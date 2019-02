Dha Yurt Bülteni - 22

Erdoğan: Avrupa Birliği samimi değil (2)'ERZİNCAN MAYASI İLE SAĞLAM BİR ŞEHİRDİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitingi sonrası Erzincan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitingi sonrası Erzincan'a geldi. Mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na 'Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek' ve 'Kutlu Yolun İki Sadık Yol Arkadaşı Can Erzincan'a Hoşgeldiniz' yazılı dev pankartlar asıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği miting alanında toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Erzincan'da 1939 ve 1992'de yaşanan depremleri hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan, "1939 kışında o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuş. Dönemin savcısı cezaevinde bulunan mahkumları toplar ve şöyle der: 'Sizi kurtarma çalışma görevinde bulunmak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için çıkan mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmişler. Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış, bunlar serbest bırakılmış. Erzincan mayası ile böyle sağlam bir şehirdir" dedi.



YILDIRIM'A DESTEK İSTEDİ



'Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için hemşehrilerinden destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey'de İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan beri hep yanımda, ekibimin içinde yer aldı. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan ulaştırma bakanı, son başbakan. Kendisi yeni yönetim sisteminin ilk meclis başkanıdır. İnşallah şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birimkini, tecrübesini, bilgisinin ülkemizin bu gücüyle şehri için kullanacak. Buradan sadece size seslenmiyorum. İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerimi de sesleniyorum. Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Ordulu kardeşime sesleniyorum. Binali Yıldırım kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



'KÜRDİSTAN MERAKLISI IRAK'IN KUZEYİNE GİTSİN'



HDP'li milletvekillerinin PKK'ya destek açıklamalarını sinevizyondan izlettiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum; CHP'nin, Bay Kemalin el ele, kol kola dolaştığı sözde İYİ Parti olanlar, kolkala dolaştıkları ne diyor; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti, MHP'yi yok edeceğiz.' ya bunlar bu kadar Kürdistan meraklısı. Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursun oraya gitsinler. Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Karadeniz'i Akdeniz'i, Orta Anadolu'yu, Ege'yi, Marmara'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenlerin nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüksek yine gömmeye devam ederiz. Onun için ne güzel bir söz böyle; 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Bay Kemal kiminle kolkolaysan sende onlardansan, sözde İYİ Parti kimi destekliyorsan, kim seni destekliyorsa, kimi arkadaş seçmişsen sende onlardansın."



İKİ İTTİFAK KARŞI KARŞIYA



Bugün Türkiye'de iki ittifakın karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan 'Cumhur İttifakı' ile terör örgütlerinin desteğiyle kirli ilişkilerin gizli pazarlıkların gölgesinde kurulan zillet ititfakı olduğunu söyledi. 'Yalanın dibi deliktir' ata sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunların da yalanlarının dibi delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar. İşte Bay Kemal, akşam yalan sabah iftira. Mahkemelerde şu an itibariyle 2,5 milyon lira tazminat kazandım. Parayı tahsil ettiğim anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bölücü terör örgütü elemanlarını göndermiş zillet ittifakına destek arıyor. Belediye meclis üyesi tayin ediyor. Biliyoruz ki bu sözümü inkar edecekler, Erzincan'dan soruyorum; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Az önce izlediniz, Kandil'den konuşuyor. Bölücü örgüt Adana ve Mersin'de zillet itifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel elemanlar göndermedi mi? Gerek hala partinin başındaki gerek cezaevindeki zillet ittifakına destek için sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyeliği için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu? Sandıklara sızmak için zillet itifakının seçim kurulu müşahit kontenjanlarını kullanmanın hazırlıkları içinde değil mi? 'Hızana borçlu olma, ya düğünde ister ya toyda'. Zillet ittifakının partileri kendilerine verilen desteğin karşılığının isteneceğini bilmiyor mu? Bölücü örgütün, FETÖ'nün bu tahsilati onlardan yapacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütleriyle iş tutmak yılanla aynı çuvala girmek giblidir. Isırılmanız, zehlirlenmeniz mukadderdir. 26 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça şehit edilmedi mi? Peki kimdi bu teröristler? Bugün zillet ittifakına destek veren bölücü örgütün mensupları değil mi bunu unutacak mıyız, bir kenara koyabilir miyiz?" diye konuştu.



