DHA YURT BÜLTENİ - 22

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (YENİDEN)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne Naime Polat ve 2 çocuğu karayoluyla Diyadin İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları tarafından karşılanan cenazeler bir süre evlerinin önünde bekletildi. Anne ve iki çocuğuyla son kez vedalaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçirenlere yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Anne ve iki çocuğu daha sonra ilçe mezarlığına getirildi. Bu sırada fenalaşan Cesim'i baba Harun Polat kucağına alarak arabaya götürdü. 13 yaşındaki Cesim, araçla hastaneye götürüldü. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar (HDP) ile Polat ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası anne ve 2 çocuğu yanyana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.

Bu arada anne ve 2 çocuğunun sele kapıldığı bölgede yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nurullah Yıldırım da aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Baba Harun Polat'ın bayılan oğlunu kucaklaması, taksiye bindirmesi

-Yakınlarının ağlaması

-Ev önünde ağlayan kadınlardan detay

-Berivan Polat'ın koluna giren yakınları

-Cenaze aracının gelmesi

-Baba ve çocuklarının cenaze aracında ağıt yakması

DRONE İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Mezarlık görüntüleri

(Süre 03.44, Boyut: 450 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ DİYADİN (Ağrı),

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Kamyonla, otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza Emet- Çavdarhisar karayolu Yarış köyü girişinde meydana geldi. Çavdarhisar'dan gelen Yakup Altun kullandığı 43 FR 205 plakalı kamyonla Yarış köyüne giden Ahmet Altınok yönetimindeki 43 PH 821 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ali Akkul (85) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Tuncay, Ahmet Altınok, Şuayip Uyanık, kamyon sürücüsü Yakup Altun ve Ömer Kılıç ihbar üzerine gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Kazada ölen Akkul'un cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri ve araçlar

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), -

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Sel sularında yüzdü

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü. İstiklal Mahallesi'nde bir kişi beline kadar yükselen sularda yüzdü.

Bilecik'te 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı ve kent trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bir kişi beline kadar yükselen sel suları arasında yüzdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir çok araç yolda kaldı. Yoğun yağışın ardından Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir ağaç devrilirken, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Mahallesi'nde sel suları

-Sulara giren bir kişinin yüzmesi

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Suların içinden karşıya geçen kadınlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası alt geçit ulaşıma kapandı

Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı bazı yollar kapandı.

Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidinde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale İlçesine bağlı Aslanpınarı Köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI!

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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Su birikintisi içinde yürüyen esnaflar

Yollardaki su birikintileri içinde ilerleyen araçlar

İtfaiye görevlileri çalışma yaparken

İşyerlerindeki suları dışarı atmaya çalışan esnaflar

Sular altında kalan araç masa ve sandalyeler

İşyeri içerisinde mahsur kalan bir vatandaş

İtfaiye araçları

Devlet bahçeli Altgeçidi yazısı, yan yollarda ilerleyen araçlar

Alt geçide yan yollardan dökülen yağmur suları

Alt geçitteki itfaiye aracı, vatandaşlar altgeçide bakarken

BOYUT: 82.8 MB SÜRE: 02'39"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Edirne'de özel okula haciz geldi

Edirne'de uzun süredir eğitim verilen özel okul, 2018-2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin parasını ödememesi ile icralık oldu. İcralık olan okula haciz memurları işlem yaparken, 3 aydır maaşını alamayan 50 öğretmen ile kayıtlarını sildirip paralarını geri alamayan veliler tepkilerini dile getirdi.

Edirne'de uzun süredir eğitim veren özel okul, 2018- 2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin, isim ve kira ücretlerini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. İddiaya göre, eğitim verdikleri binanın kirasını uzun müddet ödemeyen bir özel okul öğretmenlerine son 3 ay boyunca maaş veremedi. Durumu öğrenen 216 veli 2019 - 2020 yılı için yaptırdıkları kaydı sildirirken, kredi çekerek ödedikleri paralarını geri alamadıklarını iddia etti. Binanın boşaltılması için İstanbul İcra Dairesi'nden görevlilerin gelip işlem yapacağı haberini alan veli ve öğretmenler de okul önünde toplandı.

Öğretmenler adına açıklama yapan matematik öğretmeni Melek Akseloğlu, mağdur olduklarını belirterek, "Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcılarına sesleniyoruz. Biz burada yaklaşık 50 eğitimciyiz. Ailelerimiz ve sorumluluklarımız var. Hepimizin yaşamını devam ettirmesi için hakkımızın ve emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Bizim dışımızda okulun bünyesinde bulunan çalışanlarda mağdur durumda. Yaşadığımız bu sürecin netleşmesini istiyoruz. Beykent okullarının kurucusu Adem Çelik'in sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Kızı okulda eğitim alan Veli Atilla Saraç, erken kayıt yaptırmak için krediyle para çektiklerini ve çok mağdur olduklarını dile getirdi. Saraç, "Kızım burada 3'üncü sınıfta okuyor. 2019-2020 eğitim yılı erken kayıt için bizi okula davet ettiler. Bin 500 lira peşin 13 bin 500 lirada banka kredisi olan bir para ödedik. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylar ve öğretmenlerin maaşının ödenmemesi sebebiyle dilekçe vererek kaydımızı sildirdik. Çünkü öğretmenler derse girmiyor. Paramızı iade etmelerini istedik. O günden beri bir ses yok. 15 bin lira alacağım var. Bizim gibi 216 veli var" dedi.

Saraç, ayrıca çocuklarının da morallerinin çok bozuk olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın çok morali bozuk çünkü sınıflarındaki arkadaşlarından ayrıldılar, hepsi ayrı okullara dağıldılar. Olumsuz etki yaptı üzerlerinde. Şimdi başka okula gidecekler ve oraya da para ödeyeceğiz ekstradan" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun eğitimi için kredi çektiğini ve 16 bin lira alacağı olduğunu söyleyen Osman Yalnız ise "Ben evladımın okul kaydı için kredi çektim. Benim 16 bin lira alacağım var. Paramın iade etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Okuldan detay

Basın çıklaması

Veliler ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Atölye yandı, çalışanlar çaresizce izledi

Konya'da kamış atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi ve çalışanları da ekmek teknelerinin yanmasını çaresizce izledi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesi'nde İsmail Barut'a ait minder ve yastık yapımında kullanılan kamış atölyesinde saat 17.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi; ancak hızla yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi İsmail Barut ve çalışanlar ise karşı kaldırıma oturup çaresizce ekmek teknelerinin yanışını izledi. Şans eseri can kaybı olmazken, iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-İş yeri sahibi ve çalışanların yangına müdahaleyi izlemesi

-Alevlerden detay

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kamışlardan detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA/

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