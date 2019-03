Dha Yurt Bülteni-22

Parlayan motor yağı depo ve dükkanı yaktı: Baba öldü, oğulları yaralandı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda iddiaya göre yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı.

Parlayan motor yağı depo ve dükkanı yaktı: Baba öldü, oğulları yaralandı







KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda iddiaya göre yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Yangında depoda bulunan Mesut Balande (45) hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) yaralandı.



Yangın gece saatlerinde, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan motor yağlarının bulunduğu depoda çıktı. İddiaya göre, motor yağının parlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede dükkanı sararak yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken dükkanın içerisinde mahsur kalan 3 kişi olduğunu belirledi. İtfaiyenin çalışmasıyla dükkandan çıkarılan baba Mesut Balande'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Balande ve kardeşi Melik Balande ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Alevler itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depo içerisinde park halinde olan bir minibüs ile depo ve dükkan kullanılamaz hale gelirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mesut Balande'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden alevli görüntüler



-İtfaiyenin çalışmaları



-Yanan minibüs



-Dükkanlardan görüntü



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi İsmail Hakkı Timur Sokak'ta meydana geldi. Cengiz Han Kozan (28) yönetimindeki 39 AAC 430 plakalı motosiklet iddiaya göre kontrolsüz şekilde sokaktan caddeye giriş yaptığı sırada Zeki Çetin yönetimindeki 16 PT 300 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kozan yola savrulurken, otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kozan İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kozanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------------------



-Yaralının hastaneye ambulansla gelişi



-Olay yerinden görüntüler



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Nakil sırası beklerken beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla başkalarına can oldu







SAMSUN'da 3 yıldır böbrek nakli için sıra bekleyen İslam Demir'in (64) geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Eşi ve 4 çocuğu Demir'in organlarını bağışladı.



Bafra ilçesinde oturan İslam Demir, bir hafta önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Demir, Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Demir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle 3 yıldır kendisi de böbrek nakli olmak için sıra bekleyen İslam Demir'in eşi ve 4 çocuğu ile görüştü. Aile, İslam Demir'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla Demir'in iki korneası ile karaciğeri alındı. Kornealar ve karaciğerin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak ameliyatlarla 3 hastaya nakledileceği belirtildi.



'22 BİN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR'



Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı ailenin çok onurlu bir davranışta bulunarak organ bağışında bulunma kararı aldığını belirterek "Maalesef yoğun bakımdaki tüm tedaviye rağmen hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Biliyorsunuz ülkemizde 70 bin tane diyaliz hastamız var. 22 bin tane böbrek nakli bekleyen hastamız var. İşte bu beyin ölümü gerçekleşen hastamızda bunlardan bir tanesiydi. Kendisi de böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır organ bağışı için sırada bekliyordu. Acılı aile böbrek beklemenin diyalize girmenin sıkıntılarını bilen bir aile. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. 4 çocuğuna ve eşine Allah'tan sabır diliyorum. Eşi ve çocukları organ nakli bekleyen diğer hastaların durumlarını bildikleri için bu bağışta bulundular ve 3 insanımıza umut oldular" dedi.



'ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA DUYARLI OLMALIYIZ'



Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Emine Sehmen ise "Yarın öbür gün bizim de organ bağışına ihtiyacımızın olup olmayacağını kimse bilemez. Bugün çok sağlıklıyız ama yarın başımıza ne geleceğini kimse bilemez. Bu yüzden tüm toplumun organ bağışı konusunda çok duyarlı olması lazım. Hayatını kaybeden vatandaşımız 3 kişiye umut oldu çok büyük bir sevap diye düşünüyorumö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Hastane dışından detay



-Organların götürülmesi



-Röportajlar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Cezaevinden firar eden suç makinesi yakalandı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 27 ayrı suçtan sabıkalı olan cezaevi firarisi O.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Cezaevi firarisi O.K.'nın üzerinde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden ve 12 yıl hapis cezası bulunan O.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hocaköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K.'ya yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süre takip edilen ve 27 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen O.K., jandarma ekiplerini görünce araziye doğru kaçmaya başladı. Bir süre arazide kaçan O.K., yakalandı.



Şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 31 adet 9 mm tabanca mermisi, 40 gram satışa hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, çelik yelek ve omuz askılı silah taşıma kılıfı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 885 TL, çok amaçlı bıçak ve cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan O.K.'nın; Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefetten, 4 silahla tehdit, 3 basit yaralama, 1 hakaret, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ile toplam 13 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.



Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüphelinin jandarma karakoluna getirilişi



-Şüphelinin üzerinden çıkan malzemelerin teşhiri



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi



EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ve organizatör olduğunu öne sürülen M.E.'nin olay yerinde polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. Şüpheli M.E., "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" dedi. Lastik bot, kürek ve aparatların bulunduğu minibüsün şoförü M.E. hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



Olay, gece yarısı Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.E. (32) yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak toprak bankete çarptı.



'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM'



Kazada, sürücü M.E. ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Yaralı sürücü ve organizatör M.E.'nin olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı. M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Araçta ayrıca lastik bot, kürek ve aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Yaralıların ambulansa alınması



-Olay yerine gelen ekipler



-Kaza yapan midibüs



-Midibüsün içinden gör.



-Lastik bot ve kürekler



-Sürücü M.E. ile polis ve jandarmanın diyalogu



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi



ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42087 Sokak'ta park halindeki otomobilde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Hayrullah Döner'e ait 01 ABV 966 plakalı otomobilin motor kaputundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Komşularının uyarısıyla dışarı çıkıp otomobilinin yandığını gören Döner, durumu itfaiyeye bildirip, bir yandan da evden çektiği hortumla yangına müdahale etti. Otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri olay yerine varmadan, vatandaşlarca söndürüldü. Olası kundaklama ihtimaline karşı araç çevresinde polis ekipleri inceleme yaparken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yanan otomobilin görüntüsü



Polislerin araçta ve çevresinde inceleme yapması



Otomobilin yanan motor kısmından görüntü



Otomobilin yanan lastiğinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (3)



FETHİYE'DE HALKA HİTAP ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'da Bodrum ve Marmaris'in ardından Fethiye'ye geçti. Bakan Soylu; AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ile beraber helikopter ile Fethiye Şehir Stadına iniş yaptı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Bakan Soylu, burada halka hitap etti. Bodrum ve Marmaris'teki konuşmalarına benzer açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, ekonomik saldırılara maruz kalındığını belirterek, "Bu güzel vatanda yüzde 8 binlik gecelik faizle birliğimize, kardeşliğimize, beraberliğimize, kutsallarımıza, değerlerimize, inançlarımıza; bu ülkede töremize, köklerimize, kökenlerimize saldırılar yapıldı. O yıllardan beri hiç durmadılar. İnsanımızı hastanede bilerek mağdur ettiler. Doktorun yüzünü görmek bile mucizeydi. Akşamdan itibaren herkes kuyruğa girerdi. Polis arabaların mazotu, benzini yoktu. İnsanlar ilaç kuyruklarında kalp krizi geçiriyordu. Yetmedi bu ülkede terörle terbiye ettiler. Yetmedi bu ülkede anarşiyle terbiye ettiler. Yetmedi bu ülkede; Türk-Kürt, Alevi-sunni, sağcı-solcu, başı açık- başı kapalı, laik-dindar, bu ülkede insanlarımızı birbirinden ayırarak bizi terbiye etmeye kalktılar. Zengin, güçlü, büyük Türkiye istemediler. Yıllardan beni 50 gramlık oy pusulanızla mücadele ediyorsunuz. Ülkeme saldırı yapanlara karşı, bizi küçümsediler, bu ülkeyi hakir gördüler, siz köylüsünüz dediler, bu ülkeyi yönetemezsiniz dediler. Sevgili Fethiyeliler dünyaya, bize güvenmeyene bir mesaj verdiniz. Biz milletiz, bugün iktidarız hem de muktediriz dediniz." dedi.



