Dha Yurt Bülteni -22

Irak'ın kuzeyinde silah kazası: 1 şehit

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam operasyonlarda meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen (22) şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam operasyonlarda meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen (22) şehit oldu.



Hakurk'taki Daylatepe Üs Bölgesi'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen opersyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, İstanbul'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. Acı haberle yasa boğulan ailenin evine Türk bayrakları asıldı.



Irak'tan getirilecek Şehit Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



DİYARBAKIR, -



Bakan Varank, ilk milli helikopter motoru TS1400'ün testine katıldı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de, yerli üretim 'Gökbey' helikopterine güç verecek ilk milli helikopter motoru olan 'TS1400' turboşaft motorunun testine katıldı.



Eskişehir'e gelen Bakan Mustafa Varank, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de (TEI), tamamı şirket mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ve 'Gökbey' helikopterine güç verecek olan 'TS1400' turboşaft motorunun testine katıldı. Bakan Varank, ayrıca yerli Kara Şahin helikopterlerinde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkan sağlayacak T700 Helikopter Motoru Test Bremzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.



TEI'de düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ile çok sayıda kişi katıldı.



Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, TS1400 turboşaft motorunun dışa bağımlılıktan kurtulmak için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Açılışını yaptığımız test bremzesi, yerli Kara Şahin helikopterlerinde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkan tanıyacak. Böylelikle TEI, bir taraftan yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan turboşaft motorlarını üretip ihraç edebilirken, diğer taraftan ülkemizde ilk defa T700 motorlarının üretim testlerinin yapılması mümkün hale gelecek. Az önce testini gerçekleştirdiğimiz ilk milli helikopter motorumuz TS1400 ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu 'Gökbey'e güç verecek. Tamamı TEI mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için atılan çok önemli bir adımdır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde ve finansal desteğiyle yürütülmekte olan TS1400 Motor Geliştirme Projesi ile ülkemize sadece ilk yerli helikopter motorunu kazandırmakla kalmayacağız. Bu süreçte, tasarım, üretim, test ve malzeme veri tabanı altyapılarını da ülkemize kazandırmış olacağız. Bugün, yerinde gözlemlediğim TEI'nin dünya standartlarındaki imalat ve tasarım yetkinlikleri sayesinde hepimizin gurur duyacağı motorumuz ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu motorun turbojet ve turboprop versiyonları şu an geliştirilmekte olan milli kabiliyetlerimiz açısından önemli, farklı platformlara güç verecek. TEI'nin 34 yılda geldiği nokta; hem ekonomiye sunduğu katma değer hem de stratejik önceliklerimizin karşılanması açısından göz kamaştırıcı ve örnek olacak nitelikte."



'TARİHİ ADIMLARI KÜÇÜMSEYENLER OLDU'



Türkiye'nin kendi turboşaft motorunu üreten ülke haline geldiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle dedi:



"TEI ülkemizin yüz akı kurumlarından bir tanesi. Burası Türkiye'de 'yapılamaz' denilenlerin yapıldığı, hayal olarak görülen adımların gerçeğe dönüştüğü bir yer. Tabii bu arada savunma sanayinde attığımız tarihi adımları görmezden gelenler, küçümseyenler oldu. 'Daha motor yapamıyorsunuz' ile başlayan 'ama şöyle ama böyle' diye devam eden alaycı ifadeleri çok işittik. Bunlara aldırış etmedik. Bu alanda ilerlemenin adım adım gerçekleşeceği bilinciyle, sabırla hareket ettik. İşte bugün artık Türkiye kendi turboşaft motorunu üreten bir ülke haline geldi. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatan, milliliğe savaş açan zihniyetin bu gelişimi, bu tarihi adımları alkışlamasını elbette ki beklemiyoruz. Biz milletimizin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bağımsız kılacak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."



