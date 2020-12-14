DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21

14.12.2020 15:35
DHA YURT BÜLTENİ - 21, System.String[]

Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı UŞAK'ta, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki doğalgaz kombilerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı

UŞAK'ta, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki doğalgaz kombilerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredeki binalar da hasar gördü. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi, yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı.Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerdeki gaz sıkışması nedeniyle saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gele patlamada, mahalleli panik yaşadı ve sokağa döküldü.  Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına yaralılardan 1'in durumun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği binalarda oturanlar tahliye edildi. Önlem olarak bölgedeki gaz akışı tekrar kesildi.

Doğalgaz, Patlama, Yangın, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika


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