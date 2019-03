Dha Yurt Bülteni-22

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnönü ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine giderek Tepebaşı ilçesinde partisinin açık hava toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını hatırlatarak şöyle konuştu:



İSTANBUL DEDEMİZ FATİH SULTAN MUHAMMED'İN FETİH HAKKIDIR



"Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda'da ortaya aynı harçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da neresi? Uçağa biniyorsunuz 24 saat. Yeni Zelanda'da iki camide katliam yaptılar, 50 tane kardeşimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan cani, sapık, sadece 1 kişi değil onun arkasında bir haçlı anlayışı var, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ile beslenen bir faşist anlayış var. Dünyanın her yerinde horluyor. Adamlar dünyanın en sakin ülkelerinden birinden mesaj veriyor. Dünyanın bir ucunda gitsen, gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Diyor ki 'nerede olursanız olun, biz siz Müslümanları yok ederiz' Hatta bu saldırıda yazdığı 20 küsur sayfalık manifesto da ne diyor; 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir, yani Asya'da. Ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onların hayatını dar eder, onları öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor, 'Bir gün geleceğiz, İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız, o İslam abidelerini yıktığımız gibi Ayasofya'nın minarelerini yıkarak, Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Olur mu böyle bir şey, mümkün mü? Ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İnsanlık dışıdır. Önce şunu bilin, İstanbul dedemiz Fatih Sultan Muhammed'in fetih hakkıdır ve kıyamette Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın boğusunda dün vardık, bugün varız, yarında var olmaya devam edeceğiz. Haçlılar da var olmaya devam edecekler, biz haçlılara karşı iman dolu göğsümüzle bütün gücümüzle durmayı da bilen bir milletiz. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin."



'KILIÇDAROĞLU'NU DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda terör saldırısına ilişkin açıklamalarını dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, bu sırada kalabalıktan yükselen tepkiye izin vermeyip susturdu. Gerekli cevabın sandıkta verileceğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Bu olayla birlikte asla siyasete malzeme olması için değil ama dinlediğimde tüylerim diken diken olduğu için anlatıyorum. Bu olay oluyor, hemen arkasından Kılıçdaroğlu konuşuyor. Kılıçdaroğlu, (kalabalıktan tepki) şimdi Tepebaşılılar bir anlaşalım, bizim ahlakımızda yuh yok, yuhları ne yapıyoruz biriktiriyoruz, sandıklarda kocaman bir cevap olarak veriyoruz. Önce Kılıçdaroğlu kınıyor. İki gün önce ilk duyduğumda dostça söylüyorum, bunu düzeltin eğer yanlış anlıyorsak düzeltin, bugüne kadar cevap gelmedi. Önce kınıyor bu katliamı eyvallah, arkasından diyor ki 'İslam ülkelerinden kaynaklanan terör' bunu Eskişehir kabul eder mi? Önce şunu söyleyeyim İslam ülkelerinde var olan terör, sayın Kılıçdaroğlu şunlara cevap versin. Müslümanlardan ya da aziz İsmail dininden kaynaklanmıyor, eğer Amerikalıların, Rusların Afganistan'ı işgali olmasa bugün El-Kaide diye bir terör örgütü olmazdı. DEAŞ'a kim silah verdi? DEAŞ'ı oraya kim getirdi? PYD'yi, YPG'yi kim besledi, büyüttü? Daha önceki dönemlerde Asala'ya kim yol verdi? Terör örgütlerini İslam dünyasının başına bela eden emperyalist senaryolardır, emperyalist ülkelerdir. Afrika'da adamın elinde içecek yarım bardak suyu yok, yarım lokma ekmeği yok ama elinde 100 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bu silahı, nerede üretilmiştir? Hangi Müslüman'ın vicdanı ve imanı üretmiştir? Diyebilirsin ki 'aralarında Müslümanlar var?' Aralarında Müslümanlar olabilir de biz şimdi orada bir Hıristiyan var diye Hıristiyan terörü mü var diyeceğiz? Arakan'da ki Müslümanları katledenler Budistlerdir diye Budist terörü mü diyeceğim? Böylesine çarpık bir zihniyet olamaz. Ne demek Müslüman dünyasından kaynaklanan terör? Terör emperyalist güçlerden, onların oyunlarından ve onların hilelerinden kaynaklanıyor. Buna alet ettikleri, oradan ya da buradan insanlar olabilir. Dolayısıyla Eskişehir Kılıçdaroğlu'nun bu anlamsız çıkışına, cevabı çok güçlü bir şekilde verecektir."



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açık hava toplantısının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği otele geçti.



Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim (3)



S-400 ÇIKIŞI: 'SEN AMERİKA'YSAN BİZ TÜRKİYE'YİZ'



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir programının sonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle oteldeki akşam yemeğinde bir araya geldi. S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, "Şimdi görüyorsunuz, S-400 projeleri. Adam diyor ki, 'Benim savunmaya ihtiyacım var'. Kilis'e adam bombayı atıyor, insanlarımız ölüyor. Yaşadık bunları. Sınır ilçelerimize atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. 'Sen ver', vermez. 'Ben o zaman Ruslardan S-400'ü alacağım', alamazsın. Eğer alırsan ambargo, mambargo diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Önce şunu söyleyeyim; sen Amerika'ysan biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek asla değiliz. Buradan, bir sanayi kenti Eskişehir'den söylüyorum Allah nasip eder, bu istikrar böyle devam ederse kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa bir sürede kuracaktır. Benim ne sana, ne de S-400'lere ihtiyacım olmayacak. Ama kusura bakma, bunun kararını verecek olan Türkiye'dir" dedi.'



TEK AYAK ÜZERİNDEN BEKLEYECEK ÜLKE DEĞİLİZ'



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Kurtulmuş, bütün fasıllar açıldığında bunları konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 'terbiye etme' üslubuyla hareket ettiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, Avrupa Birliği diyor ki, 'Türkiye'yle müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır'. Biz Türkiye olarak hazırız, masaya bütün dosyalarımız hazır şekilde getiririz. Bütün fasılları açtığınızda konuşmaya hazırız. Ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'yi terbiye etme üslubuyla herhangi bir şey yapamazsınız. Biz Avrupa Birliği'nin bekleme salonunda tek ayak üzerinde bekletilecek bir ülke değiliz. Siz Avrupa Birliği iseniz biz de Türkiye'yiz" diye konuştu.



'SÜPER LİG DEĞİL AMA PLAY-OFF OYNUYORUZ'



Türkiye'nin şu anda dünyanın en büyük 13'ncü ekonomisi olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ilk 10'a gireceğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye bulunduğu yerden daha ileri gitmek durumundadır. Hani bisiklete binenler için söylenir ya, durduğunuz zaman, pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Türkiye pedalı çevirmek mecburiyetindedir ve Allah'ın izni ile çevirip daha ileri gidecektir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 13'ncü ekonomisi. Allah nasip ederse satın alma paritesi bakımından birkaç yıl içerisinde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak. Futbol tabiriyle Türkiye şu anda henüz Süper Lig'de değil ama play-off oynuyoruz. Play-off da şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkağız Allah'ın izni ile. Hep beraber sizin gayretiniz ile bütün milletimizi gayreti ile dayanışma içerisinde çıkacağız inşallah" dedi.



Konuşmaların sonunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, Kurtulmuş'a üzerinde adının yazdığı 26 numaralı forma hediye etti.



İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞARALARDAN ÇIKAMAZ HALE GELDİ







NEVŞEHİR, - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' konulu konferansa katıldı. Ersoy, "Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi" dedi.



NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, ilçe kaymakamları, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Konferansta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "1200 yıllardan itibaren oluşan Haçlı seferleri zihniyeti bizi maalesef bu topraklarda rahat bırakmıyor, bırakacağını da zannetmeyin. Onun için Çanakkale'yi iyi anlamazsak, yalnızca Çanakkale'nin yazdığı destan tarafıyla övünüp, gururlanırsak eksik yapmış oluruz. Çanakkale ruhunu hem kendi açımızdan, hem düşmanlarımız açısından iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen cuma Yeni Zelanda'dan mesaj gönderenler 100 yıl önce de oraya savaşmak için gelmişlerdi" diye konuştu.



BİZE YÜKLENEN MİSYON: BİZİM ABİMİZ SİZ DEĞİL MİSİNİZ ?



Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin gerek bölgede yaşananlara, gerekse 15 Temmuz'da yaşananlarla birlikte daha kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirtti. Ersoy, "Geçenlerde yakaladığımız Afgan göçmenlere arkadaşlarımız 'Niye geliyorsunuz' diye sorduğunda, Afganlının verdiği cevap şu 'Kime gideceğiz. Osmanlı'nın mirasçısı siz değil misiniz? Bizim abimiz siz değil misiniz? Siz de kovacaksınız bizi, biz nereye gideceğiz?' Bu coğrafyanın Türkiye'ye yüklediği misyon bu, başkalarının da bize çok gördüğü misyon bu. Bu topraklarda bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu mirası kabul etsek de etmesek de, sevenlerimizin gönüllerindeki yerimiz bu. Onların lideri olmak, onların güçlü önderi olmak, onların abisi olmak durumunda bizden bir Türkiye istiyorlar. ve bu Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir gün onların yüreğine soğuk sular serpeceğine yürekten inanıyor. Başkaları da bunu gördüğü için ha bire bizimle uğraşıyorlar" dedi.



'SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ARTIK PKK TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ'



35 yıldır bölücü terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Ersoy, "PKK ile mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir taraftan PKK terör örgütü, bir taraftan petrol terör örgütüne karşı, bir taraftan onların uzantısı olan DAEŞ, PKK ve onların uzantısı olan YPG ve benzeri bu ülke için ne kadar kullanılabilecek düşman unsuru varsa, başkalarının vekaletini almış unsur varsa hepsine karşı topyekün mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi sadece içeride yapıyor olsak, sadece biz bize yapıyor olsak işimiz kolay. Ama Allah'a şükür hem bölgemizde yaşanalar, hem 15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet toplum olarak yeniden irkilmemize, kendimize gelmemize vesile oldu. Daha kararlı, daha azimli, daha inançlı ve çok daha kolektif bir şekilde bu terör örgütleriyle mücadele etmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bölücü terör örgütüne karşı devletimiz çok güzel bir başarı yakaladık. Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi. Şehirlerimizde, köylerimizde hayat normale döndü. Artık güvenlik nedeniyle yerleşime kapalı hiçbir köyümüz, yolumuz ve hayvancılığa, tarımcılığa kapalı hiçbir yerimiz yok. Hepsinde devletimiz var ve hakim olup, etkili bir şekilde varlığını hissettiriyor. Artık Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Hakkari'mizde, Siirt'imizde, Diyarbakır'ımızda gece gündüz fark etmez sokaklardayız, kamuya açık alanlardayız. Bu alanda çok güzel bir başarı yakaladık" ifadelerini kullandı.



Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e günün anısına plaket takdim etti.



EDİRNE'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ



EDİRNE'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.



Edirne Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Aralarında Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan'ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi



Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanıp, Talatpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Trafiğe kapalı alanda kortej halinde önde dev Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Edirne Belediye Bandosu, burada Çanakkale ile ilgili türküler okudu.



PATRONUNUN OTOMOBİLİNİ ÇALIŞTIRAN GENÇ, İŞ YERİNE GİRDİ: 2 YARALI







BURSA'da patronunun otomobilini çalıştıran A.Ç. (17), aracın kontrolünü kaybederek şans oyunları dükkanına daldı. Dükkan önünde oturan kişiyi de otomobilin altına alarak içeri fırlatan A.Ç. olayın ardından kaçtı. Kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Hanlar bölgesinde bulunan dükkanda çalışan A.Ç. patronunun 43 YC 501 plakalı otomobiline binerek kurcalamaya başladı. Araç kullanmayı bilmeyen A.Ç. iddiaya göre otomobili çalıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki şans oyunları dükkanının önünde oturan bir kişiyi altına alıp dükkana girerek durabildi. Kaza sırasında işyerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından işyerinde bulunan bir kişi ile otomobilin altında sürüklenerek ağır yaraylanan kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.



'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'



Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii'ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



