu ihbarı aldık. Şu anda ekiplerimiz müdahale ediyor. Sadece 1 noktada tehlikemiz kaldı. Hava aracımız başkan bir yangındaydı ama şimdi yolda, yaklaşık 15 dakika sonra burada olacak. Tek tehlike noktamızı da kontrol altında tuttuğumuz zaman inşallah yangın daha fazla büyümeyecek. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Çıkış nedeni ile ilgili bir bilgimiz yok. Rüzgar lehimize. Bir dozerimiz yangının önünü kesmeye çalışıyor. Tehlikeli alanda 2 aracımız müdahale ediyor. Yangına 8 arazöz, 3 su ikmal aracımız ve hava aracımız yangına müdahale ediyor" dedi.Gölbaşı Göleti yakınındaki çamlık alanda, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Turanköy ve Bursa- Ankara yoluna ilerledi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

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