BU DA GELİR BU DA GEÇER AĞLAMA



Konuşmasında İstanbul'da yakalanan DHKP-C'li teröristleri hatırlatan Erdoğan, "Bu sabah DHPK-C'li 7 teröristi İstanbul'da polislerimiz yakaladılar ve elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarda işte bu katillerle, onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz. Bu millet ne felaketler, ne ihanetler, saldırılar görmüştür. Vatanından taviz vermemiştir. Sınırlarımıza dayanan teröristlerden, halkımızın sofrasına dadanan ekonomik tetikçilere kadar dört bir yandan saldırı altındayız" dedi.



Aşık Daimi'nin 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan şunları söyledi:



"Biz de diyoruz ki bu da gelecek, bu da geçecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Türkiye inşallah 31 Mart için kurulan bu tezgahı bozacak, ihanetin üstesinden gelecektir. Bazıları 31 Mart seçimlerini sadece belediye seçimi olarak görebilir? Ne terör örgütleri, ne ülkemiz üzerinde hesapları olanlar böyle bakmıyor. Zillet ittifakı da bu hesabın bir parçası. Bu gerçeği gördüğümüz için beka diyoruz rabiamızı sarılalım diyoruz."



Konuşmasının son bölümünde 31 Mart seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na destek isteyen Erdoğan, alanı dolduranlara kenevir torbaları içinde çay hediye etti.



Haber: Turgay İPEK - Zafer KUMRU - Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü







MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı'nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül'ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Olay yeri ve güvenlik önlemleri



-Çevredeki kalabalık



-Cenazelerden görüntü



-Cenazelerin araca konulması



-Ölenlerin yakınlarının feryatları



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



Mermer ocağında iş kazasında öldü



Adıyaman'da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak öldü.



Olay, akşam saatlerinde Kaş Köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.



Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Şekerli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli, hayatını kaybetti. Şekerli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Acil servis ve morg



Morg önündeki ölen işçinin yakınları



-Cenaze aracının gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



Adıyaman'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu







ADIYAMAN'da, tek katlı evin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı ve itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.



Akşam saatlerinde Ulu Cami Mahallesi'nde Ercan Yılmaz'a ait tek katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir neden ile yangın çıktı. Olay sırasında kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkışı nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Olay yerinden genel ve detay görüntü



İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması



Mahalle sakinlerinden görüntü



-Yanan evin içerisinden görüntü



İtfaiye ekiplerinin evin içerisinden çıkması



-Polis ekiplerinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı







GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çetinkaya hayatını kaybetti, yanındaki Kemal Kaplan ise ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevreyolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Çetinkaya yönetimindeki 27 SG 236 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çetinkaya ve yanındaki Kemal Kaplan'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetinkaya doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaralı Kaplan ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çetinkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.







Haber: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),



Aydın'da 4 ay önce bulunan ceninle ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı



Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4 ay önce AVM önünde cenin bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına 1'i kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Söke'de 30 Ekim 2018'de saat 08.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki AVM önünde 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen cenin bulunmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, ceninin sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığını belirledi. Cenini kimin bıraktığının belirlenmesi için DNA örneği alan polis, 24 yaşındaki Damla D.'ye ulaştı. Ekipler, Damla D.'nin düşük yapması sonucu ölü doğduğu değerlendirilen ceninin, erkek arkadaşının babası tarafından AVM'nin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğünü belirledi. Damla D. ile erkek arkadaşının babası geçen 24 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Damla D.'nin erkek arkadaşının ise karıştığı suç nedeniyle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.



Söke Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Haber: İslam KELEŞ/ SÖKE(Aydın),



Datça'da 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 gözaltı (2)



5 KİŞİ TUTUKLANDI



İzmir ve Manisa'da yaşayan iki kız kardeşe ait 5 parsel arsayı, Muğla'nın Datça İlçesi Tapu Müdürlüğü'nde sahte belgelerle beş ayrı kişiye 2,5 milyon TL karşılığı sattıkları iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden sahte nüfus cüzdanları ile satış işlemini gerçekleştiren M.A. (67) ve F.T. (58) isimli iki kadın ile kendilerine yardımcı oldukları belirlenen Z.D. (56), M.A. (42) ve M.A. (49) tutuklandı. Beş şüpheli Muğla Cezaevi'ne gönderilirken, diğer şüpheliler H.G. (44), T.İ. (65) ve D.Y. (54) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



DOKUNCU ŞÜPHELİ AMASRA'DA YAKALANDI



Öte yandan olaya adı karıştıkları gerekçesiyle haklarında arama çalışması başlatılan 6 şüpheliden birinin daha yakalandığı öğrenildi. Datça polisi tarafından kimliği belirlenen G.B. (48) bugün akşam saatlerinde Amasra polisi tarafından gözaltına alındı. G.B.'nin Amasra'da yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),



