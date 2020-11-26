Halde iş yeri sahibi ile yabancı uyrukluya silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde S.Ş., sebze ve meyve halinde yabancı uyruklu kişiyi bacağından silahla vurarak, yaraladı. İş yeri sahibine de ateş açan S.Ş.'nin saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü, Arifiye ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Haldeki iş yerine gelen ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen S.Ş., önce işletme sahibiyle tartıştı. S.Ş. ardından işletmeye alışveriş yapmaya gelen yabancı uyruklu kişiyi tabancayla ateş ederek, bacağından vurdu. S.Ş., daha sonra dönüp, işletme sahibinin üzerine doğru ateş etti. Mermiler, işletme sahibine isabet etmezken, S.Ş. de yerdeki boş kovanları topladı. Bu anlar, işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralanan yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.Ş.'nin, işletme sahibinden pazar yerinde bulunan yeri kendisine satmasını istediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.