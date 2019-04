Dha Yurt Bülteni -22

Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİTunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyünde tören düzenlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyünde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Taner, annesi Huriye ve kardeşleri Engin ve Eren Kır ile yakınlarının yanı sıra; Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve vatandaşlar katıldı.



Tabuta sarılan şehidin annesi Huriye Kır, "Boylarına kurban olayım. Çiçeğim benim. Çiçekler soldu" diyerek gözyaşı döktü. Giresun il Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın cenazesi Örenkaya köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Feyzioğlu: Artık seçim sürecinin sonuçlanması lazım







Ali Can ZERAY/EDİRNE, - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin İstanbul'daki seçimlere kilitlendiğini belirterek, "Artık bir an önce bu sürecin sonuçlanması lazım. İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla, seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası, Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş tüm seçimleri hem Türkiye'de hem dünyada sorgulatır" dedi.



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberinde bazı baro başkanları ile birlikte Edirne Barosu'nda avukatlara verilen eğitime katıldı. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ile avukatların karşıladığı Feyzioğlu, programdan önce gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, İstanbul seçim sonuçlarına kilitlendiğini ve artık bu sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu şunları söyledi:



"Çok önemli bir hususun altını çizelim, seçim sürecinde hukuka, seçim mevzuatına göre, belli işlemlerin, belli süre içerisinde yapılması gerekir. Bunlardan biri seçmen listeleridir. Seçmen listeleri askıya çıkar, askıya çıktıktan sonra bir itiraz süresi vardır. O itiraz süresi sonunda kesinleşir. Bu kesinleşme olduktan sonra seçim bitmiş, oylar sayılmış, seçmen listelerinin seçimin sonucunu etkileyecek şekilde yeniden tartışma konusu yapılması mümkün değildir. Hangi siyasi parti derse desin mümkün değildir. Bizim bütün açıklamalarımız siyasi partiler üstüdür. Bizden o ya da bu siyasi parti lehine ya da aleyhine tek cümle duyamazsınız. Sadece hukuk duyarsınız ve hukuk da burada diyor ki, seçmen listelerini tekrar tartışma konusu yapamazsın."



'TÜRKİYE BUNDAN SIKINTI ÇEKER'



İstanbul'da seçimin tekrarlanmasının Türkiye'nin sıkıntı çekmesine neden olacağını iddia eden Feyzioğlu, "Sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışma konusu yapılmış olması da ikinci önemli konudur. Seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunda sandık kurulu üyelerinin şikayete tabi bir sürecinden söz ediliyor. Sandık kurulu üyelerini zaten siyasi partiler veriyor, başkanı da kamu görevlisidir. Kamu görevlisi olduğuna göre devlet güvencesiyle oraya ismi verilen bir kişidir. Sonraki süreç ise kanunda aynen şöyledir, bu isimlere karşı ilçeye ve ile itiraz edilebilir diyor. Bunun adına şikayet deniyor. O şikayet süresi de geçmiş. Bu ne demektir? O da kesinleşmiş. Bu iki husustan dolayı artık geriye dönüp seçim yenilenmesi iptalinden söz edilirse hem iç hem de dış kamuoyunda şu algı oluşur. 'Seçimin sonucu istendiği gibi çıkmadığı için mazeret üretiliyor' derler. Türkiye, bundan sıkıntı çeker. Bunu hak etmez, hiçbirimiz hak etmeyiz. Seçmen listelerinin, seçmenlerin gerçek olup olmadığının, evlerin polisler tarafından ziyaret edilerek tespit edilmeye başlandığı bir duruma dönüşmüş. Bu, insanları huzursuz eder. Buradan Yüksek Seçim Kurulu kararını beklemeyi bir kez daha hatırlatıyorum. Bu süreç tamamlanacak. Ama süreç tamamlanırken, sürecin kesinleşmiş parçalarını sürekli açalım denmemesi lazım" dedi.



