Dha Yurt Bülteni - 22

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (1)ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (1)



ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik kasaların yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangında yaralanan olmadı.



Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu mahallesi Karataş yolu üzerinde kurulu bulunan narenciye paketleme tesisin deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de plastik ve tahta kasaların bulunduğu tesisteki yangına müdahale etti. Yangın sırasında çalışan işçilerin dışarı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen özellikle plastik kasaların çalışmaları güçleştirdiği kaydedildi. Tesisin çatısının büyük bölümü kısmen çöktü.



Olay yeri genel - detay



İtfaiyenin alevlere müdahalesi



Havadan görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (3)



MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDU



Kayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B., tarafından tabanca ile vurulan ve vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Ağkuş, Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.







Haber: KAYSERİ,



Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü



İZMİR'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.



Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Halil Rıfat Paşa semtindeki otobüs son duraklarında meydana geldi. Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği 35 DV 213 plakalı otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, iddiaya göre, aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi. Kuzeninin, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Emir belinden ve kasıklarından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ajlan Emir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Soruşturma başlatan polis, Ajlan Emir'in olaydan sonra koşarak kaçan kuzenini yakalamak için çalışma başlattı.



Olay yerinden görüntü



Polisin çalışmasından görüntü



Ajlan Emir'in fotoğrafı



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Otomobilin çarpan yaşlı adama yoldan geçen kadınlar destek oldu



ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı'ya (86), Sadık Doğan'ın kullandığı otomobil çarptı. Alçı yere yığılırken, yoldan tesadüfen geçen 2 kadın, yaşlı adamın elinden tutup ambulans gelene kadar destek oldu.



Kaza, tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya – 1 caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı'ya bu sırada yoldan geçen Sadık Doğan kullandığı 26 FY 248 plakalı otomobil çarptı. Aracın ön camı parçalanırken, İbrahim Alçı yere yığıldı. Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen 2 kadın, yaşlı adamın yer olduğunu görüp yanına geldi. İbrahim Alçı'nın ellerinden tutan kadınlar ambulans gelene kadar konuşturup destek oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alçı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



İbrahim Açlı'nın birden önüne çıktığını öne süren otomobil sürücüsü Sadık Doğan ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Kaza yeri



-Camı parçalanan araç



-Yaralanan İbrahim Alçı



-kadınların yaşlı adamın elinden tutması



-Ambulansın gelmesi



-Otomobil sürücüsünün çevredekilerle tartışması



-Yaralının ambulansa götürülmesi



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle birlikte 5 metre yükseklikten düşen Y.E.A. (9), yaralandı.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 5 metreden anayol kaldırımına düştü. Acılar içinde kıvranan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesine de kazayla ilgili haber verilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



-Düşen çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Düştüğü yükseklikten detay



-Yaralının ambulansla hastaneye götürülüşü



-Bisiklet ve çevreden detay



Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt dolu kamyon tarlaya devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, 20 ton süt tarlaya döküldü.



Kaza, öğleden sonra İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye seyir halinde olan Muharrem Nohutçu (48) yönetimindeki 16 NY 628 plakalı 20 ton süt dolu kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya devrildi. Tankerdeki sütün tarlaya döküldüğü kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.



-Dökülen sütten detaylar



-Tankerden detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



İntihar etmek için çatıya çıkan genç kadını emniyet müdürü ikna etti



KÜTAHYA'da öğrenci yurdu inşaatının en üst katına çıkarak aşağı atlamak istediğini söyleyen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve 2 çocuk annesi olan Rümeysa P.'yi (32) cep telefonuyla görüşen Emniyet Müdür Hasan Çevik ikna ederek vazgeçirdi.



Kütahya'da oturan Rümeysa P., Gaybiefendi Mahallesi Çinigar caddesi üzerinde bulunan öğrenci yurdu inşaatının 5'nci katına çıkarak kendini bir odaya kilitledi. Cama çıkarak aşağı atlayacağını söylemesi üzerine toplanan kalabalık durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inşaatın girişine şişme yatak açtı. Telefonla konuşan genç kadın, polisin tüm ikna çabalarına rağmen inmeyi kabul etmedi.



Olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis memurunun telefonla uzun süre konuşmasına rağmen ikna edilemeyen genç kadın ile bu kez Emniyet Müdürü Çevik görüşmeye başladı. Kısa süren görüşmenin ardından kendisine yardımda bulunacağını söyleyen Çevik, Rümeysa P.'yi ikna etti. Genç kadın, pencereden inerek odanın kapısını polislere açtı. Polislerle birlikte odaya giren sağlık ekipleri olayın şoku ile bayılan genç kadına ilk müdahaleyi yaparak sedye ile binadan indirip ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.



