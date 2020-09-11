DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalına icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın (29), acı haberi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hatay'ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım- 10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar'ın şehit olduğu haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar'ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.