'SEÇİM YENİLENMESİ TÜM SEÇİMLERİ, TÜRKİYE'DE, DÜNYADA SORGULATIR'



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi, tüm seçimleri hem Türkiye'de, hem dünyada sorgulatacağını ifade ederek, "Şu anda kabul edilmiş itirazların gereği yapılmaktadır. O itirazlar kabul edilseydi, edilmeseydi diyebilirsiniz ama şu anda konu ayrı. Bazı itirazlar kabul edilmiş, kabul edildiğine göre bunun devamı geliyor. Ama buradan, İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla, seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası, Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş tüm seçimleri hem Türkiye'de, hem dünyada sorgulatır. Bunu, bugün iddia olarak dile getirenler, 'dün de' diye başlayan cümleleri duyarlar. Dünyadan bize derler ki, 'Bir önceki seçimde de ne oldu?' derler. Türkiye'deki tüm seçimler tartışmaya açılır. Bundan sonra da Türkiye'de seçimin çivisi tutmaz. Sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve üyesi bulamaz hale geliriz. İnsanlar evlerinde zile basılıp, 'burada filanca oturuyor mu?' diye bir tahkikat altına alındıklarında, verdikleri oydan dolayı acaba devlet kendilerini izliyor mu diye korkarlar, endişe ederler. Seçimler ülkeye bayram getirmelidir. YSK işlerini bir an önce bitirsin, bu bayramı hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.



Mustafakemalpaşa'da İYİ Parti'den YSK'ya 'oylar yeniden sayılsın' itirazı







BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 593 oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar'ın kazandığı yerel seçimle ilgili, İYİ Parti ilçe teşkilatı oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.



Mustafakemalpaşa'da 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde oyların yüzde 48.36'sını, yani 32 bin 661 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar, belediye başkanı seçildi. İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem ise yüzde 47.48 oy oranı ile 32 bin 68 oy aldı. Seçini 593 oy farkla kaybeden İYİ Parti, oyların yeniden sayılması gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. İtiraz dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na vermeden önce açıklamada bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı İhsan Kececi, "Seçimlerde, ıslak imzalı tutanaklarda tutarsızlıklar tespit ettik. Gelen zarflar, kullanılan zarflar ile elde kalan zarflar bizi şüphelendirdi. Her sandıkta boş oy zarfının bulunması şüphelerimizi daha da arttırdı. 80 sandıkta en az bir boş oy zarfına rastladık. Tutanaklarda maddi hatalar, geçersiz oy sayıları, YSK dan aldığımız sayı ile birbirini tutmaması sonucu önce ilçe seçim kurulu daha sonra il seçim kuruluna yaptığımız itirazlar reddedildi. Şimdi ise Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ediyoruz" dedi.



Bundan önce yaptıkları iki itirazından da jet hızıyla reddedildiğini belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Koç, "İstanbul'da, Cumhuriyet tarihinde yapılmayan ve uygulanmayan her türlü uygulamaların, Bursa'da yapılmaması bizler çok üzmektedir. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu'ndan hatalarından geri dönecektir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçersiz oyların sayıldığı ilk seçimdir. Biz bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmek istiyoruz. İstanbul'da yapılan uygulamalar, Bursa'da da yapılmalıdır" diye konuştu.



Evinin ardiyesinde silahla vurulmuş halde bulundu



ZONGULDAK'ta Halim D., 3 katlı evinin giriş katındaki ardiyede tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan Halim D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.



Olay, saat 16.30 sıralarında Ontemmuz Mahallesi Karlık Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı evin giriş katında bulunan ve ardiye olarak kullanılan odadan silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Halim D.'yi başından vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim D., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Halim D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.



Olay yerinde yapılan incelemede Halim D.'nin yanında bulunan tabanca balistik incelemeye gönderildi. D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.



Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktı



KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili aranan Ahmet Er, olduğu saptandı. Ahmet Er'in, başka kişileri de öldürmüş olabileceği şüphesi üzerine evin temelinde yapılan kazıda kemiklere rastlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.



Geçen 3 Mart'ta köyde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıya yangın söndürüldü. Evin enkazında yapılan aramada, tamamen yanmış kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, DNA incelemesi sonucu Ahmet Er'e ait olduğu saptandı. Ahmet Er hakkında, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde Murat Gürbüz ve Canan Uluyüz'ün öldürülmesi olayı ile ilgili yakalama kararı bulunduğu belirlendi.



