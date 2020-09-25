Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

İzmir 'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Yalvaç 'ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.T. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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