'IRAK'IN KUZEYİNDE KURULMAK İSTENEN DEVLETİ, ERDOĞAN ENGELLEDİ'



Bakan Soylu, "17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, Son 7 yıldır yakamızdan hiç düşmediler. Türkiye'yi bir adım ilerletmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Amerika döviz operasyonları yaptı. Bunu hep beraber seyrettik. Yetmedi Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Referandum yaptılar, Amerika tahrik etti. Ardından Avrupa fişekledi, kurulsun diye. Kim engelledi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin'de de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Arada bir koridor, o koridorla da bizim Doğru ve güneydoğu ve güneyimizde Ortadoğu'muzla bağımızı koparacak bizim ticaret yollarımızı, gönül coğrafyamızı, bizim siyasi yollarımızı, ekonomik yollarımızı, tarihi yollarımızı bizden ayıracaklardı. Türkiye'yi kimseyle irtibat kuramayacak bir ülke haline getireceklerdi. Hiç yakamızdan düşmediler. Amerika bize 'Afrin'e girerseniz karışmayız' dedi. Ne oldu Fethiye. Çatır çatır girdik mi Afrin'e? PKK'yı oradan kazıdık mı? Şimdi Irak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Peki şimdi söylüyorum. Tayyip Erdoğan gelecek nesillere bir mesaj bıraktı. Dediki; 'Ey dünya, ey Türkiye'nin gelecek nesilleri, size bir not bırakıyorum. Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız." ifadelerini kullandı.



'İZMİR, İLKLERİ İLE NAM SALMIŞ BİR ŞEHİR'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethiye'den sonra geldiği İzmir'de, Balçova'daki otelde Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, İzmir'in ilkleriyle nam salmış bir şehir olduğunu belirterek, "İlk futbol takımı, ilk kütüphane, ilk özel gazete, Anadolu'daki ilk demiryolu hattı. Hepsi İzmir'e aittir. Ama en önemlisi, düşmana ilk kurşunu biz burada attık. Biz 'Güzel İzmir' derken, Kordonboyu, deniz kıyısı, saat kulesi derken, belki aslında bu şehrin bu önemli bir karakter özelliğini atlıyoruz" dedi.



İzmir'in önünde iki ana meselenin bulunduğunu savunan Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Birincisi Türkiye'ye ait bir mesele, ikincisi İzmir'e ait bir meseledir. Türkiye'ye ait mesele açık ve nettir. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bir yerel seçim geliyor ve bu yerel seçimde, yıllardır evlatlarımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın adamları, tuhaf bir ittifak aracılığıyla, belediyelerimize sızmaya çalışıyor" diye konuştu.



'ÇALIŞMAK İSTER MİSİN'



Soylu, "Bakın şimdi aklıma geldi, hazır buradayken size sorayım. Sizler hepiniz iş adamısınız, işsiz bir eleman var. İsim ve soyadının baş harfleri R.Ö. iş istiyor. Bilmiyorum, yanınızda işe almak ister misiniz? İşadamlarını bulmuşken sorayım dedim. Eğitimi falan şimdi aklımda değil ama fazla bir kusuru yok. 1990'ların başında Muş'un Malazgirt ilçesinde yol su elektrik genel müdürlüğüne ait iş makinelerinin yakılması eylemine katılmış. 2015'te Apo'ya tecridi protesto etmek için eylemlere falan katılmış, basın açıklaması yapmış, küçük bir ayrıntı belki ama 2018 yılında KCK'nın Türkiye masası yapılanmasında faaliyet gösterdiği bilgisi var, hepsi bu. Bir tane de arkadaşı var hatta onun da eğitimini falan bilmiyorum ama sosyal yanı güçlü birisi. 2010 yılında İzmir'de korsan gösteri ve güvenlik güçlerinin araçlarına havai fişek atma, taşlı sopalı saldırı eylemi gibi sosyal faaliyetleri var. Bir tane de 1997 yılında PKK-KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan Diyarbakır-E Tipi Cezaevinde yatmış bir eleman var. Eğer yanınızda işe almayı düşünürseniz, bir tane de kuyumcu dükkanı soyguncusu var. Ankara Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını soymaktan yakalanmış bir örgüt üyesi. Bilmiyorum çalışmak ister misiniz" dedi.



