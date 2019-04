Dha Yurt Bülteni - 22

NİĞDE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep'teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.



MSB'den ŞEHİT SAYIN İÇİN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanlığı, geçen 31 Mart'ta Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT SAYIN İÇİN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabında, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.



ORGANLARI BAĞIŞLANACAK



Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi.



1 yıldır Piyade Uzman Onbaşı olarak görev yapan Sayın'ın, 9 ay önce memleketi Niğde'ye giderek nişanlandığı öğrenildi.



HELALLİK İSTEDİ



Şehit Sayın'ın, operasyondan iki gün önce sosyal paylaşım sitesinde herkesten helallik istediği öğrenildi. Şehit Halis Sayın sosyal medya hesabında "Bu gece nasibimize sefer düştü Suriye operasyonu sebebiyle bölgeye intikal edeceğiz. Görüştüğüm, görüşmediğim kim varsa hakkınızı helal edinö yazdığı görüldü.



Şehit Piyade Uzman onbaşı Halis Sayın'ın yarın 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlanacağı bildirildi.



BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDE ŞEHİT OLMUŞTU



Olay, 31 Mart günü TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Sayın, tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Sayın, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.



İZMİR'DE DAMAT DEHŞETİ: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI







İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Mehmet C. boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Gülden C.'nin kaldığı kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı. Mehmet C., silahından çıkan saçmaların isabet ettiği kayınpederi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.



Olay, bugün saat 19.20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek (32), İzmir'de oturan babasının evine geldi. Hatay'da oturan Mehmet C., iddiaya göre çift boşanma aşamasında oldukları eşi Gülden C. ile barışmak için İzmir'e geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülden C.'nin oturdukları evin yakınına gelen Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi Ayşe (53) ve babası Süleyman Demir'e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.



Silahlı saldırıda saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile kızları kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden Ceyhan. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet C.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdüyor.



DAMAT UŞAK'TA YAKALANDI



İzmir'in Çiğli ilçesinde, pompalı tüfekle kayınpederini ve kayınvalidesini vurarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini de ağır yaralayan Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Uşak'ta yakalandı.



KAYINPEDERİ DAHA ÖNCE DAMADINI SİLAHLA YARALAMIŞ



Öte yandan, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir'in aralarında husumet olduğu öğrenildi. Süleyman Demir'in geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen tartışmanın ardından damadı Mehmet C.'yi tabancayla yaraladığı öğrenildi.



MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI



MALATYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan İbrahim T. ile Enes K. yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Evde Suriyeli kadının cesedinin ardından annesinin de cesedi bulundu (3)



ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTI



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.'nin Adana'da olabileceği yönündeki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Katil zanlısının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ve bir kadın alyansı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.



OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOBAN VE 20 KOYUN ÖLDÜ







ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada koyunları otlatan Devran Çoban (18) ve sürüdeki 20 koyun öldü. Kazaya yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.



Kaza, akşam saatlerinde Birecik-Gaziantep otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'e bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında koyunları otlatmaya götüren Devran Çoban, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolunda sürüyü yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada otoyolda ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Devran Çoban'a çarparak koyun sürüsünün arasına daldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Devran Çoban öldü. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çoban'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada sürüdeki 20 koyunda öldü.



Jandarma Devran Çoban ve sürüye çarparak kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



GAZETECİ HANDE FIRAT'IN RESİM SERGİSİNE YOĞUN İLGİ







HÜRRİYET gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın Cermodern'de açtığı 'Renklerdir Patlayan' isimli resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. Sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resimleri çok beğendiğini söyledi.



Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, yaklaşık 10 yıldır yaptığı yağlı boya tabloları Ankara'daki CerModern sanat galerisinde sergiledi. 'Renklerdir Patlayan' isimli sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserleri yakından inceledi. Sanatın başka bir hayat olduğunu belirten Bakan Soylu, resimlerden etkilendiğini söyledi. Hande Fırat'ın bu özelliğini bilmediklerini belirten Bakan Ersoy ise, "Açıkçası bizi şaşırttı. Renklere hakim oluşunu beğeniyle izledik. İnşallah herkes böyle sanatını ve sanatçı ruhunu ön plana çıkaran, girişimci bir şekilde sanata katkıda bulunur" dedi.



Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ise 10 yıldır resim yaptığını ve sergisinde 60 eserin olduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri resme meraklı olduğunu, stres sebebiyle de resme başladığını belirten Fırat, bu konuda eğitim aldığını söyledi.



Yaptığı resimlerden dolayı evde adım atacak yer kalmadığını dile getiren Fırat, "Resimleri bir cesaretle sizlerin önüne koymaya karar verdim. Bugüne kadar pek çok şey yaşadık. Hiçbir şey bu kadar heyecan vermedi. Hiçbir şey de beni bu kadar heyecanlandırmadı. Resimler için çok iyi tepkiler aldım. İnşallah devamı gelecek" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



ÇAVUŞOĞLU, ABD'NİN İRAN KARARINI DEĞERLENDİRDİ: BU ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani ile Dışişleri Resmi Konutunda bir araya geldi. Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Thani, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Her alanda birbirini destekleyen iki kardeş ülkeyiz. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Şuan yaklaşık 1,5 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgesel konularda da Katar'la yakın iş birliğimiz var ve görüşlerimiz örtüşüyor" dedi.



'LİBYA'NIN GELECEĞİ İÇİN RİSKLİ'



Görüşmede Libya'daki son askeri hareketliliği de ele aldıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bu askeri tırmanmadan ve Trablus'a yönelik askeri harekattan büyük bir endişe duyuyoruz. Biz ulusal mutabakat hükümetini tanıyoruz ve destekliyoruz. Bu şekilde güç elde etmeye çalışmak Libya'nın geleceği için çok risklidir. Askeri müdahale yerine, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği konferans yolu ile birlik beraberlik sağlanmalıdır. Bu konuda görüşlerimiz kardeş Katar ile örtüşüyor. Bugünkü konferansta yine Afganistan'daki son durumu değerlendirme fırsatı bulduk. Burada özellikle Katar yönetimine, Emir hazretlerine ve kardeşi Muhammed'e, Afganistan'da bir uzlaşı gösterdikleri için çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de tüm gayemiz Afganistan'ın istikrarı ve barışıdır" diye konuştu.



'FİLİSTİN DAVASI ORTAK DAVAMIZ'



Çavuşoğlu, Filistin'de taraflar arasında uzlaşı için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Amacımız Filistinli kardeşlerimiz arasında birliğin sağlanmasıdır. Başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere, Filistin davası bizim ortak davamızdır ve Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sadece bu konular değil, Suriye başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bu konulardaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



'ABD TEK TARAFLI KARARLARI ALDI'



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararıyla ilgili "ABD tek taraflı kararla İran'a yaptırım kararları aldı ve tüm dünyaya bu kararları uygulaması için baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını doğrudan söyledik. Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil. Bugün kendi terör listesinde olan PKK'yla ve Suriye koluyla iş birliği yapıyor" diye konuştu.



"Libya'da yaşanan gelişmelerde batıdan gelen tepkileri yeterli buluyor musunuz?" sorusuna ise Çavuşoğlu, "Libya'da askeri bir yöntemle çözüm aramak Libya'ya felaket getirir. Bu saldırıdan bunu destekleyenler de sorumlu olur. Tıpkı Yemen'de birçok sivilin yanlış bombalanmasından, açlıktan ve salgın hastalıktan sorumlu oldukları gibi. Uluslararası camianın bu konuda samimi olması gerekiyor. Bu konuda Amerika'yla temasımız devam edecek. Sadece açıklama yapmak yetmez, bu saldırıları durdurmak için çaba sarf etmemiz lazım" diye cevap verdi.



TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ'



Katar Başbakan Yardımcısı El Thani ise Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gayet iyi olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:



"Türkiye ile stratejik iş birliğimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Ayrıca siyasi ve ekonomiyle ilgili pek çok alanda stratejik iş birliğimiz var. Ayrıca bölgesel meseleler ve islam alemiyle ilgili konularla ilgili de görüştük. İslam ülkelerinin yaşadığı gelişmelerden dolayı Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İslam aleminde Türkiye'nin rolünü daha güçlü bir şekilde istiyoruz. Bugün özellikle Libya'daki gelişmeleri ele aldık ve meşru olmayan tarafını görüştük. Yine bu hafta Trablus'a yönelik saldırıyı görüştük. Libya'da BM tarafından tanınan bir yerel mutabakat hükümeti var, bu hükümete karşı uluslararası hukuka aykırı şekilde Hafter grubu saldırı yapıyor. Bu konularla alakalı Libya'nın istikrarı için görüştük. Diğer ülkelerde de uluslararası kanunlara aykırı saldırıları durdurmak için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Türkiye'yle birlikte bunları durdurmak için çaba sarf ediyoruz."



