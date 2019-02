Dha Yurt Bülteni-22

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş'te Yeşil Bademli Kooperatifi Süs Bitkileri Üreticileri ile buluştu. Üreticiye verilen desteklere değinen Bakan Pakdemirli, et ithalatı hakkında da şunları söyledi:



"Etle ilgili birçok eleştirimiz var. Son dönemde etle ilgili tüketim artığı için, bazen eksik kalıyor. Bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılı sonu itibariyle herhangi bir ithalatımız olmayacak. Buna rağmen sığırda Fransa'dan sonra Avrupa'da yine ikinci sıradayız."



Konuşmasında çiçek üreticilerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli desteği görmediğini ileri süren Pakdemirli, "Bu bölgedeki üreticilerimize, Büyükşehir Belediyesi yeterli desteği yapmadı ve gerekli alımlar yapılmadı. Üreticilerimiz İstanbul, Ankara'ya satılar, başka belediyelere sattılar ama gerekli ilgiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden görmedik. Bizim de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nihat Zeybekci. O da bu bölgenin evladı. Hem Nihat Zeybekci'yi hem de değerli dostum Münir Bezmez'e (AK Parti Ödemiş Belyediye Başkan adayı) desteğinizi beklerim. 31 Mart'ta inşallah daha iyi bir İzmir için, daha çok hizmet alan bir İzmir için hep birlikte yürüyeceğiz. Ben CHP'den iyi bir hizmet görmedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu işlere de futbol takımı gibi bakmamaya çalışan bir insanım. Ama hizmeti de arıyorum arıyorum CHP siyasetinde bulamıyorum" diye konuştu.



Pakdemirli, buradaki programının ardından Tire'ye geçti.



-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üreticilerle buluşması



-Bekir Pakdemirli'nin açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



İş kazasında ölen işçi toprağa verildi



TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Ebubekir Özdemir (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.



Olay, önceki sabah, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özdemir'i ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdü. Ebubekir Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Ebubekir Özdemir için Sinop'un Ayancık ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Özdemir'in cenazesi Kumarı köyünde toprağa verildi.



Ebubekir Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.



-Cenaze evi önünden görüntüler



-Cenaze namazının kılınması



-Cenaze detay



Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP DHA



Çarpıştığı motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada sürücü serbest bırakıldı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.



Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Adil T.'nin kullandığı 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmet Öz, yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında İsmet Öz'ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi.



ARAÇTAKİ 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI



Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte, eşi Yasemin Rukiye T. ve çocukları Ramazan Efe T.(6) ile Elanur T.(2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz'ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı Adil T., bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz'ün kullandığı motosiklet ara sokağa sapmak isterken, karşı yönden gelen Adil T.'niin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan İsmet Öz'ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan markette oturanlarla çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.



Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü



Manavgat Devlet Hastanesi'nden görüntüler



İsmet Öz'ün fotoğrafı



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)



TUTUKLANDI



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Adliyeye sevk edilen zanlıdan 14 saniye görüntü



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



Çaldıkları büyükbaş hayvanları götüremeyince bıçakladılar



ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü köye 2 kilometre uzakta çamura saplanmış, bıçaklanmış halde yaralı bulundu.



Merkez Yüreğir ilçesi Camili Köyü'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Olgun (43), sabah saatlerinde ahırın kapısını açtığında 7 büyükbaş hayvanının çalınmış olduğunu görünce, polis ekiplerine haber verip kendiside aramaya çıktı. Öğleden sonra köye 2 kilometre çalınan hayvanlarından 3'ünü çamura saplanmış yaralı halde bulan olgun, çevredekilerden yardım istedi. Olgun, iş makinesi yardımı ile hayvanlarını bulunduğu yerden çıkardı. Hayvanlarından 4'ünün götürüldüğünü diğerlerinin ise çamura saplanınca bıçaklandığını söyleyen Olgun, "Bu hayvanların sütlerini satıp geçim sağlıyoruz. Yetkililerden bu hırsızlık olaylarının son bulması için yardım bekliyoruz" dedi. Veteriner hekime götürülen hayvanlar tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.



İneğin çamurlu arazide görüntüleri



İneğin iş makinesi ile çıkarılması



Hayvanları çalınan Hasan Olgun ile röp.



