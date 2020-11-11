DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin öldürülmeleriyle ilgili gözaltına alınan 6 akrabadan 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Bünyamin A., Kadir A., Nazire A., Huriye A. ve Fatma A. jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Şüphelilerden Ramazan A.'nın işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.