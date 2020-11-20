Gitmediği ilde ceza kesilip ehliyetine el konuldu - Son Dakika

MANİSA'dan ailesiyle birlikte Çanakkale'ye geziye giden Metin Gönen (38), polisin uygulamasında hiç gitmediği Kahramanmaraş'ta ceza kesildiğini ve aracına 2 yıl el konulduğunu öğrendi. Çanakkale'de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen Gönen, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Toplam 8 bin 100 lira ceza iptal edilirken, Gönen ehliyetine tekrar kavuştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde esnaf olan Metin Gönen, ailesiyle birlikte 6 Ekim'de ziyaret için Çanakkale'ye giderek şehitlikleri gezdi. Biga ilçesinde rutin trafik kontrolüne giren Gönen, kendisini durduran polislerden, ağustos ayında Kahramanmaraş'ta kendisine ceza kesildiğini ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğunu öğrendi. Bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Gönen, polis ekiplerine Kahramanmaraş'a hiç gitmediğini söylese de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi. Bunun üzerine yargıya giden Gönen, bir aylık hukuk mücadelesinin sonunda hem toplam 8 bin 100 liralık trafik cezasını iptal ettirdi hem de ehliyetine yeniden kavuştu.

Metin Gönen yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çanakkale iline gezi sırasında Biga ilçesinde trafik denetiminde durduruldum. Daha önce gitmediğim yerden ceza yediğimi ve ehliyetime el konularak, cezai işlem uygulanacağını söylediler. O tarihten sonra ehliyetime el konuldu. Açtığım itiraz davalarından dolayı ehliyetimi geri aldım. Ceza yediğim ilde avukatımla birlikte Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtım. Yazılan ceza iptal edildi. Ehliyetimi geri aldım" diye konuştu.

Yapılan işlem ve incelemelerin ardından cezanın iptal edildiğini kaydeden Avukat Mehmet Salcıoğlu ise "Bundan yaklaşık 1 ay önce, müvekkilim Metin Gönen, ailesiyle birlikte Çanakkale'de gezi sırasındayken, trafik polisleri tarafından ehliyetinin elinden alındığından bahsetti. Ehliyetinin alınma nedeni, Kahramanmaraş ilinde alkollü olarak trafik polislerinden kaçtığı için belirtilmiş, fakat müvekkilim o tarihlerde Kahramanmaraş ilinde bulunmadığını, alkollü araç da kullanmadığını ifade etti. Yargı mercilerine başvurdum. Denetimler sonucunda da müvekkilimin o tarihlerde Kahramanmaraş ilinde olmadığı tespit edildi. Ceza iptal edildi" diye konuştu.