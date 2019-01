Dha Yurt Bülteni-22

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)

VİLLALARI SU BASTI

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi.

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)



VİLLALARI SU BASTI



Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.



Su basan evlerden görüntüler



Vatandaşlarla röportaj



İşadamı cinayetinde kayınpeder özür diledi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işadamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Ö. "Ali'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali'nin T.S.'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım" diyerek emniyetteki ifadesini bu değişiklikle tekrarladı. Diğer tutuklu sanık, Mustafa Ö.'nün eski kayınpederi A.S. ise, "Ben Ali Özdemir'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olmasaydı çok iyiydi ama oldu" dedi.



Bitez Mahallesi'ndeki bir beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine işadamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir'in kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i evde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Özdemir'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Ö. dışında eşi T.Ö. (36), kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi A.S. tutuklandı. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.Ö., eşi Mustafa Ö.'nün eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir'in cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Yaşananların ardından T.Ö. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurup, eşi Mustafa Ö.'den geçen nisan ayında anlaşmalı olarak ilk celsede boşandı. Mahkeme çiftin tek çocukları 10 yaşındaki D.O.'nun velayetini, boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başlayan anne T.S.'ye verdi.



Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, iş adamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilgili soruşturmayı bir süre önce tamamladı. Mustafa Ö., kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Mustafa Ö.'ye 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, kayınpederi Arif S. ve baldızı K.S.'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek', kayınvalidesi F.S.'nin ise 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Ö.'nün eski eşi T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ö. ve A.S., tutuksuz sanıklar K.S., F.S. ve İ.A. ile avukatları, Ali Özdemir'in yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık J.D. ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Mustafa Ö.'ye savcılık ve emniyetteki ifadeleri soruldu. Bu ifadelerini kabul eden Mustafa Ö., o gün yaşananları tekrar anlattı. Mustafa Ö. daha önce sadece bir noktada yanlış ifade verdiğini belirterek, "Ben yılbaşından önce T.S.'nin telefonunda sadece Ali'ye gönderdiği resimleri gördüm. Herhangi bir mesajlaşma görmedim. 5 Ocak 2018 tarihinde ben tost yaptırmaya giderken, Ali'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali'nin T.S.'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım" dedi. Mustafa Ö. cinayet aleti silahı ne yaptığı konusundaki soruya ise, "Olaydan sonra silahı almadım ve denize atmadım" dedi.



KAYINPEDERDEN ÖZÜR



Mustafa Ö.'nün ardından, eski kayınpederi A.S.savunmasıı yaptı. A.S. cinayet silahını kendisinin aldığı yönünde ifade veren Mustafa Ö.'nün iddialarını kabul etmeyerek, "Ben silahı hiç görmedim. Ayrıca olaydan sonrada silahı ben almadım. Mustafa Ö.'nün bu yöndeki beyanını kabul etmiyorum. Ben eve gidip duş aldıktan sonra kesinlikle eşime, üzerimde bulunan mont, pantolon ve diğer kıyafetleri vererek yıkamasını söylemedim. İkinci kez evlerine geldiğimde ben Mustafa Ö.'nün temizlik yaptığını da görmedim" dedi. Sanık A.S. son olarak, "Ben Ali Özdemir'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olmasaydı çok iyiydi ama oldu" dedi.



A.S.'nin ardından Mustafa Ö.'nün eski baldızı sanık K.S. ifade verdi. K.S.'de daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra Mustafa Ö.'nün eski kayınvalidesi sanık F.S.'nin ifadesi alındı. F.S. tansiyon hastası olması nedeniyle ilk verdiği ifadelerde bazı yanlışlıklar olabileceğini belirtti. Olayla ilgili bildiklerini anlatan F.S. ifadesinin sonunda, "Ben 11 aydır kadın başıma kahvehane işletiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bizler kendi halinde yaşayan insanlardık" dedi. F.S.'nin ardından Mustafa Ö. ve eski eşinin arkadaşları sanık İ.A.'nın ifadesine geçildi. İ.A.'da daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.



Duruşmada konuşan işadamı Ali Özdemir'in ağabeyi Şaban Özdemir ise, olayın bir namus cinayeti olmadığını belirterek, "Ben olayı görmedim. Olayın maddi sebepleri olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.



Tutuksuz sanık J.D.'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarın (perşembe) devam edilmek üzere erteledi.



Mustafa Ö. ve A.S.'nin adliyeye getirilmesi



KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİ OPERASYONU







KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Ele geçirilen içkiler



RİZELİ İŞLETMECİDEN MÜŞTERİLERİNE SIRA DIŞI HİZMET







RİZELİ Ramazan Köse (40) sahil parkında işlettiği kafeteryanın açık alanına kurduğu sobalarla müşterilerini ısıtıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekiyor.



