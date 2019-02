Dha Yurt Bülteni - 22

Van'da PKK/KCK operasyonu: 57 gözaltı VAN'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 57 gözaltı







VAN'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın



yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-14-15 Şubat tarihlerinde kapsamlı çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 kurusıkı tabanca, havai fişek, maske, eldiven, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.



Adana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı







ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Kozan- Feke yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kılıçdaroğlu: Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine devletin fabrikaları verilir (2)



ANKARA DERNEĞİ TOPLANTISINDA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü'nün Yenimahalle'de düzenlediği toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar eşlik etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önemine değinerek, "Ankara tüm dünyaya hitap eder. Devlet başkanları, parlamento başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar buraya gelir. Ankara'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuva-i Milliye'nin özünü oluşturan kişidir. Biz Ankara'yı güçlendirmek zorundayız. Ankara, Paris, Londra ve Moskova ile yarışmalı" dedi.



'ÖNCE TARİHE SAYGI GEREKİYOR'



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın, 'Ankara'ya neden turist gelmiyor' sözlerini hatırlatarak, "Ankara dünyanın en önemli müzesini barındıran bir ülkedir. Fakat bundan Ankaralıların bile haberi yok. Ankara kalesi dünyanın en önemli kalesi. 1960'lardan beri el atılmamış. Para mı yok? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde para var. Önce tarihe saygı gerekiyor. O tarihe saygıyı kim yerine getirecek? Allah'ın izni ile Mansur Yavaş yerine getirecek" diye konuştu.



'BU SEÇİM, BİR KAVGA SEÇİMİ DEĞİLDİR'



Mansur Yavaş'ı daha bürokratken tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kendisi de Belediye Başkanıydı, o zamandan beri tanırım. Beypazarı'nı, Ankara'dan daha ünlü bir kent haline getirdi. Oysa Beypazarı kadar, Ankara ve ilçeleri de çok önemlidir. Bu seçim, bir kavga seçimi değildir. Kendi kültürümüze, tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Vatandaştan topladığımız paranın hesabını vermek istiyoruz. Bu işin özü kul hakkı yememektir. Ankara'da Mansur Yavaş kazansın derken, Ankaralıların verdiği paranın hesabını vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçmişin hatalarını dile getirmek istemiyorum. Geçmişe değil, geleceğe bakmak zorundayız. Bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği çok önemli" ifadelerini kullandı.



'BİZ DEMOKRASİ ADINA İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'



İYİ Parti ile demokrasi adına işbirliği yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile dirsek temasını da demokrasi adına yaptıklarını belirterek, "Sayın Fethi Yaşar başkanımız ne dedi? 'Yarın saat 16.00'da 10 yılın hesabını vereceğim' dedi. Bunu yapan kişi, yürekli bir kişidir. Bunu yapan kişi, hesap vermekten onur duyan bir kişidir. Hesap vermek onurlu bir görev herkes meydana çıkamaz. Hesap vermek için arkasında kara leke olmaması lazım. Yenimahalle'nin eski halini ben çok iyi biliyorum 10 yılda çehresi değişti. İnşallah 5 yılda Ankara'nın çehresi değişecek. Ankara turist kaynayacak. Ankara'nın keçisi var, kedisi var, dört beyazı var. Ankaralılar bile unuttu bunları. Ankara'yı yeşillendirme için yurt dışındaki ağaçları getiriyoruz. Ankara'nın çiftçisi yok mu? Mansur Başkan çok önemli bir şey söyledi, 'Kırsal ile kent arasında sağlıklı bir gelir ilişkisi kuracağım' dedi. Ankara'ya ağaç dikilecekse 'Ankara'dan alacağım' diyor. Kim kazanacak oradaki çiftçi, köylü kazanacak. Bu işin kaybedeni yok. Kazananı var, herkes kazanacakö diye konuştu.