YANAN EVİN ALTINDA KEMİKLER BULUNDU



Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Er'in temas kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Bu kişiler, yanan evin temelinde gömülü ceset olabileceğini söyledi. Bunun üzerine evin altında yapılan kazı çalışmasında kemiklere rastlandı. Bulunan kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, polisteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden D.E., S.Ç.E. ve K.E. tutuklanırken, E.T., T.A., G.E., O.Y., C.A. ve G.U. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.



21 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı



ŞANLIURFA'da, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, arkadaşının evinde yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında hakkında 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'yaralama' gibi 11 ayrı suçtan yakalama kararı ile 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet D.'nin kentte olduğu belirlendi. Şüphelinin bir arkadaşının evinde gizlendiği belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Ahmet D., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Turgutlu'da Çetin Akın başkanlık koltuğuna oturdu



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen CHP'li Çetin Akın, görevi devralıp, koltuğuna oturdu.



Turgutlu'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 118 bin 265 seçmenden 103 bin 283'ü, toplam 369 sandıkta oy kullandı. Bu oyların 99 bin 121'i geçerli sayıldı. Oylardan yüzde 37.22'si olan 36 bin 896'sını Millet İttifakı'nın CHP'li adayı, evli ve 2 çocuk babası Çetin Akın aldı. Sandıktan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut belediye başkanı Turgay Şirin'e 36 bin 446, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan'a ise 22 bin 944 oy çıktı. MHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı. Akın ile Şirin arasındaki oy farkı 416'ya düştü. MHP bu defa İl Seçim Kurulu'na oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Ancak İl Seçim Kurulu, itirazı reddetti.



MERHUM BAŞKANIN MEZARINI VE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ



Seçimlerden zaferle ayrılan CHP'li Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte bugün Turgutlu İlçe Mezarlığı'na gidip, 1989 - 1994 yılları arasında CHP'den Turgutlu Belediye Başkanlığı yapan merhum İsmail Kırdar'ın mezarını ve Turgutlu Şehitliği'ni ziyaret edip, dua okudu. Daha sonda beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geçen Akın, eşi Sabriye, çocukları Gülce ve Cemil Akın'ın da katılımıyla buradaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrasında Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek devir teslim töreni için Belediye'ye geçen Akın, burada çiçeklerle karşılandı. Kurban kesilmesinin ardından başkanlık makamına geçen Akın, burada Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer'den görevi devraldı. Sezer, Başkan Akın'a çiçek verip, görevinde başarı diledi. Akın, kendisini yalnız bırakmayan annesi Fatma Akın ve babası Hilmi Akın'ın ellerini öpüp, hayır dualarını aldıktan sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Makamında tebrikleri kabul eden Akın, şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceklerini söyledi.



BALKONDAN KALABALIĞA SESLENDİ



Daha sonra balkondan Belediye binası önündeki kalabalığa seslenen Akın, "Candaşlarımsınız benim. Bana yoldaşlık yaptığınız için çok mutlu oldum.



Gönül kapılarınızı açtınız. Yıllar sonra CHP, Millet İttifakı ile Turgutlu'da seçim kazandı. Birleşe birleşe kazandık. Kimseyi ayırmadan, sizlere hesap vererek Turgutlu'yu yöneteceğiz. Şerefimle, namusumla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar koruyarak Turgutlu'yu yöneteceğim. Makam arabası kullanmayacağım. İstediğiniz zaman sizlerin yanındayım. Kapım her zaman açık. Bütün Turgutlulu hemşerilerime söz veriyorum. Sabahlara kadar çalışacağım. Turgutlu'da nasıl belediye başkanlığı yapılacağını göreceksiniz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Akın, balkon konuşması sonrası başkanlık makamının kapısını kendisi söktü, Turgutlulular'a kapısının açık olduğunun söyledi.



Devir teslim törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Erarıtıcı, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş da katıldı.