-Bakan Varank'ın camiye gelişi ve kendisini karşılayanlarla tokalaşması,



-Bakan Varank'ın camiye girerken ve çıkarken,



-Eskişehir Valiliği girişinde öğrencilerin Bakan Varank'ı çiceklerle karşılaması,



-Bakan Varank'ın valilik şeref defterini imzalaması



-Bakan Varank ve törene katılanlar T700 Helikopter Motoru Test Bremzesi'nin açılış kurdelesini keserken,



-Bakan Varank'ın T700 Helikopter Motoru'nu incelemesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA



Karabük'te 7 iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı



Karabük'te, farklı tarihlerde 3 ayrı mahalledeki 7 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen H.M. (26) ve E.A. (27) yakalanarak adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi, Bayır Mahalle ve Kartaltepe Mahalle'sinde, 7 ayrı işyerinde 22 bin TL, 70 bin TL değerinde çek, 5 bin TL değerinde 479 adet sigara ve 4 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis olayın meydana geldiği iş yerlerinin ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntü izleyen ekipler, olayın şüphelilerinin H.M. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, il dışına kaçmak üzereyken Cumayanı Köyü mevkiinde yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada sigaraları ele geçirdi. 2 şüpheli ilk ifadelerinde, 22 bin TL'yi harcadıklarını söylerken, haklarında hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



-Şahıslar adliyeye çıkartılırken



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -



Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama



Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda esrar ve skunk denilen uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı. Sadece kullanıcı olduğu belirlenen diğer 1 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen esrarlı kek ve tereyağı polisleri bile şaşırttı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla F.P.'nin uyuşturucu sattığını tespit edip, teknik ve fiziki takibe başladı. Bir haftalık takibin ardından harekete geçen polis, geçen 2 Ocak'ta F.P.'nin Türkkuyusu Mahallesi, Lalapaşa Sokak'ta otomobilinin içinde bekleyen İ.T.'ye esrar satması üzerine operasyonu başlattı. F.P. ve İ.T., suçüstü yakalandı. İ.T.'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis F.P.'nin sattığı uyuşturucu maddeyi M.Ç.'den aldığını belirledi. Bunun üzerine M.Ç.'nin Gümbet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 200 gram uyuşturu madde skunk ile skunk imal etmede kullanılan düzenek ele geçirildi.



ESRARLI KEK VE TEREYAĞI ELE GEÇİRİLDİ



Ardından F.P.'nin sürekli irtibat halinde olduğu A.C.T.'nin de Gümbet Mahallesi'ndeki evine aynı gün operasyon düzenlendi. Buradaki aramada da saksılar içinde 8 kök skunk, 2 kilo 327 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde skunk, toplam ağırlığı 630 gram olan esrarlı 6 dilim kek ile toplam 765 gram esrarlı tereyağı ile esrar imal etmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. A.C.T. de gözaltına alındı.



3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen F.P., M.Ç ve A.C.T., tutuklandı. Diğer şüpheli İ.T. ise uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında tutanak tutulduktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.



-Polisin operasyon görüntüleri



-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



CHP Gaziantep il yönetimi görevden alındı



CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.



CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu'ya iletildi. CHP'li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep'te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.



GAZİANTEP, -



CHP'nin Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey oldu



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara'daydı. Bozbey, Ankara'ya gitmeden önce de sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi'ndeki babaevine giderek annesi Münevver, kardeşleri Ferah, Sema, Ramiz, Hüseyin ve Ertan Bozbey ile bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey'in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı'na giderek babası Hasan Bozbey'in mezarı başında dua etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Emir Sultan Türbesi'ne gitti. Mustafa Bozbey, türbede eşi Seden Bozbey ile birlikte dua etti. Bozbey çifti daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara'ya gitti.



Mustafa Bozbey'in yarın saat 15.00'te Barakfakih kavşağında, saat 16.00'da ise Kent Meydanı'nda partililer tarafından karşılanacağı ve seçim çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.



1962 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında seçildiği Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini aralıksız 20 yıldır yürütüyor.



EĞİTİM DURUMU



Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak 'inşaat yüksek mühendisi' olarak mezun oldu.



MESLEKİ KARİYERİ



1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti.1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi.1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.



ART ARDA 4 DÖNEM BAŞKANLIK



18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. Bozbey, 5 yıllık çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren Bozbey, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'deki 10 yıllık çalışmalarının ardından, bir kez daha açık farkla kazandı. 5 yılın ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 15 yılın ardından Bozbey, seçimi açık farkla kazandı. Mustafa Bozbey, 2019 yılı itibarı ile Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde 20'nci yılını doldurmuş olacak.



BURSA, -

