DHA YURT BÜLTENİ - 22

ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2) - YENİDEN



SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hava destekli operasyonda 1 teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Eruh ilçesinin Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin, karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şehit askerin naaşı ise morga konuldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine hava destekli takviye güvenlik görevlileri sevk edildi. Devam eden çatışmalarda ise 1 teröristin yaralandığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelip, yaralı askeri ziyaret etti. Vali Atik, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Siirt Valiliği ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK'lı 1 teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada 1 JÖH personelimiz şehit olmuş, 1 JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siirt Devlet Hastanesi

Acil servis

güvenlik önlemi

Ambulansların gelişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KADIN ÜNİVERSİTESİ' TALİMATI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 80 kadın üniversitesi olduğunu belirterek, "Bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey ve Türkiye'de benzer bir adımı atmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, diplomalarını alan bin 500 mezunu tebrik ederek, "Türkiye burslarıyla üniversitelerimizde halen öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizde eğitim öğretim gördükten sonra 165 ayrı ülkede kendi halklarına hizmet veren tüm mezunlarımıza buradan selam gönderiyorumö diye konuştu.

Salonda geleceğin bakanları, başbakanları, siyasetçileri, sanayicileri ve Nobel ödülleri alacak bilim adamlarını gördüğünü belirten Erdoğan, "Bu salonda eserleriyle çalışmalarıyla hem kendi ülkelerine hem de tüm insanlığa hizmet edecek gönül neferlerini görüyorum. Uluslararası öğrencilerimizi ve mezunlarımızın her birini, büyük Türkiye ailesinin birer mensubu ve aynı zamanda kendi ülkelerindeki doğal temsilcileri olarak görüyorum. Türkiye bursları ve kendi imkanlarıyla ülkemizde eğitim öğretim gören gerek mezunlarımıza gerek öğrencilerimize milletimizin kalbi de devletimizin kapıları da daima açıktırö dedi.

Erdoğan, 'Uluslararası Öğrenci Projesi'nin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andığı konuşmasında şunları söyledi:

"Programın başlangıcından bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı da yaklaşık 150 bin civarındadır. Türkiye burslarına sadece bu yıl dünya genelinde yaklaşık 147 bin başvurunun olması atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Türkiye burslarına en çok başvurunun Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myanmar gibi ciddi sıkıntılarla boğuşan yerlerden gelmesini programın asli gayesine ulaştığının işareti olarak görüyorum.ö

'182 ÜLKEDEN 150 BİN ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Erdoğan, yükseköğrenimde küresel düzeyde bir fırsat eşitliği haline dönüşen burs programını geliştirerek sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde halen kendi imkanlarıyla veya burslu olarak eğitim gören 182 ayrı ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizdeki üniversitelerden de uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır. Dünyanın en kadim eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan bu toprakları inşallah yeniden en ön sıralara çıkaracağız. Üniversite sayımızı 76'dan 206'ya çıkarmakla, akademisyen sayımızı 70 binden 166 bine yükseltmekle bunun ilk adımlarını attıkö diye konuştu.

'KADIN ÜNİVERSİTESİ' TALİMATI

G-20 zirvesi için gittiği Japonya'da 800 üniversite olduğunu ve bunlardan 80'inin kadın üniversitesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a Türkiye'de de kadın üniversitesi kurulması için talimat verdi. Yalnızca kadınlara öğretim veren bir üniversitenin kendisine fahri doktora verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi 80 üniversitenin bu şekilde olması, ta kreşten alıp ilk, orta, lise ardından da üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. ve bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey ve Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Zira lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu, vardı. Sonra bunların hepsini karıştırdılar birbirine. Bir değişik hale getirdiler. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz. Fakat Japonya'daki örnek çok çok ilginçti. 800 üniversitenin yüzde 10'u 80 üniversitenin sadece kız üniversitesi olması ve bunların da kreşten başlayıp ilk, orta, lise, ondan sonra üniversiteye gelmesi manidardır.ö

'TÜRKÇE ARTIK SİZİN ORTAK DİLİNİZ'

Törendeki mezunlara seslenen Erdoğan, öğrendikleri Türkçe'yi konuşmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. "Türkçe artık sizlerin ortak dilidirö diyen Erdoğan, " Avrupa'da 6 milyonun üzerinde ülkemiz kökenli insanımız yaşıyor. Balkanlar'da Türkçe canlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'dan Güney Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkçe ile iletişim kurmanız, işinizi yürütmeniz, hayatınızı sürdürmeniz mümkündür. Gelin elinizdeki bu iletişim ağını ve dil avantajını en güzel, en verimli, en hasbi şekilde değerlendirelimö diye konuştu.

'TERÖRÜN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ'

Erdoğan, uluslararası öğrencilere, tarih boyunca din, dil, renk, kültür ayrımı yapmadan tüm mazlumlara, tüm mağdurlara yüreğini ve kapısını açmış necip bir ülkede bulunduklarını belirterek, "Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, güvenliğini, refahını korumanın peşindeyiz. İster DEAŞ'lı olsun, ister PKK'lı olsun, ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun, isterse Neo Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleridir. Aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir. Bugüne kadar şiddeti asla sistematik bir mücadele yöntemi olarak benimsemedik. Meşru zemin varken, meşru araçlar varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken, asla gayri meşru yollara tevessül etmedik. İnşallah bundan sonra da aynı ilkeli tavrımızı devam ettireceğiz. Bize yönelik haksızlıklarla mücadele ederken hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA,

CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ FTP'DE

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ULAŞIM ZAMMINA TEPKİ



MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu. Kartlı binişte öğrenci 1,95'den 2,35'e, kartlı sivil 2,55'den 3,05'e, kartsız öğrenci 2,75'den 4'e, kartsız sivil ise 3,25'den 4 liraya yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Düşünce ve Kitap, Teknoloji ve Mühendislik ile Genel Bakış Toplulukları üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları protesto etti. Menteşe ilçesinin Kötekli mahallesindeki Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, 'Otobüs 4 TL oldu, öğrenciye dert oldu' pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan Yağız Coşkun, "Yüzde 20 ila yüzde 45 arasında yapılan zam öğrenciden ve emekçisine kadar tüm Muğla halkını mağdur etmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, bu sıkıntılarımıza çözüm üretilmediği yetmezmiş gibi bir de son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacımızı karşılarken zora düşeceğiz. Üniversitemizi kazandığını heyecan ile öğrenen arkadaşlarımızın Muğla'ya geldiklerinde hüsranla karşılaşmaktadır. Otobüs zamlarıyla bizlere adeta yürü deniyor. Bizlerde yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. ve yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz. Bunun içinde Belediyemize verilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık ve yapılan zamlar için çözüm bulunması için de devam ettireceğiz" dedi.

Coşkun, belediyeden büyük bir beklenti içerisinde olmadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dün öğrenci olduk, bugün borçlu' ve 'Dertler derya oldu, otobüs dört lira oldu' pankartları taşıyan gruptakiler, basın açıklamasının ardından alkışlar ile protesto gösterisini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklaması öncesi toplanan öğrencilerden genel görüntü

-Toplanan öğrencilerden genel ve detay görüntü

-Yağız Coşkun tarafından basın açıklamasının yapılması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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ÇANAKKALE'DE 56'NCI ULUSLARARASI TROİA FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ



ÇANAKKALE Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Kararı Meclis toplantısında açıklayan Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yaklaşık 1.5 milyon TL bütçe ile gerçekleşen festivalin iptal gerekçesi olarak belediyenin gelirlerindeki düşüşü gösterdi.

Çanakkale Belediyesi, bir süre önce yaptığı yarışmayla afişini dahi belirlediği 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Daha önce, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle aynı yıl iptal edilen Troia Festivali, bu kez de ekonomik gerekçelerle yapılmayacak. 9-13 Ağustos tarihlerinde 56'ncı kez düzenlenmesi planlanan festivalin iptal gerekçesini Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bugün yapılan Meclis toplantısında açıkladı. Konuyla ilgili Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gökhan, şunları söyledi:

"Belediye gelirlerinin en önemli unsuru olan vergilerden birisi olan, Ankara'dan İller Bankası'ndan gelen payda elbette ki bir düşüş var. Çünkü devletin vergi gelirlerinde bir azalma söz konusu. İkincisi, burada esnafın veya vatandaşın biraz daha ekonomik sıkıntıya düşmesi dolayısıyla ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Kira ödemeleri, işgaliye ödemeleri, ilan, reklam ve emlak vergileri noktasında ve tabi imar harçları konusunda ki, geçmiş yıllarda Çanakkale'de yoğun imar faaliyeti vardı. Bunlarında azalmasıyla belediyenin kasasına giren parada da düşüş var. Bizde bu bağlamda hem belediye bütçesi açısından, çünkü aşağı yukarı 1.5 milyon TL, hatta üzerinde maliyeti olacak festival programı yapıyoruz her sene. Bu parayı bu yıl harcamama kararı aldık. Sonuç itibariyle festivali başka yıllarda yapabiliriz. Ama en azından vatandaş burada ve ekonomi zor durumdayken festivalle bu kentte eğlenmeye pek fazla yüzümüz yok diye düşünüyoruz. Çünkü bu kaynakları beklide daha etkin, verimli yerlerde kullanmamızda yarar var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meclis toplantısından görüntüler

Başkan Ülgür Gökhan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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KADINLAR TECAVÜZDEN YARGILANAN HASAN B.'NİN TAHLİYESİNİ PROTESTO ETTİ



ANKARA'da, çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesi protesto edildi.

Ankara Kadın Platformu üyeleri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin serbest bırakılıp, okulu tarafından emekli edilmesini protesto etti. Çankaya Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen 40'a yakın kadın, Hasan B.'nin tekrardan tutuklanmasını istedi.

'TUTUKLANANA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Grup adına konuşan Ankara Kadın Platformu Sözcüsü Meziyet Yıldız, Hasan B.'yi emekli eden Üniversitesi'nin suç ortağı olduğunu belirterek, "Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Hasan B. davasında kadın arkadaşımız yalnız değildir. Onun sesine ses olmaya, tecavüzcü Hasan B. tutuklanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.'

ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Prof. Dr. Hasan B.'nin yargılandığı davada, delillerin karartıldığını öne süren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 Nisan 2019 gecesi Hasan B., sahibi olduğu özel hayvan hastanesinde çalışan kadın veteriner hekime ortağı Serkan D. ile birlikte tecavüz edip onu darbetmiş, daha sonra damar yolu açarak hayvanlar için kullanılan bir uyuşturucu madde vererek bayıltmış sonrasında ise onu Jinekolog Hüseyin S¸.'ye götürerek vajinal temizlik yaptırmıştır. Kadının hastaneden aldığı raporla desteklediği şikayeti üzerine tutuklanan Hasan B., 2 ay gibi kısa bir süre sonra delillerin karartılması ve adli tıp raporunun değiştirilmesi gibi usulü ayak oyunlarıyla savcı tarafından resen serbest bırakılmıştır. Bugüne kadar hakkında taciz ve şiddet konularında dava, soruşturma ve haber bulunan Hasan B. Ankara Üniversitesi yönetimi ve YÖK tarafından emeklilik dilekçesi kabul edilerek ödüllendirilirken Serkan D. ve Hüseyin Ş. hala mesleklerine devam etmektedirler. Biz kadınlar, tacizi, tecavüzü, istismarı ve kadına yönelik şiddeti aklayan, koruyan ve tekrar üreten erkek egemen sisteme karşı kadın dayanışmasını büyüterek ses çıkarmaya devam edeceğiz ve bu olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz."

Haber: Haluk KARAASLAN/ ANKARA,

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