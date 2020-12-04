DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DETERJAN FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi (2)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına 30 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA, yangının tekrar alevlenme ihtimaline karşı hazır bekletildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız olay yerine gelip, söndürme çalışmalarını izledi, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Atik, yangında can kaybının yaşanmadığını söyledi. Alevlerin fabrikanın yanındaki 1 binaya sıçradığını, 2 dairede maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Vali Atik, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi.

Yangına müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayalık Şubesi'nde görevli itfaiye çavuşu Burçin Kemer , alevlere müdahale ettiği sırada, bir süredir sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiğini öğrendi. İtfaiye görevlisine acı haberi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı tarafından verildi. Meslektaşlarının teselli ettiği Kemer, yangının söndürülmesinin ardından annesinin hayatını kaybettiği hastaneye götürüldü.

Fabrikanın iş insanı Sadettin Kaya'ya ait olduğu belirtildi.