-Camdaki kadının görüntüsü



-İtfaiye, sağlık ekiplerinden görüntü



-Vatandaşlardan görüntü



-Emniyet müdürünün ikna konuşması



-Daire içinde sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi



-Binadan çıkartılması ambulansa alınması



-Emniyet müdürünün olay yerinden ayrılması



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Küçük Talha'yı yaralayan magandayı özel ekip yakaladı







KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş ederken Talha Umut Genç'i (8) yaralayan Yıldıray E. (49), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, cumartesi günü Taşburun Mahallesi'nde E.A.'nın düğününde meydana geldi. Düğünde bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada tabancalardan çıkan mermilerden biri Talha Umut Genç'in karnına isabet etti. Ağır yaralanan küçük Talha, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



ÖZEL EKİP KURULDU



İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede 23 boş kovan buldu. O sırada düğünde bulunanların üzerinden de silah çıkmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı, magandanın kimliğini tespit etmek için özel ekip kurdu. Bölgeyi detaylı incelemeye alan özel ekip, olayın meydana geldiği saatte düğünde bulunanları araştırmaya başladı. Görgü tanıklarını da dinleyen özel ekip, tabancayı ateşleyenin Yıldıray E. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Yıldıray E., jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI



Öte yandan magandanın yaraladığı Talha Umut Genç'ten de iyi haber geldi. Küçük Talha'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Haber: Ömer KOÇ/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş),



Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı







MALATYA Valisi Aydın Baruş, dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Arguvan ve Hekimhan ilçelerindeki hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, "Arguvan'ın 8, Hekimhan'ın 7 mahallesinde 250 binada inceleme yaptık. Bu binaların yüzde 93'ünde ağır hasar tespit edildi" dedi.



Malatya'nın Arguvan ilçesinde dün saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgeye giderek hasarlı binaları inceleyen Vali Aydın Baruş, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arguvan ilçesinde son 4 günde 2 deprem meydana geldiğini belirten Vali Baruş, şöyle konuştu:



"İlki 21 Mart'ta meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremdi. Diğeri de 25 Mart'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki bir deprem. Bu depremlerin ardından küçük şiddette de olsa pek çok artçı sarsıntılar meydana geliyor. Depremler olur olmaz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini seferber ederek hemen hasar tespitine başladık, İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de derhal ilçemize intikal ederek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespitlerde bulundular. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 250 binada tespit yaptık. Arguvan ilçemizin 8 mahallesi, Hekimhan ilçemizin de 7 mahallesinde yapılan tespitler bunlar. 250 binanın 221'i konut ve bu 221 konutun 93'ünde ağır hasar tespit edildi. 128 konut hafif hasar tespit edildi. Geri kalan 29 bina ise müştemilat, depo ve ahır kullanılan binalar. Binalarımızın genelde eski olması, taş ve kerpiç, eski usullerle yapılan binalar olması, taşıyıcı sistemlerin çok sağlıklı olmaması nedeniyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Vatandaşlarımıza can güvenliği açısından ağır hasarlı binalara girmemelerini söylüyoruz ve tebligat yapıyoruz. Ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızın barınması için AFAD İl Müdürlüğümüz 50 çadır kurdu ve çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle ağır hasarlı binalara girilmesi son derece sakıncalı, o nedenle vatandaşlarımızın kendileri için kurulan çadırlarda kalmasını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki aşamada bu çadırlarda barınan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortama geçebilmeleri için konteyner temini sağlamaya çalışacağız."







Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,



Erbakan: Bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır







YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, isim vermeden Saadet Partisi'ni eleştirerek, parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday gösterdiğini ileri sürerek, "Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla, Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır" dedi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin internet sitesinde, '31 Mart Yerel Seçimleri Açıklaması' başlığıyla açıklama yaptı. Erbakan, mevcut iktidar döneminde köprüler, duble yollar, hızlı tren hatları, hastaneler, okullar, yeni havalimanları gibi önemli yatırımlar yapıldığını, yerli silah ve teçhizat oranının artırıldığını, son derece önemli belediyecilik hizmetleri yapıldığını ve şehirlerin çehresinin değiştiğini belirtti. Bu hizmetleri taktir ettiklerini belirten Erbakan, ekonomi konusunda ise hükümeti eleştirdi.



