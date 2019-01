Dha Yurt Bülteni -22

Erzurum- Bingöl Karayoluna çığ düştüErzurum- Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüleri uyaran Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.Erzurumda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında bulunan Çirişli mevkiine öğlen saatlerinde çığ düştü. Tonlarca karın savrulduğu sırada yolda araç olmaması olası can kaybını önledi. Olay yerine ulaşan Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede her ihtimale karşı arama yaptı. Sis ve fırtına sebebiyle görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.Erzurum'da jandarma Bingöl tarafına gidecek araç sürücülerini uyardı. Kentin çıkış noktasında görev alan Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araç geçişine izin vermezken, sürücülere yolun kapalı olduğunu belirtiyor.Görüntü Dökümü-----------Jandarma ekiplerinin araçları durdurarak uyarıda bulunması-Yolda kalan araçlardan detay-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasından detay-Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlarSÜRE: 04.59 BOYUT: 558 MBHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM====================== Tatvan 'da çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Abdurrahman Güler'in başına, 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan ve ambulanla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------Kar kütlesinin düşme anı-Kar kütlesinin düştüğü apartmandan görüntüHaber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), -==================Fırtına ve yağmur Antalya 'da hasara neden oldu (3)GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ Gazipaşa 'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Zarar gören sera ve çilek seralarıDevrilen ağaçlardan görüntüDenizdeki dalgalardan görüntüDevrilip yollara uçan banktan görüntüGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),================== Mersin 'de şiddetli fırtına ağaçları devirdiMersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi. Akdeniz 'de etkili olan fırtına Anamur ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezindeki bazı ağaçlar şiddetli fırtına sebebiyle devirli, bazı işyerlerinin ise tabelaları zarar gördü. Anamur ve çevresinde yağışlar aralıklarlı olarak devam ederken, belediye görevlileri yağış, fırtına, hortum ve sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Yağmur görüntüsüFırtına anıYola savrulan ürünlerVatandaş toplamaya çalışırkenVatandaşlar ile Röp.Yıkılan ağaçMeydandan görüntülerAğacın görüntüleri genel ve detay(Süre: 3 Dk) (Boyut: 110 MB)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),================== Fethiye 'de tekne battı, Seydikemer 'de sel suları kanyonu doldurdu Muğla 'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden, marinada demirli olan bir gezi teknesi battı. Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu ise dağdan inen sel sularıyla yarı yarıya doldu.Fethiye ve Seydikemer'de dünden (pazartesi) beri süren olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde marinadaki 12 metrelik 'Benek' isimli günübirlik tur teknesi, yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarın etkisiyle, bugün saat 12.00 sıralarında su alarak battı. Tekne battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.SAKLIKENT KANYONUNU SEL SULARI DOLDURDUSeydikemer ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ise, dağdan inen sel sularından nasibini aldı. Yaklaşık 15 metrelik kanyonun yarısı suyla doldu. Ayrıca kanyon çevresindeki bazı işletmeler sel sularından zarar gördü. Kanyona girişlerin ise yasaklandığı belirtildi.ULAŞIMA KAR ENGELİSeydikemer'in yüksek kesimi Karabel Mevkii'nde ise kar yağışı etkili oldu. Muğla ile Antalya'nın Korkuteli ilçesi arasındaki ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksamaya başladı. Sürücüler, 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı.Meteoroloji yetkilileri, Fethiye ve çevresinde son 24 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Fethiye ve Seydikemer çevresinde yükseklere kar yağarken, zaman zaman güney yönden yaklaşık 50 kilometre hızla esen fırtına da etkili oluyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Göcek batan tekneden görüntüSeydikemer kardan ulaşım zorluğuSeydikemer- Saklıkent KanyonuHaber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),==================Boluspor- Galatasaray maçının oynanacağı stat karla kaplandı(2)KAR KÜREME ÇALIŞMALARI BAŞLADI Ziraat Türkiye Kupası 'nda Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı'nda kar yağışı sürüyor. 19.50'de oynanacak maç öncesi sahanın tamamı karla kaplanırken, kar küreme çalışmaları başlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarının küreme işleminin ardından aynı noktalar yeniden beyaz örtüyle kaplanıyor. Statda 2 kar küreme aracı ve 10 personelle kar temizleme çalışmaları sürüyor. Stada taraftar alınmaya henüz başlanmadı.BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADIMaç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.YÜZDE 90 ERTELENEBİLİRBoluspor Başkanı Necip Çarıkcı, DHA muhabirine yaptığını açıklamada, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ancak yağışın bu şekilde devam etmesi halinde maçın yüzde 90 ihtimalle tatil edilebileceğini söyledi.Görüntü Dökümü-------------Kar küreme çalışmaları-DetaylarSüre: 02.21-Boyut: 264 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,===============Okul çatısına çıkan hizmetliyi, işitme engelli arkadaşı ikna etti Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde hizmetli olarak çalıştığı okulun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (45), aynı okulda kendisi gibi hizmetli olarak görev yapan işitme engelli Hülya Candan tarafından 1 saatlik çaba sonucunda ikna edilip, indirildi.Evli ve 2 çocuk babası M.K., bugün saat 16.00 sıralarında, hizmetli olarak çalıştığı Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin çatısına çıktı. 3 katlı binanın çatısında oturup, ağlayan ve ailevi sorunları olduğunu belirten M.K.'yi fark eden okul görevlileri durumu, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bir yandan da çevredekilerle birlikte, psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen M.K.'nin çatıdan inmesi için ikna edilmesine çalışıldı. Ancak kimseyi yanına yaklaştırmayan M.K., ceketini çıkarıp, sigara yaktı. Bu sırada gelen polis ekiplerinin de ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine aynı okulda hizmetli olan M.K.'nin yakın arkadaşı, işitme engelli Hülya Candan'dan yardım istendi. Candan, itfaiye merdiveni ile M.K.'nin bulunduğu bölüme çıkarıldı.Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda Hülya Candan, uzun süredir birlikte çalıştıkları için el, kol hareketleri ile anlaşabildiği M.K.'yi çatıdan inmeye ikna etti. M.K., itfaiye merdiveni ile çatıdan indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen M.K., daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------Mustafa K.'yi ikna çabalarından görüntü-Mustafa K.'nin okul çatısındaki görüntüsü-Okul bahçesindeki görevlilerin çalışmasından görüntü-Vatandaşların intihar girişimini cep telefonuyla görüntülemesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,================= Kocaeli 'de eğitime kar tatiliKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri tatil ederken hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.İZMİT(Kocaeli)-================= Edirne 'de 518 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 518 kaçak göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, İpsala Havsa ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosna , Köşen, Sazlıdere ve Orhaniye köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Fas Hindistan ve Eritre uyruklu 518 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,