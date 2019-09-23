Dha yurt bülteni - 22

KUZEY IRAK ŞEHİTLERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu, şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer (26) ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk (31), Hakkari'de akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlarda, seyir halinde olan ikmal konvoyun geçisi sırasında, teröristlerce daha önce yola döşenen EYP patladı. Patlamada, Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit oldu. Şehit askerler için bugün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişleri okunan şehitler için dualar okundu. Duaların ardından Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya, Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verilmek üzere, silah arkadaşların omuzlarında tekbirler getirilerek helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehitler, buradan da uçakla Konya ve Kocaeli'ne uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit cenazelerinin tören alaınna getirilişi

-Saygı duruşu

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Törene katılanlar

-Duaların edinmesi

-Şehit naaşlarının omuzlarda tekbirler getirilerek helikoptere konulması

SÜRE: 4 DK 21 SN

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için uçaklar geliyor (2)

12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

MUĞLA

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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADIYAMAN'da aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Konaç yönetimindeki 36 ER 187 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Çalgan yönetimindeki 02 LC 834 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomillerdeki Ömer Konaç, Lütfiye Çalgan ve Hanifi Çalgan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan otomobiller

-Ambulanstan görüntü

-Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi

-Trafik ekipleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB

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KARGOYLA GÖNDERİLEN PARKE TAŞLARININ İÇİNDEN EROİN ÇIKTI

VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, E.Ç.'nin kargoyla Van'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Antalya'da belirlenen kargo şirketi şubesine giden polis ekipleri, Van'dan E.Ç. adına kargo geldiğini belirledi. Burada önlem alan polis ekipleri, paketi teslim alan E.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan incelemede E.Ç.'nin teslim aldığı pakette, parke taşları içine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Paketlerin açılması

Taşların çıkarılması

Taşların kırılması

Eroinin ele geçirilmesi

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: ANTALYA-DHA)

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