'BUGÜN SOÇİ'LER ANKARA'DA YAPILABİLİRDİ'



Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadıklarını ve nerede bir sorun varsa o sorunu nasıl çözeriz diye düşündüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledim. Ortadoğu'da sorun vardı, nasıl çözülür, 2003 yılında bunları söyledim. Yoksa bugün Soçi'lere gidilmezdi. Bütün o toplantıların tamamı Ankara'da yapılırdı. Biz bunların hepsini biliyorduk. Bir kent nasıl yönetilir onu da çok iyi biliyoruz. Yenimahalle örneği var. Çankaya, Kadıköy, İzmir ve Tekirdağ örneği var. En küçük belediyelerden tutun büyükşehir belediyelerine kadar söylediğim iki şey var, seçildiğiniz andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Herkese eşit davranacaksınız, oy veren veya vermeyen fark etmez. Bir yerde fakir varsa koşa koşa gideceksiniz ve o fakire yardımcı olacaksınız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk okula servisle gidecek. İnşallah Mansur Başkan onu da yapacak, göreceksiniz. Bütün servisçilerle oturulacak protokol yapılacak. Parasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı verecek. Aileye yük olunmayacak. Fakir semtlerde mutlaka kreş yapılacak."



'BU VATAN HEPİMİZİN VATANIDIR'



Kılıçdaroğlu, ülkücü kardeşlerine de seslenmek istediğini belirterek, "Geçmişte sağ, sol kavgası vardı. Hayır sen vatanseversin, ben vatanseverim diye kavga ederlerdi. Bazen de birbirlerini öldürürlerdi. Hepsi bayrağı için öldü. Fakat onlar, 12 Eylül darbesinden sonra hapse düştüler, aynı koğuşta kaldılar. Baktılar ki onlarda vatansever. Bu vatan hepimizin vatanıdır" dedi.



'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'YI FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞINI BİLİYORUM'



Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti devletini bir avuç tefeciye teslim edilemeyecek kadar önemli bir devlettir. Bizler bu gerçekleri bilerek yola çıkmalıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi demek, bunlara sahip çıkmaktır. Bütün bu tarihsel gerçek içinde Mansur Yavaş'ın Ankara'yı yeniden ayağa kaldırması demektir. Boşuna mı Mansur Yavaş diyoruz, bir örneği var, geçmişi ve başarısı var. Bütün bunları Ankara'nın da yaşaması lazım. Bu yerel seçimler önemlidir. Vatanını, bayrağını seven, ağacı, çiçeği seven, rahat bir nefes alayım diyen, oy kullanacak. Ne için kullanacak, Mansur Yavaş için kullanacak. Mansur Yavaş'ın Ankara'yı farklı bir noktaya taşıyacağını biliyorum. Ankara mutlu ve huzurlu bir Ankara olacak.ö



Mansur Yavaş: Kızılırmak suyunu, tarım yapılması için hizmete vereceğiz







CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" dedi.



CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Gümüşhaneliler Derneği'nin Yenimahalle'de düzenlediği 'adaylarla buluşma' etkinliğine katıldı. Yavaş'ı, Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar, CHP İlçe Başkanı Feridun Güngör ile birlikte çok sayıda Gümüşhaneli karşıladı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, belediye başkanının siyasetle uğraşmamasını ve hizmetini yapması gerektiğini söyledi. Yavaş, Ankara'da bulunan 25 belediye başkanının 20 yıldır aynı sofraya oturup yemek yemediğini belirterek, "Seçmenin tercihine saygı duyulması lazım. İlk yapacağımız işlerden birisi, inşallah 25 ilçe belediye başkanı olarak oturup Ankara'nın sorunlarını birlikte tartışacağız ve Ankara'yı birlikte yöneteceğiz. Bizim ortada paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Çok oy veren çok hizmet, az oy veren az hizmet anlayışını maalesef biz Ankara'da gördük. Az oy aldığı yerlere kötü otobüsler göndermek, hizmet yapmamak gibi şeyler bunlar yönetime yakışmayacak şeyler, biz bunları çok eleştirdiğimize göre inşallah biz bunların hiçbirini yapmayacağız" diye konuştu.



'BOŞA ÇIKACAK KIZILIRMAK SUYUNU TARIMDA KULLANACAĞIZ'



Programdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katılan Yavaş, burada yaptığı konuşmada ise, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem orada ki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek" dedi.