'325 KİŞİYİ MECLİS ÜYESİ OLARAK AZİZ MİLLETE TEKLİF EDİYORLAR'



Soylu, "İroni yaptığımı düşündünüz değil mi? Kısmen. Ben bunları elbette ki size teklif etmiyorum. Ama üzülerek söylemek isterim ki şu anda bu saydığım insanları ve bunlar gibi son tespitlerimize göre Türkiye genelinde 325 kişiyi ilçe belediye meclis üyesi olarak şu aziz millete teklif ediyorlar. Bu anlattıklarım da İzmir CHP ilçe belediye meclis üyesi adaylarından birkaçı. Bu kariyerde, bu karakterde, özgeçmişleri bu şekilde olan ve resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var. 31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecek. Şunu söyleyeyim, bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyeyim; 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamaların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse, biz belediye meclis üyeliği bunlara yaptırmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların bu görevlere aday olma hakkı olabilir ama bunların bu görevleri yapma hakkı yok. 31 Mart günü eğer seçilirlerse, sicillerinde net şekilde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatını falan kesmemiş bu 14 kişi ve Türkiye çapında da 325 kişi, belediye meclislerine girecek. Bakın bu siyasi bir söylem veya iddia değildir. Ben size YSK'nın resmi internet sitesinde listelerde ismi olan insanlardan bahsediyorum ve bunların PKK iltisakından bahsediyorum. Yaklaşık 15 gündür aynı şeyleri söylüyorum ve hiçbir çıkıp da 'hayır kardeşim, o listede isminin baş harflerini verdiğin kişi benim. Benim böyle bir hayatım yok, PKK ile irtibatım da yok' demediö diye konuştu.



'ENDİŞE ETMEME GEREK OLMADIĞINA BENİ İKNA ETSİNLER'



Bakan Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarına yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:



"İsmini verdiğim partilerin başkanları da itiraz etmediler. Hatta bu itirazı ortaya koymadıkları için CHP'den onurlu haysiyetli üç tane belediye meclis üyesi istifa etti. Mesele şu veya bu partili olma meselesi değil, bu yerel seçimde bir 'Türkiye meselesi var' diyoruz. Buna ait bir itiraz ortaya koyuyoruz fakat karşımızda bu konuda anlaşılmaz bir sessizlik ve üstünü örtme görüyoruz. Bu seçimde İzmir'de iki mesele var; biri 'Türkiye meselesi' dediğim işte budur. Birileri diyor ki 'Beka meselesi konuşmayalım'. E iyi, konuşmayalım tamam da PKK'dan hüküm giymiş, yatmış çıkmış, PKK için para toplamış, Apo'ya özgürlük istemiş, tarlasında kenevir ekmiş, uyuşturucu alıp satmış, Ankara'nın ortasında kuyumcu dükkanı soymuş adamları tutmuşsun aday göstermişsin. Bunu konuşmayacak mıyız? Beka meselesi demeyelim de zevk meselesi mi diyelim, ne diyelim? Bu işin siyasette bir karşılığı olmayacak mı? Biz PKK'yı dost mu edindik? Onu söylesinler bilelim."



KARAKOLLARDA GÜVEN MASALARI KURULDU



Karakollarda güven masası kurduklarını da anlatan Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız ilk önce bu masaya müraacat etmiş olacak. Oraya 2 bin 500 kadın personel alacağız. Onları eğiteceğiz. Onların bir tek işi olacak. Yakında ilanına çıkacağız. Vatandaşımıza nezaketli davranmak, onları doğru yönlendirmek noktasında görev alacak" diye konuştu.



'ADANA'DA 'KOZMİK ODA' ELE GEÇİRİLDİ'



Konuşmasında Adana'da HDP il binasına operasyon yaptıklarını hatırlatan Soylu, burada 'kozmik oda' ele geçirdiklerini, bundan 4-5 sene önce orada mahkeme kurulduğunu, çek senet mafyacılığı yapıldığını söyledi. Soylu, operasyonun birçok ile sıçrayacağını savunarak, "Hepsini 'armut toplar gibi' toplayacağız. Bunu belediyede yaptılar, hatırlamıyor musunuz, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belediyenin bodrumuna çektiler. 17-18 yaşındaki çocuklara onları sorgulattılar. Allah muhafaza yarın öbür gün İzmir Belediyesi'nde, başka belediyelerde aynı şeyi çok rahat görebiliriz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Şurada 10 günlük bir vakit kaldı. Bu 10 günlük vakitte işi sıkı tutun" dedi. Bakan Soylu, İzmir'deki programının ardından Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.







Haber: Sedat ÜNAL - Umut KARAKOYUN/ FETHİYE(Muğla)



=================================



Bakan Soylu: Seçilirlerse meclis üyeliği yaptırmayız



İZMİR'de Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile Balçova'daki otelde bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerinde terör ile bağlantılı isimlerin bulunduğu iddiasını yineleyerek, "Net söyleyeyim. 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamaların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz belediye meclis üyeliği bunlara yaptırmayız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, İzmir'in ilkleriyle nam salmış bir şehir olduğunu belirterek, "İlk futbol takımı, ilk kütüphane, ilk özel gazete, Anadolu'daki ilk demiryolu hattı. Hepsi İzmir'e aittir. Ama en önemlisi, düşmana ilk kurşunu biz burada attık. Biz 'Güzel İzmir' derken, Kordonboyu, deniz kıyısı, saat kulesi derken, belki aslında bu şehrin bu önemli bir karakter özelliğini atlıyoruz" dedi.



İzmir'in önünde iki ana meselenin bulunduğunu savunan Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Birincisi Türkiye'ye ait bir mesele, ikincisi İzmir'e ait bir meseledir. Türkiye'ye ait mesele açık ve nettir. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bir yerel seçim geliyor ve bu yerel seçimde, yıllardır evlatlarımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın adamları, tuhaf bir ittifak aracılığıyla, belediyelerimize sızmaya çalışıyor" diye konuştu.



'ÇALIŞMAK İSTER MİSİN'



Soylu, "Bakın şimdi aklıma geldi, hazır buradayken size sorayım. Sizler hepiniz iş adamısınız, işsiz bir eleman var. İsim ve soyadının baş harfleri R.Ö. iş istiyor. Bilmiyorum, yanınızda işe almak ister misiniz? İşadamlarını bulmuşken sorayım dedim. Eğitimi falan şimdi aklımda değil ama fazla bir kusuru yok. 1990'ların başında Muş'un Malazgirt ilçesinde yol su elektrik genel müdürlüğüne ait iş makinelerinin yakılması eylemine katılmış. 2015'te Apo'ya tecridi protesto etmek için eylemlere falan katılmış, basın açıklaması yapmış, küçük bir ayrıntı belki ama 2018 yılında KCK'nın Türkiye masası yapılanmasında faaliyet gösterdiği bilgisi var, hepsi bu. Bir tane de arkadaşı var hatta onun da eğitimini falan bilmiyorum ama sosyal yanı güçlü birisi. 2010 yılında İzmir'de korsan gösteri ve güvenlik güçlerinin araçlarına havai fişek atma, taşlı sopalı saldırı eylemi gibi sosyal faaliyetleri var. Bir tane de 1997 yılında PKK-KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan Diyarbakır-E Tipi Cezaevinde yatmış bir eleman var. Eğer yanınızda işe almayı düşünürseniz, bir tane de kuyumcu dükkanı soyguncusu var. Ankara Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını soymaktan yakalanmış bir örgüt üyesi. Bilmiyorum çalışmak ister misiniz" dedi.



'325 KİŞİYİ MECLİS ÜYESİ OLARAK AZİZ MİLLETE TEKLİF EDİYORLAR'



