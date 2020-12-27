DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendi, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

BOLU'da, kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Mutlu Gören (54), 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bolu Paşaköy Mahallesi'ndeki evinde sahte içki yaparak tükettiği iddia edilen Mutlu Gören, geçen hafta fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mutlu Gören, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 haftadır Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Mutlu Gören, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.