Dha Yurt Bülteni -22

Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (4)DEPREM ANI KAMERADAMalatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan kırtasiyede yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (4)



DEPREM ANI KAMERADA



Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan kırtasiyede yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde bulunan 2 çalışanın dışarıya doğru çıktığı görüldü.



BAŞKAN KIZILDAŞ'TAN, HASARLI EVLERE ZİYARET



Depremin ardından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da köyleri ziyaret ederek, hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Kızıldaş, "Gezdiğimiz yerlerde evlerde büyük oranda hasar oluşmuş. Riskli olan evlerde vatandaşlarımızın oturmamalarını istedik. Çadırlar kurulacak buralara risk geçene kadar. Yıkılan binamız yok ama ciddi çatlaklar ve oturulamayacak kadar riskli evler var. Tüm Arguvan'a ve Malatyalılara geçmiş olsun" dedi.



Elazığ'da PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama



ELAZIĞ ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 22 Mart Cuma günü Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, elektrikli bot motoru, terör örgütü propagandası bulunan duvar saati ve can yeleği ele geçirildi. Ayrıca, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu.



Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Erdoğan: HDP, İstiklal Marşı'mızın, bayrağımızın düşmanıdır (2)



MUŞ'TA HALKA SESLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı mitinginin ardından Muş'a geçti. Belediye Meydanı'ndan yağmur altında toplanan kalabalıkla merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısını seslendiren Erdoğan, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya için 31 Mart seçimlerinde oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müştak Baba'lar gibi bu milletin kardeşliği için çalışıyoruz, gönüllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Kim ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle Malazgirt'ten tutun da merkeze kadar ilçelerini dahi inanıyorum ki evelallah bu seçimde Muş'un hanımları bu işin kaderini belirleyecek. Beyler kıskanmayın çünkü kale içeriden fethedilir. Bu işin kaderini belirleyecekler. Ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Kim hangi oyunu çevirirse çevirsin, aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyiz. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummayız. Buna önce Muşlu kardeşlerim izin vermez. Bu topraklar birlik beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep gibi Muş da işgalin ne demek olduğunu, devletsizliğin ne kadar çetin imtihan olduğunu iyi bilir" dedi.



'SABİLERİ KANDİL'E KAÇIRANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?'



Muş'un 1'inci Dünya Savaşı'nda iki yıl boyunca Rus ve Ermeni çeteleri tarafından büyük yıkımlar, zulümler yaşadığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Muş diğer Anadolu şehirleri gibi kenetlenerek işgalin yaralarını sarmayı da başarmıştır. Bu toprakları kanımızla tekrar vatanımız kılmışız. Namerdin alnına zaferi nasıl beraber kazımışsak bugün de bölücülere aynı iradeyle karşı çıkıyoruz. 34 yıldır Kürt kardeşlerimizin canından, evlatlarının kanından beslenen canilere, PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin mensuplarına inşallah bu topraklarda yer olmadığını pazar günü göstereceğinize inanıyorum. Bunların bir hizmeti oldu mu? Bunlar çukur, çamur, çöp; sadece bunu yaptılar. Güneydoğu'da binaların altında bodrumlardan tünelleri açan bunlar değil mi? Bunlar hizmet için, yapmak için yoklar. Onlar yıkmak için varlar. 14- 15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır Belediyesi önünde aylarca inim inim inleyen anaların sesini bu terör örgütü duydu mu? Bunlar bana geldi, oturdum, dertleştim. Kandil'dekiler; kızları Kürt kızlarını kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı pazar günü yakışmaz mı; bunu yapalım. Okullarımızı, camilerimizi kütüphaneleri yakan alçakları dün olduğu gibi bugün de beraberce hezimete uğratacağız. Bir daha mabetlerimizin üstüne namahrem eli değmesin, ezan semalardan eksilmesin diye sırt sırta verip çetin bir mücadele yürütüyoruz. Bunlara aman yok. İstanbul'un fethini kabullenemeyen, müstemleke uşaklarına inat büyük Türkiye ideali yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."



'PİYONLARIYLA MESAJ GÖNDERİYORLAR'



100 yıl önce verilen mücadele ile bugün Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de verilen mücadele arasında hiçbir farkın olmadığını kaydeden Erdoğan, "104 sene önce Çanakkale'de niçin savaşmışsak, bugün de aynı gaye uğrunda canımızı, dişimize takıyoruz. Biz farklı düşünsek de birileri hala tarihe bakıp öç, intikam almanın, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmenin hesabını yapıyor. Birileri hala bu toprakları çok görüyor. Birileri hala Türk ve Kürt'ün, Arap ve Çerkez'in, Sünni ve Alevi'nin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri hala on binlerce TIR silah vererek etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp, bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomiyi kur fazlı esir alarak Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birileri hala göğü delen minarelerimize, Allahuekber nidalarıyla semayı süsleyen ezanımıza tahammül edemiyorlar. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de ya Suriye'den ya Irak'tan ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan mesajlarını veriyorlar. Mesajlarını da piyonları aracılığıyla gönderiyorlar. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabiamızla veriyoruz" diye konuştu.



