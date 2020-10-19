DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21
19.10.2020 18:47
Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz borusu zarar gördüSİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.
Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz borusu zarar gördü
SİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Nalbatlar Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkımında kullanılan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz boru hattına zarar verdi. Tahrip olan doğalgaz borusundan sızan gaz, etrafa yayılınca çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler caddedeki boru hattından geçen gazı kesti. Tedbir amaçlı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Son Dakika Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu! Niğde'de ormanda okul açıldı Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı