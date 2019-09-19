Dha yurt bülteni-22

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı



KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sözde Telafer emiri S.H.'nin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı S.H., A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, evdeki dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin ayrıca, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

- Polis kamerasıyla zanlıların görüntüsü

-Evin önünde yapılan operasyon görüntüsü

-Genel detay

KAYSERİ, -

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Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, geçtiğimiz ay babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından aile büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan baba Cevat Yıldız, akşam saatlerinde nakil olduğu İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevat Yıldız'ın cenazeden sonra kendini kötü hissettiği ve enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cevat Yıldız'ın diğer oğlu Cemal Yıldız ise yaşadıkları süreci anlattı. Babasının 4 yıldır hasta olduğunu ve kardeşi Tayfun Yıldız ile birlikte donör olduklarını anlatan Cemal Yıldız, şöyle dedi:

"Benim ki olmadı, kardeşimin ki oldu. 28 Ağustos Çarşamba günü nakil ameliyatı gerçekleşti. O esnada ameliyat oldu. Her şey güzeldi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Kardeşim ameliyattan 3 gün sonra kendisini iyi hissedince taburcu oldu. Ameliyattan 10 gün sonra babam taburcu oldu. Bu süreçte hiçbir sorun yoktu. Kardeşim ve babam birlikte rutin kontrollerine gittiler. Ameliyattan 20 gün sonra 18 Eylül'de kardeşimi kaybettik. Kardeşim sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde oraya gitmişti. Sağlık sorunu yoktu. Çünkü bütün tahliller yapılmıştı. Kalbi durdu. Kaldıramadı vücudu. Rahmetli oldu."

Adli Tıp raporunda kardeşinin ölümüyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşacaklarını söyleyen Cemal Yıldız, "Kardeşim fenalaşınca Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Hastanede çok çaba gösterdiler, uğraştılar. Oradan da özel hastaneye sevk ettiler. Özel hastaneye sevk ettikten sonra, büyük bir mücadeleden sonra kardeşimi kaybettik. Bu durumda otopsi devreye girdi. Savcılık devreye girdi. Biz şu anda otopsiden gelecek olan sonucu bekliyoruz. Kardeşim neden böyle bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Her şeyin güzel gittiğini söylüyorlardı. Her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyorlardı. Adli Tıp sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Cemal Yıldız ile röp.

Haber-Kamera: Sinana KABATEPE/ZONGULDAK,

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Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 51'inci kilometresindeki Sarıoğlan kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne seyir halinde olan Cemil Çat (37) yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, Erdinç Cırık (31) yönetimindeki 38 HS 058 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 HS 058 plakalı otomobilin sürücüsü Erdinç Cırık, eşi Rukiye Cırık (28) ve kızı Ayşenur Cırık (2) ile 38 EL 981 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cemil Çat, eşi Nurşen Çat(34), annesi Vahide Çat (55), çocukları İdris Efe (9), Eray Çat (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kazada yaralananların hastanede görüntüsü

-Genel detay

Süre: 5.40-550 MB

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,DHA

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