Rizeli Ramazan Köse sahil parkında işlettiği kafeteryanın açık alanına masalar yerleştirdi. Köse, kış ayları nedeniyle soğuk havada dışarıdaki masaları tercih etmeyen müşterilerinin üşümemesi için ilginç bir çözüm buldu. Açık alana sobalar kuran Köse, müşterilerini ısıtmaya çalışıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.



İşletmeci Ramazan Köse, açık alanda da hizmet verdiklerini belirterek müşterilerinin üşümemesi için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Köse, "Akşam saatleri çok soğuk oluyor. Müşterilerimizi nasıl ısıtalım diye düşündük. Elektrikli soba yerine bu sobanın daha iyi ısıtacağını düşündük. Özellikle genç müşterilerimiz bu durumu çok sevdi. Sobayı kurduktan sonra giderimiz düştü, işimizde arttı. Olumlu tepkiler alıyoruz. Sobayı da odunla yakıyoruz. Müşteriler gayet iyi ısınıyor. Otantik bir ortam olduö dedi.



Müşteri Burak Akgül ise "Rize'de dışarıda oturabileceğimiz mekanlar arasında en çok tercih ettiğimiz yer burası. Bu alanda soba olması gerçekten ilginç ve güzel bir şey. İlk gördüğümüzde tuhaf geldi. Acaba dışarıda soba olması bizi ısıtır mı diye düşündük. Sonra geldik oturduk sobaların arasına ve bayağı da ısındık. Rize sahilini güzelleştiren şeylerden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Ozan Oğuzhan Öz de "Birçok sahilde bulunmama rağmen daha önce böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir durum" ifadelerini kullandı.



Hazar Yılmaz adlı müşteri de "Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir uygulama. İnsanlar sahilde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordur. Çok hoş olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları burası çok güzel oluyor. Bence herkes buraya gelmeli ve Rize'de bu ortamı yakalamalı" dedi.



Sobalardan detay



Müşterilerden detay



Soba yakılması



Müşteri ve iş yeri sahibi ile röp.



İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı



** Kaza yapan araçtaki köpeğin kazanın şokuyla titrediği görüldü



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birine ait köpeğin yaşadığı kazanın şokuyla titrediği görüldü.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Hisarönü Mahallesi yakınlarında Datça- Marmaris Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris yönüne gelen Nazmi Alaç Alataş (39) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Osman Akman'ın kullandığı 48 SM 713 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerinde sıkışan her iki sürücüyü kurtardı. Alataş'ın köpeği 'Jack' de araçtan çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan Jack'in yaşadığı kazanın şokunu atamadığı görüldü. Oldukça korkan ve titreyen köpeği sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, Alataş'ın eşini telefonla aradı. Alataş'ın ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, Jack'i jandarmaya teslim ettiklerini iletti. Korkulu gözlerle etrafı izleyen sevimli köpek, karakola götürüldü.



Kaza yerinden görüntü



Yaralı sürücü Alataş'ın ambulansa götürülmesi



Vatandaşların eşiyle telefonla konuşup, köpeğin ve sahibinin iyi olduğunu söylemesi



Köpeğin titremesi



Jandarma tarafından köpeğin götürülmesi



Otomobillerden görüntü



Barış Manço, doğum gününde şarkılarıyla anıldı



SANATÇI Barış Manço anısına 76'ıncı doğum günü dolayısıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konser düzenlendi.



Adilcevaz Karaşeyh İlkokulu Müdürü Şener Çelik ve piyano kursiyerleri tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda 'Barış Manço konseri' düzenlendi. Anma programına, İlçe Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin piyano eşliğinde verdiği konserde, Barış Manço'nun 'Bir gün ölürsem öldüğüm günü değil, doğduğum günü hatırlayın' sözleriyle yola çıkarak, Sanatçı Manço'ya ait eserleri seslendirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, rahmetli Barış Manço'nun doğum günü nedeniyle düzenlenen anma programının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Karaşeyh Köyü İlkokulu öğrencileri, üç aylık bir çalışma sonucunda öğretmenlerinden piyano eğitimi alarak, piyano çalma konusunda kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz bu çalışma sonunda, ülkemizin unutulmaz sanatçılarından olan Barış Manço'nun doğum yıldönümünde anma etkinliği düzenledi. Çok güzel bir program oldu. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.



-Barış Manço için düzenlenen konsere gelenler



-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'in konuşması



-Öğrencilerin piyano çalarak verdiği konser



-Detaylar



NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI



NİĞDE Valiliği, Cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.



Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artıracak rüzgarın Cuma günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine vurgu yapılarak, "Oluşabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedirö denildi.