'UYARI VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ'



Erbakan, 'sorunlar çözülsün de, kim çözerse çözsün' zihniyetiyle yapıcı siyaset yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz gibi tüm bu gerçekleri Türkiye'deki alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi 'mevcut iktidar gitsin de, ne olursa olsun' zihniyetiyle değil, 'bu sorunlar çözülsün de, kim çözerse çözsün' zihniyetiyle ortaya koyuyoruz. İktidar sahiplerine 'kardeşlik vazifemizi', milletimize de 'uyarı vazifemizi' yapıyoruz. Bizler bu uyarılarımızı vatanımızı, 82 milyon memleket evladının tümünü samimi olarak sevdiğimiz için, kurtuluşunu ve refahını istediğimiz için, 'dost acı söyler' prensibi ile yapıyoruz. Partimizi kurarken özellikle vurguladığımız gibi biz; eksikleri tamamlamak, yapılan faydalı işleri takdir ve tebrik etmek, yanlışları da düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.



SANDIĞA DAVET



3,5 ay önce kurulduklarını ve 31 Mart seçimlerine giremeyeceklerini hatırlatan Erbakan, yerel seçimde, belediyecilik hizmetleri gözönünde bulundurularak oy verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hiçbir zaman millet iradesinin tecelli arenası olan seçimleri boykot etmek şeklinde bir davranışları olmadığını söyleyen Erbakan, bu yüzden tüm Yeniden Refah Partisi mensupları ve seçmenleri olarak 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek oylarını kullanmaları gerektiğini ifade etti.



MUHALEFET BLOĞUNA ELEŞTİRİ



Erbakan, Milli Görüş belediyeciliği öncesinde, 'şehir' dendiğinde akla çöp, çamur, çukur, susuzluk, hava kirliliği, 'belediye' dendiğinde ise borç, adam kayırma ve suistimal, vatandaşa kapıları kapalı ve tepeden bakan belediye geldiğini savunarak şöyle konuştu:



"Şimdi muhalefet kanadında yer alan partiler de Milli Görüş belediyeciliği öncesindeki dönemin ve zihniyetin uzantıları ve temsilcileri. Sahip oldukları zihniyet, geçmişte yıllarca belirtmiş olduğumuz bu aksaklıkları, bu sorunları üreten belediyecilik anlayışını ortaya koymuştur. Bu nedenle, muhalefet kanadındaki bu partilerin ve bu zihniyete sahip adayların yeni dönemde de farklı bir tabloyu ortaya koymaları, mevcut belediyelerle ilgili olarak ifade ettikleri sorunları çözmeleri, belediye hizmetlerini mevcut durumdan daha iyi bir noktaya taşımaları, milletimizin özlediği belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmeleri, belediyelerin içinde veya dışındaki dindar vatandaşlarımıza gerektiği şekilde muamele etmeleri zihniyetleri ve geçmişten bugüne gelen çizgileri sebebiyle mümkün görünmemektedir."



'BU PARTİYE VERİLECEK OYLAR ASLA MİLLİ GÖRÜŞ'E VERİLMİŞ OYLAR OLMAYACAKTIR'



İsim vermeden Saadet Partisi'nin yerel seçimlerdeki tutumunu da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:



"Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın vefatından bu yana parti yönetiminin atmış olduğu Milli Görüş prensiplerine ve istikametine aykırı sayısız adımlar nedeniyle milletimizin gönlündeki yerini ve milletimizin teveccühünü her geçen gün biraz daha kaybeden, parti yönetiminin zihniyeti ve davranışları dolayısıyla Milli Görüş çizgisinden tamamen uzaklaşan ve muhalefet bloğu içinde yer alan bir diğer siyasi parti ise kazanma şansı olduğunu iddia ettiği seçim bölgelerinde Milli Görüş zihniyetine son derece uzak adaylar ile seçime girdiğinden, bu partinin de söz konusu birkaç ilde seçimi kazanması halinde dahi vaad ettiği belediyecilik hizmetlerini sağlaması mümkün değildir. Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır. Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, 'Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir."



Erbakan, "31 Mart 2019 Yerel Seçimi'nde Yeniden Refah Partimiz'in kıymetli mensuplarının, partimize gönül vermiş seçmenlerimizin ve tüm memleket evlatlarının sandık başına gitmesinin ve işaret ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak oylarını kullanmalarının ülkemiz ve milletimiz için daha faydalı olacağına inanıyoruz ve seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'dan niyaz ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Haber: ANKARA,



