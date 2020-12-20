DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Lokantacı ile hırsızlık şüphelisi arasındaki arbede kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lokantada yaşanan hırsızlık olayında, hırsızlık şüphelisi ile iş yeri sahibi arasındaki arbede güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren lokantada meydana geldi.

İş yerine giren hırsızlık şüphelisi, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasaya yöneldi. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Muhammed Abulal Jouz, kasadaki 500 lirayı alan şüpheliyi fark etti. Jouz'un parayı geri istemesi üzerine şüpheli, iş yeri sahibinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede sonucunda iş yeri sahibi parayı geri aldı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Bu arada, arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.