Soylu, "İroni yaptığımı düşündünüz değil mi? Kısmen. Ben bunları elbette ki size teklif etmiyorum. Ama üzülerek söylemek isterim ki şu anda bu saydığım insanları ve bunlar gibi son tespitlerimize göre Türkiye genelinde 325 kişiyi ilçe belediye meclis üyesi olarak şu aziz millete teklif ediyorlar. Bu anlattıklarım da İzmir CHP ilçe belediye meclis üyesi adaylarından birkaçı. Bu kariyerde, bu karakterde, özgeçmişleri bu şekilde olan ve resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var. 31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecek. Şunu söyleyeyim, bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyeyim; 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamaların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse, biz belediye meclis üyeliği bunlara yaptırmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların bu görevlere aday olma hakkı olabilir ama bunların bu görevleri yapma hakkı yok. 31 Mart günü eğer seçilirlerse, sicillerinde net şekilde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatını falan kesmemiş bu 14 kişi ve Türkiye çapında da 325 kişi, belediye meclislerine girecek. Bakın bu siyasi bir söylem veya iddia değildir. Ben size YSK'nın resmi internet sitesinde listelerde ismi olan insanlardan bahsediyorum ve bunların PKK iltisakından bahsediyorum. Yaklaşık 15 gündür aynı şeyleri söylüyorum ve hiçbir çıkıp da 'hayır kardeşim, o listede isminin baş harflerini verdiğin kişi benim. Benim böyle bir hayatım yok, PKK ile irtibatım da yok' demediö diye konuştu.



'ENDİŞE ETMEME GEREK OLMADIĞINA BENİ İKNA ETSİNLER'



Bakan Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarına yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:



"İsmini verdiğim partilerin başkanları da itiraz etmediler. Hatta bu itirazı ortaya koymadıkları için CHP'den onurlu haysiyetli üç tane belediye meclis üyesi istifa etti. Mesele şu veya bu partili olma meselesi değil, bu yerel seçimde bir 'Türkiye meselesi var' diyoruz. Buna ait bir itiraz ortaya koyuyoruz fakat karşımızda bu konuda anlaşılmaz bir sessizlik ve üstünü örtme görüyoruz. Bu seçimde İzmir'de iki mesele var; biri 'Türkiye meselesi' dediğim işte budur. Birileri diyor ki 'Beka meselesi konuşmayalım'. E iyi, konuşmayalım tamam da PKK'dan hüküm giymiş, yatmış çıkmış, PKK için para toplamış, Apo'ya özgürlük istemiş, tarlasında kenevir ekmiş, uyuşturucu alıp satmış, Ankara'nın ortasında kuyumcu dükkanı soymuş adamları tutmuşsun aday göstermişsin. Bunu konuşmayacak mıyız? Beka meselesi demeyelim de zevk meselesi mi diyelim, ne diyelim? Bu işin siyasette bir karşılığı olmayacak mı? Biz PKK'yı dost mu edindik? Onu söylesinler bilelim."



KARAKOLLARDA GÜVEN MASALARI KURULDU



Karakollarda güven masası kurduklarını da anlatan Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız ilk önce bu masaya müraacat etmiş olacak. Oraya 2 bin 500 kadın personel alacağız. Onları eğiteceğiz. Onların bir tek işi olacak. Yakında ilanına çıkacağız. Vatandaşımıza nezaketli davranmak, onları doğru yönlendirmek noktasında görev alacak" diye konuştu.



'ARMUT TOPLAR GİBİ TOPLAYACAĞIZ'



Konuşmasında Adana'da HDP il binasına operasyon yaptıklarını hatırlatan Soylu, burada 'kozmik oda' ele geçirdiklerini, bundan 4-5 sene önce orada mahkeme kurulduğunu, çek senet mafyacılığı yapıldığını söyledi. Soylu, operasyonun birçok ile sıçrayacağını savunarak, "Hepsini 'armut toplar gibi' toplayacağız. Bunu belediyede yaptılar, hatırlamıyor musunuz, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belediyenin bodrumuna çektiler. 17-18 yaşındaki çocuklara onları sorgulattılar. Allah muhafaza yarın öbür gün İzmir Belediyesi'nde, başka belediyelerde aynı şeyi çok rahat görebiliriz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Şurada 10 günlük bir vakit kaldı. Bu 10 günlük vakitte işi sıkı tutun" dedi. Bakan Soylu, İzmir'deki programının ardından Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerinden görüntü



-Bakan Süleyman Soylu'nun salona gelmesi



-Süleyman Soylu'nun açıklamaları



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörün genç zihinleri bulandırmasına göz yummadık







CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerin milletin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını isteyerek, "Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla taviz vermedik" dedi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir'de çeşitli etkinlikler düzenledi. Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya geldiği kutlamalarda geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak, nevruz ateşi yakıldı ve örste çekiçle demir dövüldü. Nevruz hediyelerinin ikram edildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YTB Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Dünyasından temsilciler ve öğrenciler katıldı. Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nevruz, Ata yadigarı Türkistan'dan doğan bir bereket ve sevgi bayramıdır. Nevruz, Türk dünyasının kültürel ortak mirasıdır. Ne mutlu bizlere ki bugün, dünyanın farklı ülkelerinden siz genç kardeşlerimizle bir arada, böyle muhteşem bir atmosferde, Nevruz Bayramını kutluyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik görerek, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden tam bir kardeşlik ikliminde hep birlikte Nevruz'u idrak ediyoruz. Bu güzel Nevruz programını tertipleyen, bizleri bir araya getiren Anadolu Üniversitemize ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.



'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE MÜCADELE ETTİK'



Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ülkeye gittiklerini hatırlatan Oktay, bugüne kadar şiddeti bir mücadele yöntemi olarak kullananlara asla müsamaha göstermediklerini söyledi. Oktay, "Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla taviz vermedik. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kökeni, inancı veya coğrafyası ne olursa olsun her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Dünyaya örnek olan engin duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Ben özellikle genç kardeşlerimden milletimizin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını istiyorum" diye konuştu.



'SANAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'



Sanal dünya ile gerçeği arasında kaybolan, sanal oyunlarla gerçeği karartılan gençlerin dramlarıyla karşılaştıklarını anlatan Oktay şunları söyledi:



"Siyasetçiler, anne-babalar, hocalar, öğrenciler olarak bu duruma karşı tüm tedbirleri de almak durumundayız. Uyuşturucu, içki, sigara ve kumar ile beraber aileler ve yöneticiler olarak sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek zorundayız. Bunu sadece milletimiz ve ülkemiz için değil aynı zamanda sizlerin evlatlarının da geleceği için yapacağız. Bu anlayışla adımlarımızı atıyor, yaşadığımız hadiselerin ışığında yarınımıza da istikamet çiziyoruz. Devletimizin sınır güvenliğine verdiğimiz önemin aynısını siber saldırılar karşısında bilgi güvenliğine verdiğimiz önem. Tarihimizden güç alarak bilinen şekli ile 2 bin 200 yılı aşan mazimizden gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Başarılarımızın sayısını artırmaya, zaferlerimizin çapını büyütmeye tarihten ders alarak yürümeye çalışıyoruz"



'BİZ BİR İMPARATORLUK BAKİYESİYİZ'



Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye'nin resmi sınırlarının ötesinde geniş bir gönül coğrafyasına sahip olduğunun ifade etti. YTB'nin dünyanın dört bir yanında bulunan kardeş ve akraba topluluklarla yeniden sıcak ve samimi ilişkilerin tesis edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Eren, "Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Her ne kadar 784 bin kilometrekareye yayılmış bir vatanımız olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olmamız hasebiyle çok fazla soydaşımız, çok fazla akraba topluluğumuz sınırlarımızın dışında yaşamaktadır. Dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan topluluklar var. Bu topluluklarla sıcak ve samimi ilişkileri yürütmekle mükellefizö dedi.







Haber: ESKİŞEHİR,



====================



Ak Parti'li Belediye Başkanı kaza yaptı







AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konvoy ile birlikte mitinge gittiği sırada, tali yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada Özçınar, hafif şekilde yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Sabit Arlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, seçim çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, Başkan Özçınar konvoy ile birlikte ilerlediği sırada, tali yoldan çıkan 45 Z 7063 plakalı otomobil Saliha Özçınar'ın bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Saliha Özçınar, Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Başkan Özçınar, yaklaşık yarım saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra Akpınar Mahallesi giderek mitinge katılan Özçınar'ın ayağının sarılı olduğunu gören vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.







Haber: Faruk ÇARK/ KİRAZ(İzmir),



=================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava

ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor

IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor

Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!