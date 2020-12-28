DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı.

Antalya'da öğle vakti başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Rögarların tıkanması nedeniyle suyun taştığı gözlendi. Vatandaşlar sağanak altında yürürken zor anlar yaşadı. Kimileri, su birikintileri arasında yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandı. Nehri andıran caddelerde ilerlemeye çalışan araçlardan bazıları arıza yaparak yolda kaldı. Kent merkezinde ise araç trafiği durma noktasına geldi. 100. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

METREKAREYE 144.1 KİLO YAĞIŞ

Antalya'da kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine, son 24 saatte metrekareye 144.1 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle kent merkezi ve özellikle Finike Kumluca gibi batı ilçelerinde, çeşitli trafik kazaları meydana geldi. Yolun kayganlaşması nedeniyle yaşanan kazalarda maddi hasar meydana geldi. Onlarca araç, yolda kaldı. Kent merkezinde çeşitli binalar su baskınına uğrarken, Demre ilçesinde de bazı seraları su bastı.KAŞ'TA SERALARI SU BASTIAntalya genelinde etkili olan yağış, batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü. Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAKMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen kuvvetli olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar etkisini artırarak, Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