DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21
02.11.2020 19:42
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haberİZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı.
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen depremde onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok