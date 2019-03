Dha Yurt Bülteni - 22

Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile yaraladı TOKAT'ın Artova ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı.

Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile yaraladı







TOKAT'ın Artova ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altında olan M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile M.G.'yi başından ve kasık bölgesinden vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.T., buradaki müdahaleden sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Hastaneden görüntü



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Çalışmaların ardından A.Ç. ve B.B. 3 günlük takibe alındı. 2 şüpheli, 17 Mart Pazar günü Bodrum Otogarı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada satışa hazır halde az miktarda eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.Ç ve B.B.'nin birlikte hareket ettiği 2 kişi olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla C.T. ve İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabancı ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B. ve C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüphelilerin adliyeye getirilişi



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



Bakan Kasapoğlu Spor yapma, tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil (2)



'BİZİM DEMOKRASİMİZİ KİMSENİN SORGULAMA HAKKI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' isimli programa katıldı. Düzce Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, 18 yaş seçme ve seçilme yaşı gerçekten çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu muhalefetin tüm itirazlarına rağmen ısrarlı bir şekilde size olan güveninden, sevgisinden bunu gerçekleştirdi. 2002 yılı öncesi halkı adam yerine koyamayan bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibarıyla bizim demokrasi anlayışında gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Yeri geldiğinde itirazları dahi önemlidir. Ülkemiz demokrasinin çoğulculuk ilkesinin ciddi anlamda içselleştiği bir ülke. Bu anlamda seçimlere katılma ve sandığa gitme oranı çok yüksek. Avrupa ile Amerika ile kıyaslandığında biz çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum. dedi.



BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ OKUL ÖNCESİNE YAYILACAK



Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin Milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanmasında kadroların çoğaltılmasını istiyoruz talebine karşın, Biz buna doğru çalışma başlattık. Sağolsun Milli Eğitim Bakanımız bu konuda katkı sağlıyor. Bu çerçevede biz ilkokulda değil, okul öncesine de hem beden eğitimini hem diğer dersleri yayma noktasında çalışmalarımız var. Bunu biz okuldan bağımsız bir şekilde 3 yaşından itibaren alacağız çocuklarımızı belki 8-10 saatlerini onların beden eğitimi aktiviteleriyle geçirme yönünde somut çalışmalarımız var. Bunları yakında açıklayacağız. Amacımız tüm yaş gruplarının en az bir branşla ilgilenmesi. Çok güzel bir aşamaya geldik. Tekrarlıyorum sadece ilkokulda değil okul öncesine alacağız. diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu konuşmanın ardından Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan koronun seslendirdiği şarki ve türküleri dinledi. Bakan Kasapoğlu, müzik dinletisini kravatını çıkararak dinledi.



'ÜLKEMİZİN TÖKEZLEMESİNİ İSTEYENLERE 31 MART'TA GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ'



Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti'nin Azmimilli Mahallesi'nde düzenlediği çadır toplantısında seçmenlerle buluştu. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçiminin önemli olduğunu vurgulayarak, Ülkemizin tökezlemesini, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini, AK Parti'nin tökezlemesini isteyen güçlere bugüne kadar olduğu gibi ben yiğit ve kahraman insanların en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğine inanıyorum. İnşallah 31 Mart'ta biz onların nefret söylemlerine, ayrımcı yaklaşımlarına, yıkıcı tavırlarına inat inadına sevgi diyeceğiz, inadına merhamet diyeceğiz, inadına yatırım, üretim, taş üstüne taş koyma diyeceğiz. İnşallah daha güçlü Türkiye'ye omuz omuza yürüyeceğiz. dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakanın öğrencilerle buluşması



Bakanın açıklamaları



Müzik dinletisinden görüntü



Bakanın kravatını çıkarırken görüntüsü



Bakanın çadır toplantısında görüntü



Bakanın çadır toplantısında açıklamaları ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ - Ayşenur YAMAN/ DÜZCE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı (3)



'CUMHUR İTTİFAKI BİR İLKE İTTİFAKIDIR'



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül, daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan İlk Oy Hareketi Çadırı'na gitti. Abdülhamit Gül, buradan da cadde üzerinden yürüyerek MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül son olarak da bir düğün salonunda düzenlenen 'Cumhur İttifakı Geredelilerle buluşuyor' toplantısına katıldı. Bakan Gül burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



'BİR ÜLKE İTTİFAKIDIR'



"Cumhur İttifakı bir ilke ittifakıdır. İlkesi birilerinin belediye başkanı olması değil birilerinin bir yere gelmesi ittifakı değil, bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi ittifakıdır. İşte ittifakımızın ilkesi budur. Ülkemiz, şehrimiz için kurduğumuz bir ittifaktan bahsediyoruz. Bir ülkü ittifakıdır. Önce memleketimiz, önce ülkemiz diyerek yolculuğa çıkılan bir ittifaktır. Bir ülke ittifakıdır. Ülkemizi büyütme ittifakıdır. Bir diğer tarafta da Türkiye'ye dair hiçbir projesi olmayan, vizyonu olmayanların bir araya geldiği ittifakı görüyoruz. Bu ülkeye bir çivileri bile nasip olmamış ve hükümetleri dönemlerinde yasakçılık, hak ve özgürlüklerin ve Türkiye'nin geriye gittiği günleri hatırladığımız kişiler bir araya gelmiş, birliktelik oluşturmuşlar. Peki Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mi bir proje ortaya koyuyorlar, oy istiyorlar. Hayır. Ne diyorlar, 'Türkiye'de AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bir partinin kaybetmesi üzerine siyaset olur mu? Sen bu ülkeye ne vereceksin dediğinizde hiçbir projeleri yok. hiçbir vizyonları yok. AK Parti'ye kaybettirmek üzerine kurulan bu ittifakı 31 Mart'ta Bolu'da sandığa gömmeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan yana olacağız, hakikatten yana olacağız. Bize destek veren, oy veren milletimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Çünkü biz sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını Bolu'ya ve bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. İşte biz bu kardeşliğimizi daha fazla artıralım istiyoruz. Biz evine ekmeği götüren memur, işçi, çiftçi, esnaf kardeşim evine götürdüğü ekmek büyüyerek gitsin, ekmeği büyütelim istiyoruz. Huzuru artıralım istiyoruz. Türkiye'nin güvenliğini ve özgürlüğünü artıralım, teminat altına alalım istiyoruz. Daha fazla ekmek olsun, daha fazla özgürlük olsun, daha fazla huzur olsun diye milletimizin karşısına çıktık ve istikrarı koruyalım diye milletimizden destek istiyoruz. 31 Mart'tan sonra artık 4,5 yıl seçim yok. Peki ne var? Geçim var. Bolu'daki esnafımızın daha fazla iş yapması için, Bolu'da işsiz bir gencimizin kalmaması için, memuruz, işçimiz evine daha fazla ekmek götürsün diye canla, başla çalışacağız. İstikrarın devamı bu açıdan önemli. Bu yüzden birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ziyaretler



-Bakan Gül'ün konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Kurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu var (2)



MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçelerdeki programlarının ardından Kütahya kent merkezine geçti. Zafer Meydanı'ndaki partisinin açık hava toplantısında konuşan Kurtulmuş, muhalefet partilerini eleştirerek, "Menderes'i niye astılarsa 15 Temmuz'u onun için yaptılar. 12 Eylül darbesini niye yaptılarsa 28 Şubat'ı onun için yaptılar. Bir takım ittifaklarla milletin aklını çeleceklerini zannediyorlar. Dört tane parti ittifak ediyor. HDP, CHP, İP ve SP. Bu 4 partinin 4 tane ortak cümlesi yok. Biri anyaya gider biri Konya'ya gider. Ama bir tek noktada birleşiyorlar haklarını yemeyelim. Birleştikleri yer neresi Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti karşıtlığı. Milletin gelişmesinin yükselmesinin, bu istikamette yürümesinin önüne geçme sevdası" dedi.



Kurtulmuş konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Kütahya milletvekilleri ve il teşkilatıyla partilileri selamlayıp yerel seçimler için destek istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kurtulmuş'un gelişi ve karşılanması



-Açık hava toplantısına katılanlar



-Partililerden detaylar



-Kurtulmuş'un konuşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Haluk Levent konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanlara bağışladı



ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, sahne alan Sanatçı Haluk Levent, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, konserinin gelirini ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybeden müslümanlar için bağışladı.



Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanatçı Haluk Levent rüzgarı esti. Cumhuriyet Meydanı'nda, sahne alan Haluk Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent sahneye 'Uçak Yaparım' şarkısıyla çıktı. Çanakkale'lilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü'nü kutlayan Haluk Levent'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.



KONSER GELİRİNİ YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜMANLARA BAĞIŞLADI



ABD'de Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Haluk Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş" dedi.



'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ'



Konserde konuşan ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yılı'nı kutlayan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Eğer bu ülkede, bu kentte kardeşçe, barış içerisinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize borçluyuz. Şimdi bu güzel zaferin sonunda bir etkinlik düzenlememiz gerekir, kutlamamız gerekir. E peki kim olmalı diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen Haluk Levent. Özellikle Yeni Zelanda'daki şehit olmuş müslüman kardeşlerimize bu konserin gelirini bağışlamış olması sözde değil, özde insan olduğunu gösteriyor. İşte Çanakkale bu. Çanakkale böyle insanlara layık. Onun için teşekkür ediyorum. Kırmadı, geldi" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Haluk Levent'e çeşitli hediyeler takdim etti. Haluk Levent birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Konser alanından görüntü



-Sahne'den görüntü



-Haluk Levent'in konserinde şarkıları söylemesinden genel ve detay görüntü



-Haluk Levent konuşma görüntüsü



-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşma görüntüsü



-Hediye takdimi görüntüsü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor

Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?

Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma!