DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21
04.11.2020 17:53
İzmir'deki depremde yaşanan korku KGYS'deİZMİR'in farklı noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, 6.6 büyüklüğündeki depremin vatandaşın yaşadığı o korku dolu anları kaydetti.
İzmir'deki depremde yaşanan korku KGYS'de
İZMİR'in farklı noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, 6.6 büyüklüğündeki depremin vatandaşın yaşadığı o korku dolu anları kaydetti.
KGYS kameraları, Seferihisar açıklarınde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne serdi. KGYS kamera kayıtlarında depreme, Bornova Küçükpark, Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi çevresinde yakalanan vatandaşların panik anları yer aldı. Deprem anında korkuyla kaçışan vatandaşların sarsıntıyla kaçışması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.
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