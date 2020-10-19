DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz borusu zarar gördü

SİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Nalbatlar Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkımında kullanılan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz boru hattına zarar verdi. Tahrip olan doğalgaz borusundan sızan gaz, etrafa yayılınca çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler caddedeki boru hattından geçen gazı kesti. Tedbir amaçlı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.