Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2)
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDIİzmir'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.T. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
İzmir'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.T. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),
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