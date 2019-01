Dha Yurt Bülteni -22

22Şiddet mağduru kadının feryadı: Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorumMalatya'da 2 çocuk annesi Sevkan O.

Malatya'da 2 çocuk annesi Sevkan O. (31), sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve sığındığı ailesine tehditler savurup, zarar verdiğini belirterek, "Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorumö dedi.



2003 yılında Özkan O. ile evlenen ve 2 çocukları dünyaya gelen Sevkan O.'nun hayatı, eşinin uyuşturucu kullanmasıyla kabusa döndü. Özkan O.'nun kendisinin yanı sıra anne ve babası ile çocuklarına da şiddet uygulaması sonucu geçen yıl Ekim ayında baba evine sığındığını belirten genç kadın boşanma davası açtı. Boşanma işlemleri devam ederken tehdit ettiğini söylediği Özkan O.'nun babasının işyerini yaktığını öne süren Sevkan O., "Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.



Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan Sevkan O., "Sürekli kendisinden şiddet gördüm. Hem sözlü, hem fiziki şiddet gördüm ve bu şiddete annesi ile babası da maruz kaldı. Annesini dövdü, babasını bıçakladı. Onlara tehditler hakaretler etti. Onlar evden ayrıldı 3 ay sonra 14 yaşındaki kızıma da şiddet uygulamaya başlayınca ben evden ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğumu da aldım ailemin yanına geldim ve buna kendisi de olumlu baktı. Bana 'işten çıkacağım, ben işlerimi yoluna koyana kadar orada kal ve ailenin yanına gidebilirsin' dedi ama ben kesinlikle dönmemek üzere geldim ailemin yanına. Tabi ondan kurtulmak için ilk etapta bunları söylemedim kendisine. Buraya geldikten 1 hafta sonra beni eve çağırdı, ben de gitmek istemedim. 'Bir daha gelmeyeceğim' dedim. Bu kez kavga çıkardı, karakolluk olduk. Orada kavgalar çıkardı, karakolda bağırdı, çağırdı. Hakaretler, iftiralar, tehditler 'bundan sonra size rahat uyku yok, görürsünüz siz, bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak' dedi. 12 Ekim 2017 gecesinden beri biz bunları yaşıyoruzö dedi.



'SİLAH SESLERİ, SES BOMBALARI ALTINDA YAŞADIK'



Eşi Özkan O.'nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıl cezaevinde kaldığını da kaydeden Sevkan O., "Esrar satıcılığından zaten 3 yıl yatmışlığı var ve hap olmadan kesinlikle yaşayamaz, sürekli uyuşturucu hap ve esrar içiyor. Ardından şiddet uyguluyor. Cezaevine girip çıktıktan sonra daha bir artmaya başladı. Son zamanlarda iyicene arttı baskılar, şiddet. İlk önce arabamızın lastiğini kesti otoparkta, sonra arabamızı kurşunladı, abimin evini kurşunladı, Battalgazi'de evimiz var orada evimizi kurşunladı, Nisan'da dükkan yandı. Hepsi 1 hafta içerisine oldu. Zaten mahkeme aşamasındayız. Bugün bir duruşmamız daha vardı orada da kavga çıkardı. 'Beni içeriye attıramayacaksınız, elinizden geleni yapın' dedi. Bu kez işi başka boyutlara çekmeye çalışıyor. Hakim diyor ki 'olayı farklı boyutlara çekme, sen dükkanı yaktın mı yakmadın mı, bununla alakalı olan bir belgen var mı, yoksa sus dinle' diyor. Bir yaz boyunca biz silah sesleri içerisinde yaşadık, ses bombaları altında yaşadık" diye konuştu.



'HABERLERDE 'ÖLDÜ' DİYE MANŞET OLMAK İSTEMİYORUM'



Yaşadığı babasının evine Özkan O. tarafından ses bombası atıldığını söyleyen Sevkan O., şöyle konuştu:



"Bunlarla alakalı şikayetçi olduk. Bayramda orada olduğumuzu biliyor ve oraya geliyor. Silah sıkıyor, ses bombaları atıyor, havai fişekler atıyor. Apartmana silah saklamak mı, mühimmat saklamak mı dersiniz. 2015 yılında benim adıma kimliğimle yeşil reçete ilaçları almış. Şu anda bunlarla alakalı beni hastaneye yatırtmaya çalışıyor. Kapıya ambulansı getirtti. İlçe sağlığa gitmiş, başvurup dilekçe vermiş. 'Eşim rahatsız, hastaneye yatırılmasını istiyorum' diye. Ben yetkililerden cezasını çekmesini istiyorum. Yetkililer biraz daha duyarlı olsunlar. Sürekli haberlerde duyuyoruz; bende onlar gibi manşet olmak istemiyorum 'öldü' diye veya ailemden birinin katletmesini istemiyorum. Benim dayımın, teyzemin evine silah sıkıyor, komşularımızı rahatsız ediyor, bize kim selam verse onu rahatsız ediyor. Kimse bize selam vermeyecekmiş. Ben dükkanı yaktığından dolayı ceza çekmesini istiyorum. Çünkü elde tek delil bu var. Yaptıklarının cezasını çeksin. Ben kendi başıma her şeye katlandım ama babama yaptığına katlanamam babamın 40 yıllık emeğini kül etti. Buna katlanamam çocuklarının ekmek yediği kapıyı yaktı. Ben buna katlanamam. Benim babam borçlarını ödeyemez duruma geldi."