'CHP, HDP'YE RAĞMEN YATIRIMLARA DEVAM'



CHP ve HDP'nin baraj inşaatlarını güvenlik ve çevre gerekçesiyle engellemeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da yaptığı konuşmanın görüntülerini izletti. Erdoğan, şunları söyledi:



"Ne yaptılarsa vatandaşın su sıkıntısını çözmemize, toprağını suyla buluşturmamıza mani olamadılar. Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Yaptığımız barajlara çamur atmaya başladılar. Son 17 yılda inşa ettiğimiz baraj sayısı 563. CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Onlar kısır gündemlerinden parti içi mücadeleden fırsat bulup Ankara dışına çıkamazlar, yasakları savunmak, yatırımları sabote etmek için nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesi'nden ayrılıp buraya gelemezler. Ama CHP Genel Başkanının yolu ola ki Muş'a düşerse emin olun Hatay'da yaptığını burada da yapacaktır. Bay Kemal, senin ömrün yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Şayet buraya gelirse Alpaslan 1 Barajı'nı da inkar edecektir. Muş'ta inşaatına başladığımız Alpaslan 2 Barajı'nı da yok sayacaktır. 780 bin dekar araziyi sulayacağını, 2060 yılına kadar içme ve sulama ihtiyacını karşılayacağını kabul etmeyecektir. Muş'ta son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesislerini de reddedecektir. Allah kimsenin basiretini bağlamasın, kimseyi Bay Kemal'in durumuna düşürmesin. Çünkü insanın bir kere basireti bağlanınca gözünün önündekini göremez. Gözü vardır görmez, kulağı vardır duymaz, dili vardır konuşamaz. Kalbi mühürlü, ne kadar uğraşırsanız hakikati kabul etmez. Elbette hem CHP hem de ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlara devam edeceğiz."



'KARŞINIZA ALDATMACA BİR ADAY ÇIKARILIYOR'



Bölgede terör örgütünün esareti kırıldıkça yörenin daha fazla yatırım ve turist çektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun turizm gelirlerinde ciddi oranda artış olduğunu söyledi. Erdoğan, bir dönem bölücü terör örgütünün cirit attığı yerlere emniyet, huzur, barış, esenlik geldiğini ifade ederek Muş'un da huzur ortamından daha fazla istifade etmesini istediklerini bildirdi.



HDP'nin Muş belediye başkan adayını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları dedi:



"Şimdi burada bir partinin başkan adayı var. Buradan Ağrı'ya gitmişti. Ağrı'dan seçimi kazandı, orada durmadı. Hemen onun yanında bir de eş başkanı vardı. O da malum bıraktı eş başkana, çekti geldi Ankara'ya. Bu seçmene saygısızlık değil mi? Karşınıza aldatmaca bir aday çıkarılıyor. Gelin pazar günü ona da öyle bir ders verin ki 'Bizi aldatacak, birilerine verilecek oyumuz yok' deyin. Sizin hizmetkarınız olacaklara oyunuzu verin. Biz size hizmetkar olacak adayımızı belirledik. Muş'ta hizmeti olan Feyat kardeşimiz, bu dönemde size birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz."



Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar







Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine dünyanın iftirasının atıldığını söyleyerek, "Huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşamalıyız. Her türlü iftirayı atarlar çünkü kaybetmeye başladılar. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak mitingi için özel uçakla Çaycuma Havalimanı'na geldi. Seçim otobüsüyle Saltıkova beldesine geçen Kılıçdarıoğlu, partilerinin belediye başkan adayı Alim Genç ile birlikte halkı selamladı. Ardından çay bahçesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Bu milletin ferasetine güveniyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız." dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için Zonguldak'a geçti. Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda halka seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin istihdam yaratan, işsizliğe son veren siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir siyasete ihtiyacı var. İnsana hizmete eden doğru ve dürüst siyasetçiye ihtiyacı var. Zonguldak diyince aklıma Ecevit gelir. Ecevit işçilerin babası, grevin, toplu sözleşmeyi getiren Ecevit. Kıbrıs fatihi Ecevit. O nedenle Zonguldaklı olmanın bir ayrılıcılığı vardır. Zonguldaklı demek alın terine değer vermek demektir. Zonguldaklı demek birlikte yaşamak demektir. Zonguldaklı demek Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan insanlar demektir. Ben Zonguldak'ı böyle bilir böyle tanıdım böyle tanımayınca da devam edeceğim." dedi.



