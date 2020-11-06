DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21
06.11.2020 15:28
SÜT BANYOSU GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN EMRE SAYAR VE UĞUR TURGUT TUTUKLANIP CEZAEVİNE YOLLANDISüt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık (2)KONYA'da, süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan, görüntülerde...
SÜT BANYOSU GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN EMRE SAYAR VE UĞUR TURGUT TUTUKLANIP CEZAEVİNE YOLLANDI
Süt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık (2)
KONYA'da, süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan, görüntülerde banyo yapan Emre Sayar (23) ve görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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