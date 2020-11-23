DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21

23.11.2020 19:54
DHA YURT BÜLTENİ - 21, System.String[]

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faz 1 çalışmasına değinen Prof. Dr. Çalış, "Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve üniversitemizde Faz 1 çalışmaları devam eden Covid-19 aday aşımızın ilk aşı dozlaması 44 gönüllümüzde tamamlandı. Herhangi bir yan etkisi görülmedi. Birkaç gün içinde geçeceğimiz ikinci doz uygulamanın da başarılı geçmesini ümit ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------

-Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklaması

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 kişi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul Karayolu Kandilli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yadigar Eroğlu(48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün güneşten dolayı yolu görememesi nedeniyle su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Yadigar Eroğlu ve 3 aylık bebek Hilal Tekin, bebeğin annesi Gamze Tekin (24) ve Şerife Tekin (53) yaralandı. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yadigar Eroğlu ve 3 aylık bebek Hilal Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şerife Tekin ve Gamze Tekin'in ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mustafa Çalış, Koronavirüs, Üniversite, araştırma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika


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