İneğin yara izleri



Kepçe ile midibüse bindirilmesi



Köylülerin ineği midibüse almaya çalışması



Genel görüntü



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



TÜRKİYE'DE TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK 2'NCİ KOKAİN MİKTARI



MERSİN Limanı'na Ekvator'dan gelen bir gemide ele geçirilen 615 kilogram kokaini bulmak için, ekiplerin gemideki 428 konteyneri tek tek aradığı öğrenildi. Yakalanan kokain miktarının, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük 2'nci miktar olduğu bildirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 gün önce Ekvator'dan çıkış yapan bir gemiyi incelemeye aldı. Uyuşturucu taşındığı tespit edilen geminin limana giriş yapması ile harekete geçen 150 kişilik ekip, 428 konteyneri tek tek aradı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, muz yüklü soğuk zincir konteynerin birinde kokain bulunduğu tespit edildi. Ekipler, bütün konteynerleri tek tek tarayıp, 530 paket halinde toplam 615 kilogram kokaini ele geçirdi.



Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan kokaini teslim almaya gelen 4 kişi de gözaltına alındı. Ekiplerin başarılı çalışması ile ele geçirilen 615 kilogram kokain, Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en büyük 2'nci miktar olduğu açıklandı.



Limanın genel görüntüleri



Kokain saklı konteynerin görüntüsü



Dedektör köpek Tina'nın kokaine tepki vermesi



Kokainin çıkarılması ve paketin detay görüntüsü



Muz paketi içine saklanan kokain paketlerinin çıkarılması



Tina'nın konteynerleri koklaması



Kokainin bulunduğu konteynere girip tepki vermesi



Emniyet Müdürlüğü'ne alınan uyuşturucunun farklı açılardan genel ve detay görüntüleri



Tina'nın uyuşturucu paketleri üzerinde oturması ve tepki vermesi



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



Vali Erdoğan Bektaş'tan, iş istedi



ZONGULDAK,- ZONGULDAK'ta yaşayan Hicran Üzerli(42), valilik önünde gördüğü Vali Erdoğan Bektaş'tan, eşinin engelli, kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek iş istedi.



Vali Erdoğan Bektaş, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından valilik önündeki programa katıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve İl Jandarma Alay Komutanı albay Gökhan İnan ile birlikte sohbet eden Vali Bektaş'ın yanına gelen Hicran Üzerli, eşinin engelli olduğunu kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek iş istedi. Vali Bektaş'a, 'Elinizi, ayağınızı öpeyim' diyen Hicran Üzerli, "Bütün iş başvurularım burada. Ağabeyim, babam beni işe sokun neresi olursa. Bütün her yere başvuruyorum ama işe giremiyorum. Başvurularıma bakın." dedi. Vali Bektaş, "Bir dakika konuşalım. İş-Kur'dan girdiniz mi?" diye sordu. İş-Kur' dan da işe giremediğini ifade eden Hicran Üzerli, "Ayakta kalmak için gerçekten direniyorum. Kızım eşinden ayrıldı. 3 yaşında torunum bende kalıyor. Kirada kalıyorum." diye konuştu. Hicran Üzerli'nin bilgilerini alan Vali Bektaş, ilgileneceğini söyledi.



3 YILDIR VALİLİĞE GİDİP GELİYORUM



Bir süre daha valilik önünde duran Hicran Üzerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"3 yıldır valiliğe geliyorum. Geldiğimde kanser hastası değildim. Ölmek üzereyim, yataktan kalkamıyorum. Psikolojim bozuldu, çırpınıyorum 'Lütfen bana ve kocama iş bulun' dedim. Hiçbirisi inanmadı. Gelin evimi görün dedim. Evime geldiler ne halde olduğunu gördüler. Sonra sağlık problemleri yaşadım kanser oldum, saçlarımı kestirdim yine geldim. Eşim felç geçirdi. Valilikten ekipler geldi, evimi incelediler. Eşimin bir sandık dolusu ilaçlarını gördüler. Ben yine kendimi inandıramadım."



-Vali Erdoğan Bektaş'ın yanındakilerle sohbeti



-Hicran Üzerli'nin derdini anlatması



-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması



-Hicran Üzerli ile röp.



Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, bugün saat 16.00 sıralarında itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye görevlisi, hayvanı ağaçtan indirdi. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, sokağa bırakılınca koşarak gözden kayboldu.



İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



Kedinin kaçışı



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