İŞSİZLİK TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNU



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



"Son olarak işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Toplam işsiz sayısı 8 milyon. 8 milyon eve ekmek girmiyor. Çocuklar yatağa aç giriyor. 8 milyon evde yarın ne olacak kaygısı var. Doğru dürüst tencere kaynamıyor. Şu soruyu kendisine sorsun özellikle geçmiş dönemde AKP'ye oy verenler. AKP'nin saygıdeğer yöneticileri sizi 17 yıldır sırtımda taşıdım. Vergi istedin verdim. Şunu yap dedin yaptım. Tek başıma yöneteceğim dedin tek başına yönettin. İstediğin valiyi tayin ettin, kaymakamı tayin ettin. İstediğin rektörü tayin ettin. İstediğin genelgeyi çıkarttın. 17 yıl benim dedemin babamın kurduğu fabrikaları özelleştirdik. 50 milyar dolar devleti borçlandırdın. 17 yıl bunları yaptın. 1 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna mahkum ettin. Arkadaş bunu soracaksınız? Şimdi ne diyor. O kuyruklar varlık kuyruğu diyor. Ne diyeyim şimdi ne söylenir Allah aşkına. Ben şimdi Japonya'nın haline üzülüyorum. Almanya'ya Kadana'ya üzülüyorum. Bir varlık kuyruğu yok. Onlara sizin ülkenizde açlık var sefalet var diyeceğiz. Türkiye'ye gelin nasıl varlıklı insanlar diyorum. İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar. Varlık kuyruğuymuş ?"



'BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL'



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek devam ettiği konuşmasında, "Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal işsizin derdini, esnafın derdini, alın teri dökenlerin derdini elbette dile getirecek. Laf aramızda bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için bir çocuk yatağa aç girdi mi uyamamak lazım. O sanıyor ki bay kemal diyince ben vaziyeti kurtulacağım. Asla kurtulamayacaksın. Meydan meydan soracağım." dedi.



Her şeyin ithal edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin ithal edildiğini belirterek, şöyle dedi:



"Nasıl oluyor da bu cennet ülkede bereketli tarlaları varken, suyu varken niye yurt dışından geliyor. Mercimek geliyor, canlı hayvan geliyor, et geliyor nohutlar geliyor. Her şey dışarıdan. Her şeyi dışarıdan alırsan bu iş yürümez. Atatürk yorulmadan çalışmadan başkalarının ektiklerini tüketirseniz haysiyetinizi, bağımsızlığınızı kaybedersiniz diyor. Neden bunu söylüyor? Atatürk Osmanlı'nın nasıl battığının tanığı oldu. O bir Osmanlı paşası çünkü. Üretmediği için Osmanlı battı. Osmanlı'nın parasını basacak merkez bankası bile yoktu. 1930 yılında kuruldu Merkez Bankası. O zaman paramızı basacak bir bankamız oldu. Üretime önem verdi. Fabrikalar kurdu. Nasıl kurdu? Pamuk satarak kurdu, incir satarak, üzüm satarak kurdu. Yani ilk şeker uşakta nasıl kuruldu. Yumurta satılarak kuruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Babalarımızın dedelerimizin incir satarak pamuk satarak kurdukları fabrikaları satıyoruz. Fabrika satarak canlı hayvan alıyoruz. Fabrika satarak soğan patates alıyoruz. Yani işler tersine döndü. Tersine gidişi düzeltmek sizin elinizde. Yani buna izin vermeyeceğiz. Yeter kardeşim diyeceğiz. Üretmek kazanmak demektir. Üretmek alın teri dökmek demektir, işsizlikle mücadele demektir."



'KAYBETMEYE BAŞLAYINCA BEL ALTI VURMAYA BAŞLADILAR'



Kılıçdaroğlu, kendilerin birçok iftiranın atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşamalıyız. Her türlü iftirayı atarlar çünkü kaybetmeye başladılar. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar. Bizim belediye başkan adaylarımızın tamamı düzgün insanlar. Yeni pırıl pırıl insanlar. Karadeniz'in bir ucunda Zonguldak'tayız. İstanbul'da çok arkadaşınız akrabalarınız var değil mi? Ekrem İmamoğlu'nu seviyor musunuz? Karadeniz seviyor güveniyor mu? O zaman yarın sabahtan itibaren İstanbul'daki dostlarınızı çocuklarınıza, eşlerinize telefon edeceksiniz? Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaderini değiştirecek. Dünyanın en güzel kentin kaderini değiştirecek."



Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması (2)



'MURATPAŞA HİÇ GELİŞMEDİ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına katıldı. Güzeloba Kapalı Pazarı'nda vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, 31 Mart akşamı güneşin Muratpaşa'da farklı doğacağını belirterek, ilçede yeni bir sayfa açılacağını kaydetti. Muratpaşa'nın Enç ile gelişeceğini ve kalkınacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Enç, projelerinde çocukları ve kadınları ihmal etmemiş. Muratpaşa'ya kadın eli değecek. Muratpaşa'da 15 yılda hiç gelişme olmadı. Kepez aldı başını gidiyor. Muratpaşa Antalya'nın en geri kalmış ilçesi oldu. Birileri sizlerin oyunu çantada keklik görüyor. Milletin oyuna ipotek mi koydun? Bu millet kendisine hizmetkar olana oy verir. Tek parti dönemi bitti. Bu millet sana oy vermek zorunda değil" dedi.



EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ



Seçimlerin Türkiye'nin istikrarı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı, Türkiye'ye yönelik tehditleri gördükleri için kurduklarını vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu bütün dünya biliyor. Türkiye'yi kıskananlar bile bu hakkı teslim ediyor. Bu seçimler ittifakımızın yoluna devam etmesi için çok kritiktir. O yüzden liderlerimiz 'beka' diyor. Kudüs davasına bizden daha fazla sahip çıkan ülke yok. Bazı Arap ülkeleri ABD karşısına dik duramadıkları için Ürdün ve Filistin'e diyor ki, 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diyor. Bunlar mı ümmeti koruyacak" dedi.



MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ



Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığının birleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye büyüdükçe ayağına prangalar vurmaya çalışanlar, kıskananlar var. Ne yaparlarsa yapsın boş. Bizi yolumuzdan kimse çeviremez. İnandığımız yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Balkanlar'da Türklerle yeniden kucaklaştık, artık onları yalnız bırakamayız. Somalili Bakan, tek umutlarının Türkiye olduğunu söylüyor. CHP, Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı sol partiler gibi sürekli marjinalleşiyor. O yüzden CHP iktidara gelemiyor. Bu ülkenin yüzde 80'in sana oy vermiyorsa sende problem var. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin içinde 325 HDP'li aday var. Hepsini PKK belirledi. İYİ Parti'nin 29 HDP'li adayı var, bunları kim yerleştirdi? Bunlar sahte milliyetçi bile değil. Saadet Partisi, 'Ben dindar partiyim' diyor. Madem dindar geçiniyorsun, bölücü Marksist, ateist kişileri listene nasıl aldın? Dindar geçinen parti, 82 PKK'lıyı listesinde nasıl gösterirsin? PKK ile neden ittifak yaptığınızı izah etmek zorundasınız" diye konuştu.



GÖKCEN ENÇ DE KONUŞTU



Gökcen Özdoğan Enç ise toplantının yapıldığı yerin ışıklarını Muratpaşa Belediyesi'ne zorla açtırdıklarını belirterek, ilçede iktidara geldiklerinde her yere ışık olacaklarını söyledi. 31 Mart'ta kendileriyle Muratpaşa'nın yepyeni bir belediye anlayışıyla buluşacağını dile getiren Enç, "Birileri gibi makam odalarında siyaset yapmayacağız. CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti değil artık. CHP seçmenine kapımız her zaman açık. Biz memleket sevdası için bir aradayız. 55 mahalleli Muratpaşa'da hizmeti eşitleyeceğiz" dedi.



Bakan Pakdemirli: Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı (2)



BAKAN PAKDEMİRLİ, AMASYA'DA



Sinop'taki programlarının ardından Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde incelemelerde bulundu. TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece ve beraberindeki heyetle işletmede koyunculuk tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, altız yavrulayan bir koyun ve yavrularına nazar boncuğu taktı. Kuzulama verimi ve et kalitesi açısından çok iyi olan Bafra ırkı koyunların, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yetiştirilebildiğini ve yoğun talep gördüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları dedi:



"Özellikle bugün Bafra ırkının ıslahı ile alakalı çalışmaları gördük, onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Bu yıl içerisinde de bu verimin artacağını, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız. Bafra ırkı, hızlı bir şekilde daha iyi neticeleri alabileceğimiz bir ırk. Tabii bunun yanında da kenevir ekimi yapıyor olacağız. Kenevir ile ilgili de bazı makinelerin testlerini de burada görmüş olduk. Kenevir sanayisinin de bir şekilde gelişmiş olması ve gelişme yolunda adım atılıyor olması bizim için son derece önemli."



Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından, alanda ilk kenevir ekimini gerçekleştirdi, basınçlı sulama sistemlerini tarlada bilgisayar komutuyla çalıştırdı.