'ANADOLU KÜLTÜR PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Yavaş, Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısının ardından Samsunlular Federasyonu'nun düzenlediği hamsi gecesine katıldı. Yavaş, Samsunlular için mangalda hamsi çevirdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Millet İttifakı Keçiören Adayı Güçlü Şenel de, Yavaş'a eşlik etti. Programda konuşan Yavaş, seçilmesi durumunda Ankara'da 81 ilin Anadolu kültür projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Ankara'ya turist çekmek için 81 ilin 'Anadolu Kültür Projesi' diye bir projemiz var. Bu projede 81 ilin ne özelliği varsa, kiminin konak kimini ev, o ilin sembol binasını Ankara'da yapıp bahçesiyle beraber bunu federasyonun emrine verip, orada Samsunluların kendi kültürlerini yaşatmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



'ANKARA 81 İLİN KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILDIĞI YER OLACAK'



CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle noktaladı:



"Buraya alıştıktan sonra, çocukları o tarafa götürmek zor oluyor. Gelecek kuşaklara bu kültürün aktarılması lazım. Bu bir ihtiyaç ki, Ankara'da çok hemşehri derneği var. Dolayısıyla Allah nasip ederse 81 ilin kültürünün yaşatıldığı bir yer olacak. Bu hamsi gecelerini ve düğünlerinizi orada yaparsınız. Komşularınız ve bizlerde oraya gelelim turistler gelsinler ve bu güzellikleri hem somut hem de somut olmayan mirasını, oyunlarını, türkülerini, gelenek ve göreneklerini orada görsünler istiyoruz. Nisan'ın birinden sonra size bir yer aramaya başlayalım. Size yer gösterelim, binasını siz yapın."



Konuşmadan sonra Yavaş, Samsunlularla birlikte hamsi yedi.



Özhaseki Surda gedik açmasınlar istiyoruz (4)



'EVİNİ BAĞINI SATTIRIRLAR'



AK Partili Özhaseki, Yenimahalle'deki bir restoranda, Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat cezasını ödemek için evini sattığı yönündeki iddialara değinen Özhaseki, "Kardeşim evini satmasına gerek yok. En kolay yol şu; bir daha yalan söylemesin, iftira etmesin ve evinde bağında otursun. Ama insanların onuruyla oynuyorsanız, yalan söylüyorsanız, evinizi bağınızı sattırırlar hiç dinlemezler. Kocaman ana muhalefetin başındasın, niye yalan söylüyorsun? Tanklar işte kapının önünde görmeye ne gerek var, davetiye mi göndereceğiz? Belli ki ihtilal yapılıyor, tank havaalanına niye gelir? Uçak niye uçar, meclis niye bombalanır? Ne yazık ki bunları da bu ülkede yaşadıkö dedi.



'İNSANLARA NE SÖYLÜYORSANIZ YAPACAKSINIZ'



Ankara ile ilgili yapılacak her şeyi kitapçık haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın onayına sunduklarını ifade eden Özhaseki, "Burada bizim bütçemizle yapacaklarımız var, çok şükür benim bulduğum formüllerle yapacaklarım da var ama sizin desteğinizi istiyoruz. İlçelerde, merkezde eksiklerimiz var. Siz bize yardım ederseniz biz bu kitabı yayınlayacağız. Sözümüz olacak bu bizim, yoksa daha azını söyleyeceğiz. Çünkü insanlara ne söylüyorsanız yapacaksınız. Eğer yapamayacaksanız, söz vermeyin ve buraya yazmayın. Kitabımızı inceledikten sonra 'Sonuna kadar destek vereceğim, siz merak etmeyin, devam edin' dedi. Biz de bunları yazdık ve sizlerin huzuruna geldik. Allah izin verirse bizim bunları yapmaya gücümüz yeterö ifadelerini kullandı.