'10 GÜN ÖNCE ARKAMIZDA DURDU SİLAH SIKTI'



Sevkan O.'nun annesi Feride G. (55) ise damadının kendisine ait arabayı parçaladığını iddia ederek, "Arabam parçalandı, silah sıkıldı, kardeşimin evine 2- 3 defa ve somut delil istediler. Somut delil götürüyoruz somut delil fayda etmiyor. Göstererek sıka sıka kaçıyor ondan sonra 'somut delil' diyorlar. Somut delili götürüyoruz yine 'somut delil yok' diyorlar. Bundan 10 gün önce biz eşimle çarşıdan gelirken arkamızda durdu silah sıktı. Yine 155'i aradım. 5- 6 ekip geldi, gece yarısı tabanca çekirdeğini, şunu bunu arıyor ama yok. 'Bulamadık, somut delil yok' diyorlar" diye konuştu.



Karlı yolda kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi



Niğde'de, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, apartmanın bahçesine devrildi.



Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ay yönetimindeki 59 NG 454 plakalı, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, yokuş aşağı ilerlediği sırada kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu apartmanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ay, şans eseri yara almazken, kamyon ve bahçede ise maddi hasar meydana geldi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama



ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak, Osmaniye ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu S.M, A.K, N.Ç, M.M, H.Y, B.A, T.A. ve M.K.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y., B.A., T.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Isparta'da eğitime ara verildi



Isparta'da, kar yağışının ardından aşırı soğuk ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezi ve bazı köylerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi. Isparta- Konya yolu ise iki TIR'ın buzlanma nedeniyle kontrolden çıkması nedeniyle ulaşıma kapandı.



Isparta'da kar yağışının ardından bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim- öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir" dedi.



ISPARTA- KONYA YOLU KAPANDI



Öte yandan, Isparta- Konya yolu, Mahmatlar köyü yakınlarındaki buzlanma sonrası iki TIR'ın kontrolden çıkması nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri kaza yapan TIR'ların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Doğu'da okullara kar tatili



YOĞUN kar yağışının etkili olduğu Doğu'da Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi, Erzincan, Kars ve Muş'ta okullar yarın için tatil edildi.



Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve yollarda oluşacak buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın için ara verildiği bildirildi. Ayrıca, yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.



Kars Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda tatil kararı aldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır.ö



Muş Valiliği de olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi, ilçe ve köylerde eğitime yarın için bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik, 9 Ocak Çarşamba günü hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.



Ağrı da ise Eleşkirt Kaymakamlığı okulları tatil etme kararı aldı. 9 Ocak Çarşamba günü engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.



ARDAHAN'DA DA OKULLAR TATİL



Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 09.01.2019 Çarşamba günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.



Bu arada, etkili olan yağış sebebiyle Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.



Bozcaada'da Milli Emlak memuru rüşvetten tutuklandı



Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yakalanan Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Bozcaada Kaymakamlığı Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E., iddiaya göre hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması karşılığında H.Ç.'den rüşvet istedi. Durumu Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'e anlatan H.Ç., ardından da Bozcaada Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, İ.E.E.'den şikayetçi oldu. H.Ç., geçtiğimiz hafta sonu poliste seri numaraları alınmış 750 TL'yi, bir mekanda buluştuğu Milli Emlak memuru İ.E.E.'ye verdi. Bu sırada çevrede önlem alan polis, baskın yaptı ve İ.E.E.'yi üzerinde seri numararaları alınmış paralarla yakalayıp gözaltına aldı.



Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra 'rüşvet almak suçundan Ezine Adliyesi'ne sevk edilen İ.E.E. çıkarıldığı Ezine Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.



Çanakkale'de bazı feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Kuzey Ege Denizi'nde yarın öğleden sonra beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 20.00 seferleri iptal edildi.



Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 seferi ise tarifede belirtildiği gibi gerçekleşecek. Yapılan değişlikte, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 seferi saat 14.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.



Çanakkale Boğaz hattı ile Bozcada-Geyikli hattındaki feribot seferleri ise planlandığı gibi yapılacak.



Denizli'nin dört ilçesinde, 'buzlanma' nedeniyle okullar tatil (2)



2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.



Hatay Valiliği'nden 'Karasu Deresi' ile ilgili vatandaşlara uyarı



Hatay Valiliği, son günlerde yaşanan sağanağı ardından, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine sulama suyu veren Tahtaköprü Barajı'nda artan su seviyesinin kontrollü bir şekilde düşürülmeye başlandığını belirterek, burada yaşayan vatandaşları can ve mal kaybı yaşamaması için Karasu Deresi yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.



Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Kırıkhan ve Hassa ilçelerimizin tarımsal sulamalarında kullanılan Tahtaköprü Barajında oluşan su seviyesi, son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıkmıştır. Bu nedenle 08 Ocak 2019 Salı günü itibariyle Tahtaköprü Barajında yükselen su seviyesi kontrollü şekilde düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur."