'KIZILAY MERKEZE TAKSİCİLER GİRMEYECEKMİŞ'



Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bütün taksi duraklarını yenilediğini kaydeden Özhaseki, "Burada da bazen geziyorum, birkaçı düzelmiş ama çoğunda sıkıntı var. Ankara'ya yakışmıyor. Allah'ın izniyle bütün taksi duraklarını elden geçiririz, pırıl pırıl yaparız. Siz de gelince sıcacık oturursunuz. Sonra bir de arada bir duydum hayretler içerisinde dinledim. Kızılay merkeze taksiciler girmeyecekmiş. Niye girmiyormuş? Kim girecek peki oraya? Hizmet nasıl verilecek? Dünyanın neresinde merkeze taksici girmemiş de siz Kızılay'a almayacaksınız. Allah'a kurban olayım işi bilmezseniz bu kadar zor. Dünyayı bilme, belediyeciliği bilme, şehirciliği tanıma, sonra da aklına geleni söyle. Böyle bir şey olmazö şeklinde konuştu.



'SU EKMEK OTOBÜS FİYATLARI TARİFEDİR PROJE DEĞİL'



En büyük sorununun rakibinden proje duymamak olduğunu aktaran AK Partili Özhaseki, "Hala biz rakibimizle iki tane proje konuşamadık. 10 yıldır adayım diyor, bizim dağıttığımız gibi bir kitap bastırıp da, 'Ben bunları yapacağım' diyemedi. Geçmişte bir karşıtlık üzerinden, husumet üzerinden oy toplamış. Geçti o işler artık yok. Şimdi projeler konuşuyor. Söyle proje, yok. Geçenlerde bir televizyon sıkıştırdı, 'Projen varsa söyle' dediler. Benim rakibim diyor ki, 'Ben su fiyatlarını düşürmeyi söylemiştim o bitti' diyor. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir, proje değil. Belediye maliyet hesabı yapar, bir tarife belirler bu kadar. 20 saniyelik iş. Ne projesi yahu, su fiyatlarından proje mi olur? Ne yapacağını bir söyle. Ne yazık ki duyamadık. Hayırlısı olsun, bu seçimler de böyle gidecek demek ki. Allah mahcup etmesin, hayırlısıysa beri getirsin, hizmet edelim. Değilse ne yapalım hayırlı olana nasip etsinö diye konuştu.



Adıyaman'da seramik hırsızları terasta yakalandı



ADIYAMAN'da, bir inşaat alanındaki seramikleri çalan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından saklandıkları terasta polis tarafından yakalandı.



Olay, gece saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına bırakılan duvar seramiklerini el arabasına yükleyen 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 kişi, malzemeleri ve el arabasını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilerin peşine düştü. Takviye ekip istenmesi ile mahalleyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için her yeri aradı. Hırsızların sokak içerisinde bulunan 3 katlı eve girdiklerini tespit eden ekipler, M.E. ve F.E.'yi evin terasında yakalayarak gözaltına aldı.



Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Adıyaman'da Anadolu Ezgileri konseri







ADIYAMAN Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Ezgiler programında ilk defa sahne alan görme engelli Emine Bulut seslendirdiği şarkılar ile salonda beğeni topladı.



Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen, Anadolu'dan Ezgiler programı belediye konferans salonunda düzenlendi. Konserde seslendirilen türküler dinleyicilerden beğeni toplarken en büyük alkışı görme engelli Emine Bulut'un seslendirdiği türküler aldı. Koroda yer alan doğuştan görme engelli olan Emine Bulut söylediği şarkı ve türküler ile beğeni topladı.



CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti







CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu partiden istifa etti.



CHP Karacabey İlçe Yönetim Kurulu Ayfer Şahin Çiftçi ile partinin ilçe yönetimi görevlerinden istifa etti. İstifa eden ilçe yönetimi adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, "Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Başkanlığı görevimden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Kadın ve Gençlik Kollarımızla beraber bu akşam istifa ettik. Belediye Meclis Üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Karacabey'de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ederek bu tavrı gösterme kararı aldık. Bugüne kadar yanımızda olan tüm parti örgütüme, emekçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde daha rahat ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla partimizin önünü açmış olduk. Partimizin zarar görmemesi açısından detaylı açıklamayı 31 Mart sonrasında yapacağız. Hiç kimseye bir kırgınlığımız yoktur. Partimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.







Haber: Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),



==================

